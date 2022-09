Перекладаю українською популярну нині італійську пісню.

L’AMORE SI MUOVE.

Non c'è dolore se ci sei tu,

È come un sogno anche di più.

E c'è qualcosa negli occhi uoi che non mi lascia mai.



Non ho paura se resti qui

Perché l'amore mi chiude gli occhi.

Vorrei baciarti adesso sì,

Vorrei che fosse così.



L'amore si muove,

Ti porta lontano se vuoi,

Ti prende per mano senza dirti dove andrai.



L'amore si muove

E non fa rumore lo sai,

È un vento gentile che non ti abbandona mai.



Come un regalo così inatteso,

Una sorpresa, tu lì per caso.

C'era qualcosa negli occhi tuoi che non scorderò mai.



L'amore si muove,

Ti porta lontano se vuoi,

Ti prende per mano senza dirti dove andrai.



L'amore si muove

E non fa rumore lo sai,

È un vento gentile che non ti abbandona mai.



E penso a quello che sarei,

A quello che saremo noi,

All'amore che ci porta via.



L'amore si muove,

Ti porta lontano se vuoi,

Ti prende per mano senza dirti dove andrai.



L'amore si muove

E non fa rumore lo sai,

È un vento gentile che non ti abbandona mai.



L'amore si muove…

……………………………………………………….

КОХАННЯ РУХЛИВЕ.

Ти поряд — я не знаю горя.

Неначе сон, щастя більше моря.

В твоїх очах існує щось, що не відпускає мене.



Коли ти поряд, вже нема страху,

Кохання вже закрило мені очі.

Я цілуватиму тебе одну,

Щоби так було, я дуже хочу.



Кохання рухливе,

Воно несе тебе в далечінь,

Бере за руку та веде, не кажучи, куди.



Кохання рухливе,

Ти знаєш, не галасливе.

Воно - ніжний вітер, лишає піщані сліди.



Наче несподіваний подарунок,

Сюрприз — а там виявляєшся ти.

В твоїх очах присутнє лише щастя, немає там біди.



Кохання рухливе,

Воно несе тебе в далечінь,

Бере за руку та веде, не кажучи, куди.



Кохання рухливе,

Ти знаєш, не галасливе.

Воно - ніжний вітер, лишає піщані сліди.



І розмірковую, ким би я був,

Якими тепер станемо ми.

Любов скеровує нас до мети.



Кохання рухливе,

Воно несе тебе в далечінь,

Бере за руку та веде, не кажучи, куди.

Кохання рухливе,

Ти знаєш, не галасливе.

Воно - ніжний вітер, лишає піщані сліди.



Кохання рухливе...