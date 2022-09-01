Росія прокидається, але дуже повільно

Після п’ятничного намазу мулла традиційно звертається до місцевих мусульман з коротенькою промовою. Товариші надіслали текст виступу, що цього тижня звучатиме в одній з мечетей Волзького регіону (для них це – революційна подія, готуються). Точніше місце не зазначаю, у людей будуть проблеми і без цього. Даю оригінал, не перекладаю за браком часу.

«ЛЯ ИЛЛЯХА ИЛЬАЛЛАХ

Наш ислам силен тем, что всегда недвусмысленно отвечает на актуальные вопросы верующих. Мы не прячем голову в песок, как московские страусы.

В России, согласно Конституции, все религиозные организации отделены от власти. Но российская православная церковь фактически всегда оказывается самой равной среди равных.

Именно исключительно ее храмы по праздникам посещает президент всех граждан РФ. Именно ее руководитель, повинуясь приказу своего начальника - президента, «освятил» войну русскоязычных православных граждан России против русскоязычных православных граждан соседней Украины, зачастую этнических русских.

Когда убивают сотню тысяч русскоязычных жителей Мариуполя (женщин, детей, стариков), это называется войной, массовыми убийствами, а не «спецоперацией». Нет таких законов, которые бы разрешали армии одного государства прийти на землю другого государства и убивать всех подряд, прикрываясь интересами «русского мира», «моральных скреп».

Украина напала на Россию? НЕТ. Российские военные защищают Родину? НЕТ. Если кремлевское руководство во главе с В. Путиным ведет не захватническую войну, то зачем оно проводит мобилизацию? За какие ценности российского православия посылают мужчин – граждан РФ умирать в чужой стране? За продажу алкоголя? За миллиарды олигархов? За отсутствие перспектив у молодежи? За нищенскую старость пенсионеров? За расстрелы наших детей в школах на территории России вооруженными психопатами?

Политика В. Путина не имеет ничего общего с истинными моральными ценностями, изложенными в Коране.

1) Читаем суру «Аль – Бакара», аят 190: «Сражайтесь ради Аллаха с теми, что воюют против вас, НО ПЕРВЫМИ НЕ НАПАДАЙТЕ».

Разве Украина напала на Россию первой, я спрашиваю у президента РФ?

2) Там же, аят 188: «Не поедайте достояния чужого запретными путями, и не уступайте своего достояния, совершая заведомый грех, дабы захватить чужое имущество».

Одни российские оккупанты грабят украинское зерно тоннами, другие воры тащат стиральные машины, унитазы и даже собачьи будки. Это ваша спецоперация, Владимир Владимирович? Напасть на соседа, убить, ограбить, изнасиловать ради «русской духовности»? Выпустить из колоний несколько тысяч убийц и направить их в Украину устанавливать свой «моральный порядок», под руководством вашего миллиардера Пригожина, который отсидел 9 лет за совершение тяжких преступлений??

3) Сура «Аль – Бакара», аят 273: «РАСХОДУЙТЕ НА НЕИМУЩИХ, потративших время свое, сражаясь за Аллаха».

За что или за кого сражаются российские солдаты в Украине? Быть может, за то, чтобы Путин остался в кресле царя Российской Федерации еще на очередные 20 лет. Вот ответ о причине войны, который нам с 24. 02. 2022 «стесняются» сказать кремлевские пропагандисты, депутаты и министры.

Мобилизируя дополнительных 300 тысяч российских мужчин на абсолютно никому, кроме президента России и его ближайшего окружения, ненужную войну, нам до сих пор не ответили на вопрос – так за что сражались и погибли в Украине десятки тысяч граждан России? Ответьте их матерям, женам, детям. Отвечайте, Владимир Владимирович!

Наши моральные ценности, в отличие от норм кремлевских олигархов, давно известны и незыблемы. Если коротко их изложить, это: запрет алкоголя; уважительное отношение к женщине; почитание старшего поколения; помощь больным и бедным; честный труд для всех; поддержка семьи со стороны государства; воспитание детей на личном, достойном примере родителей. Я знаю, что те мусульмане, которые слушают меня здесь и сейчас, живут в соответствии с этими законами ислама. Будущее за нами, а не за чиновниками, посылающими наших детей умирать на бессмысленной войне.

Россия воспрянет ото сна. Мы победим. Ибо с нами - ВСЕМОГУЩИЙ АЛЛАХ!»