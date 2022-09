Ще одна пісня цепелінів. Найкраще зазначений твір групи LedZeppelin виконував переможець «Євробачення» - гурт ЄВРОПА. В мережі є відповідне відео. Текст переклав давно. Та все не було нагоди оприлюднити. Читайте, співайте.

SINCE I'VE BEEN LOVING YOU.

Working from seven to eleven every night,

It really makes life a drag,

I don't think that's right.

I've really, really been the best of fools,

I did what I could.

'Cause I love you, baby,

How I love you, darling,

How I love you, baby,

How I love you, girl, little girl.

But baby, Since I've Been Loving You.

I'm about to lose my worried mind, oh, yeah.

Everybody trying to tell me that you didn't mean me no good.

I've been trying, Lord, let me tell you,

Let me tell you

I really did the best I could.

I've been working from seven to eleven every night,

I said It kinda makes my life a drag.

Lord, that ain't right…

Since I've Been Loving You,

I'm about to lose my worried mind.

Said I've been crying, my tears they fell like rain,

Don't you hear, Don't you hear them falling,

Don't you hear, Don't you hear them falling.

Do you remember mama, when I knocked upon your door?

I said you had the nerve to tell me

You didn't want me no more, yeah

I open my front door, hear my back door slam,

You must have one of them new fangled back door man.

I've been working from seven, seven, seven, to eleven every night,

It kinda makes my life a drag…

Baby, Since I've Been Loving You,

I'm about to lose,

I'm about lose to my worried mind.

…………………………………………………………………….

ВІДТОДІ, ЯК ПОКОХАВ ТЕБЕ.

Працюючи, немов кінь, цілодобово,

Це реально псує життя,

Не гонорово.

Я дійсно, дійсно, був кращим серед дурнів,

Робив усе, що міг.

Бо кохаю тебе,

Кохаю дорога,

Я кохаю тебе,

Люблю маленьку дівчинку.

Та відтоді, як я покохав,

Немов буквально для усіх звар’ював.

Кожен прагне сказати, ти не бажаєш мені добра.

Я хотів, Боже, дай сказати,

Дозволь мені промовити,

Я, дійсно, намагався робити все чудово.

Працюючи, мов кінь, цілодобово,

Це псує життя.

Не гонорово...

Відтоді, як я покохав,

Буквально для усіх звар’ював.

Я плакав, мої сльози були дощем.

Ти не чуєш, не чуєш цих сліз,

Ти не чуєш, не чуєш цих сліз.

Малеча, пам’ятаєш як я стукав в твої двері?

Щоб ти мені сміливо сказала,

Що ти мене більше не хочеш.

Я відчинив, почувши потаємність,

Це був коханець, серцю неприємність…

Працюю немов кінь, цілодобово, цілодобово,

Це псує мені життя.

Відколи тебе покохав,

Я наче назавжди,

Я наче назавжди, як звар’ював.