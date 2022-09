BABY, I'M GONNA LEAVE YOU.

Babe, baby, baby, I'm gonna leave you.

I said, baby, you know, I'm gonna leave you.

I'll leave you, when the summertime,

Leave you, when the summer comes a-rollin'

Leave you, when the summer comes along.

Baby, baby, I don't wanna leave you,

I ain't jokin', woman, I got to ramble.

Oh, yeah, baby, baby, I believin',

We really got to ramble.

I can hear, it callin' me, the way it used to do,

I can hear, it callin' me back home!

Babe... I'm gonna leave you.

Oh, baby, you know, I've really got to leave you.

Oh, I can hear, it callin 'me.

I said, don't you hear, it callin' me, the way it used to do?

I know, I never, never, never gonna leave you, babe,

But I got to go away from this place,

I've got to quit you, yeah.

Baby, ooh, don't you hear, it callin' me?

Woman, woman, I know, I know,

It feels good to have you back again,

And I know, that one day, baby, it's really gonna grow, yes it is.

We gonna go walkin' through the park every day.

Come what may, every day.

It was really, really good.

You made me happy every single day.

But now... I've got to go away!

Baby, baby, baby, baby!

That's when it's callin' me

I said, that's when it's callin' me back home...

……………………………………………….

Я ПОКИДАЮ ТЕБЕ.

Бейбі, бейбі, бейбі, кидаю тебе.

Кажу, бейбі, ти знаєш, кидаю тебе.

Я покину тебе влітку,

Покину, коли почнеться літо,

Кину, коли вже прийде літо.

Бейбі, не хочу тебе кидати.

Не жартую, мушу вирушати,

О, так, бейбі, бейбі, я сам вірю,

Нам пора рушати у вирій,

Я чую, мене кличуть, як завше, через втому.

Чую, мене кличуть йти додому.

Бейбі, я кину тебе.

Бейбі, знаєш, я дійсно мушу кинути тебе.

Я чую, це кличуть мене.

Кажу, хіба ти не чуєш? Кличуть мене, як раніше.

Знаю, ніколи, ніколи не лишу тебе, малеча,

Та треба їхати з цього краю,

Мушу лишити тебе.

Бейбі, ти не чуєш, як кличуть мене?

Жінко, жінко, я знаю, я знаю,

Чудово вертатися знову,

Вірю, що одного дня, бейбі, це буде казково.

Ми будемо гуляти парком щодня.

Будь, що буде, щодня.

Все було так чудово.

Я в щасті наче досягнув мети.

Та зараз, вибач, я мушу піти.

Малеча, малеча, мала!

Це знов кличуть мене,

Я сказав, що мене кличуть додому…