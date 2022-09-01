Кадиров посилює власний вплив, руйнуючи рф

Надійшов час написати про Кадирова чи Кадиркіна, як кажуть в Росії. Тим паче, він не розуміє, що його нібито посилення є синонімом послаблення федерації штучно поєднаних народів. Що, власне, об’єктивно працює на користь України у визвольній війні.

Не всі звернули увагу на демонстративне фото фюрера Ічкерії, яке тиждень тому поширили російські (а з ними й, на жаль, українські) ЗМІ. На ньому Рамзан сидить в оточенні ТРЬОХ (!) власних дружин та дванадцяти дітей від цих жінок, з якими він одночасно перебуває в ісламському шлюбі. Таким чином Кадиров вирішив продемонструвати світові, що в Чечні – суб’єкті російської федерації московське законодавство не діє. Російське федеральне право не визнає багатожонства. Аналогічна норма діє і в умовно ісламських країнах: Туреччині (від 1926 року) та Тунісі (від 1956 рок). Нагадаю, що й кримські татари – мусульмани шлюбом визнають добровільний союз саме одного чоловіка та однієї жінки. Кримли ніколи і не натякали на вихід з українського правового поля.

В окремих регіонах Росії (Татарстан, Дагестан, Інгушетія, Ічкерія) нелегальне багатожонство існує принаймні останні три десятиріччя. Кремлівське керівництво знає про це, але робить вигляд невтаємниченості. Щоб не сваритись з регіональними елітами. Натомість російські олігархи вищим класом «крутелицтва» давно вважають прибуття в зазначені місцини та реєстрацію другого чи третього шлюбу, без розірвання попередніх. Мечеті заробляють кошти. Прийом в іслам відбувається протягом одного дня, навіть без обрізання. Мультимільйонеру достатньо сказати, що обрізався, ніхто не перевіряє. Після щедрої пожертви та скороченої процедури росіянин отримує довідку з печаткою релігійної установи про реєстрацію шлюбу з другою, третьої жінкою.

Така практика існувала майже легально. Та усе ж таки майже. Ніхто з публічних осіб РФ не признавався ЗМІ, що володіє більше, аніж однією дружиною. І ось нарешті першим «не витримав» Рамзан, що бажає бути лідером мусульман Росії. До речі, їх серед російських громадян вже 15 %. Ці сміттярі продовжують називатись нашими «братьямі во хрістє». Кадуров промовив на весь світ, що має не тільки російський паспорт, а й трьох дружин, плануючи завести четверту (іслам дозволяє). Як відповів В. Путін, гарант Конституції РФ? Традиційно – наче страус, запхавши голову у пісок і виставивши вівцейо@бам орган, котрим наповнює усім відомий «чумайданчик» ароматного полковника ФСБ РФ.

Минув тиждень. Страус не піднімає голову вище нижньої частини спини. Якщо гопник не отримує належної відповіді, він вирушає далі. І ось Р. Кадиров вже заявляє, що Чечня не буде виконувати президентські укази про могилізацію, бо чеченці раніше «перевиконали план». Який план? Хто його бачив? Коли? Хто виконав? Чеченці, які воюють на боці України?

Якщо одній республіці можна блокувати виконання плану по формуванню ешелонів з гарматним м’ясом, то чому інші не можуть ігнорувати вибрики кремлівського бункермана? Адже всі дев’ять десятків суб’єктів російської федерації є рівними, у відповідності до московитського конституційного закону. Поки інші ісламські частини федерації (Татарстан, Дагестан, Інгушетія) заяв не роблять. Одначе, вони і не мобілізують десятки тисяч самовбивць, традиційно, з допомогою хабарів московському керівництву, уникаючи згадування себе на закритих нарадах В. Путіна.

Зазначені чотири республіки першими спробують вийти з РФ, коли ситуація стане критичною. За моєю інформацією усі планують не проголошувати самостійність, а заявити про відновлення незалежності. Така юридична «дрібниця» дозволить у відповідності до міжнародно права відмовитись від закріплення в законодавстві норми про правонаступництво РФ. Якщо нові держави не будуть визнані світом правонаступниками Росії, вони зможуть не платити Україні ані копійки репарацій, конфіскацій, відшкодувань. Ядерна зброя на території саме цих суб’єктів російської федерації відсутня. Обстрілів України з їхньої території не відбувається. Тому нові країни безпроблемно можуть укладати угоди з НАТО, ЄС, ООН. Чи з Україною, при умові видачі нашій державі власних громадян, підозрюваних у скоєнні злочинів на українській території протягом 2014 – 2024 років.