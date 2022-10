«Дорога до пекла», «Жовта субмарина», «Ва-банк», «Привид опери», «TACO», «Агов»

Дорога до пекла

Звісно, перекладаючи англомовні хіти на державну українську мову, не можливо зневажити пісню про дорогу до пекла у виконанні австралійського гурту AC/DC. ТвірHIGHWAYTOHELLбуло записано в 1979 році. Народний текст “Галя приходь» у виконанні команди «ВВ» (авторства Олега Скрипки) за змістом немає нічого спільного з оригіналом. Англійські слова цього мега-зіркового хітяри не друкую. Їх, мабуть, всі чули та знають. Надаю власний український, заримований (поетичний, так це зветься) переклад. Традиційно такі переклади відрізняються від буквальних, слово в слово. Проте, пісні треба співати, в преш чергу. А вже далі можна і розкладати поличкам усі слова на уроках англійської мови в школах чи у військових коледжах Британії, де наших офіцерів будуть готувати до служби у військах НАТО. Усі натівські вояки знають та полюблять цю пісеньку. Але український варіант, навряд чи чули колись. Їм буде цікаво почути. Тим паче після вступу України до ЄС українська мова стане однією з десятків офіційних мов країн – складових ЄС, на відміну від російського діалекту угро-фінських племен Мокшандії.

ДОРОГА (ШЛЯХ, ХАЙВЕЙ) ДО ПЕКЛА.

Живи легко, вільним будь,

Є квиток - в один кінець.

Про питання всі забудь,

Насувається п…дець.

Без причини і без сенсу,

Ніц нема для мене краще,

Вниз летіти, в море сексу,

Друзі там мої пропащі.

Я на дорозі до пекла,

На дорозі до пекла,

Дорога до пекла,

Я на дорозі до пекла.

Нема знаків та лімітів,

Ніхто мене не гальмує.

Колесо буду крутити,

І нікого вже не чую.

Дідько - це десятина,

За мою гру в рок-банді.

Мамо, ти глянь на сина,

Він – у Чорта в команді.

Я на дорозі до пекла,

На дорозі до пекла,

Дорога до пекла,

Я на дорозі до пекла.

Не спиняйте!

Я на дорозі до пекла,

На дорозі до пекла,

Дорога до пекла,

Я на дорозі до пекла.

Жовта субмарина

Доволі популярна пісенька про жовтий підводний човен у виконанні безсмертного колективу The Beatles нагадує про студентські роки та першу екскурсію на дизель-електричний підводний човен радянського виробництва. Ми в Миколаївському кораблебудівному інституті тоді наспівували цей твір з не зовсім цензурними словами, весело римуючи «човні», «на дні», «в г..ні» Сердечна подяка за допомогу в сучасному перекладі – Тетяні Борсук.

YELLOW SUBMARINE.

In the town where I was born,

У містечку, де зродився я, -

Lived a man who sailed to sea,

Чоловік, що ходив по морях,

And he told us of his life

Розповів нам про життя

In the land of submarines.

У країні субмарин.



So we sailed up to the sun,

Ми ходили аж до сонця,

Till we found the sea of green.

Де знайшли зелене море.

And we lived beneath the waves

І ми жили під хвилями

In our yellow submarine.

У жовтому підводному човні.



We all live in a yellow submarine,

Ми живемо у жовтому човні,

Yellow submarine, yellow submarine.

Жовтому човні, жовтому човні.

We all live in a yellow submarine,

Ми живемо в жовтому човні,

Yellow submarine, yellow submarine.

Жовтому човні, жовтому човні.



And our friends are all aboard

Наші друзі також на борту,

Many more of them live next door,

Всі живуть із нами поруч, тут,

And the band begins to play…

Гурт починає грати ...



We all live in a yellow submarine,

Ми живемо в жовтому човні,

Yellow submarine, yellow submarine,

Жовтому човні, жовтому човні,

We all live in a yellow submarine,

Ми живемо в жовтому човні,

Yellow submarine, yellow submarine.

Жовтому човні, жовтому човні.



As we live a life of ease,

Живемо, життя є легким,

Everyone of us has all we need

Маємо усе потрібне.

Sky of blue and sea of green

Моря зелень, небо синє

In our yellow submarine.

В нашій жовтій субмарині.



We all live in a yellow submarine,

Ми живемо в жовтому човні,

Yellow submarine, yellow submarine.

Жовтому човні, жовтому човні.

We all live in a yellow submarine,

Ми живемо в жовтому човні,

Yellow submarine, yellow submarine.

Жовтому човні, жовтому човні.



We all live in a yellow submarine,

Ми живемо в жовтому човні,

Yellow submarine, yellow submarine.

Жовтому човні, жовтому човні.

We all live in a yellow submarine,

Ми живемо в жовтому човні,

Yellow submarine, yellow submarine

Жовтому човні, жовтому човні.

Ва-банк

Фільм «Ва-банк» є одним з улюблених. Карту поляка я отримав ще до війни 2014 року, склавши іспит з польської мови самому консулу РП в генеральному консульстві в Одесі. Поки моя Батьківщина – Україна воює за власну незалежність з кацапськими окупантами, двоногими нелюдами, про мій виїзд з фронтової Миколаївщини в іншу країну не може йти мови. Звісно, з польської мови людині, що володіє українською, можна і не перекладати. Позаяк найбільш близькою до української є не російська мова, а саме польська. Про це московити вже протягом чотирьох сторічь «забувають» сказати українцям. Як і про те, що серед видатних польських королів п’ятеро мали українське етнічне коріння.

VA-BANK.

Vabank to właśnie to: vabank, vabank.

Ва-банк, властиво це: ва-банк, ва-банк.

Co owej nocy się zdarzyło,

Вночі нам трохи підфартило,

Vabank zagrałem Ona też vabank,

Ва-банк, зіграла Вона теж в ва-банк,

I było nam szalenie miło.

І було нам шалено мило.

Vabank wspomnienie wciąż upaja mnie,

Ва-банк, моя історія сумна,

Tęsknoty mojej jest przyczyny,

Туги тяжкої є причина.

Bo jedno w życiu co opłaca się,

Бо варта всіх грошей, майна

To grać vabank z piękną dziewczyną.

Любов прекрасної дівчини.



Ref. Fa, fa, fa...

Fi, fi, fi, fi, fi.

Szu, szu, szu...

Szy, szy, szy, szy, szy.

Ka, ka, ka...

Ki, ki, ki, ki, ki.

Du, du, du...

Dy, dy, dy, dy, dy...



O szczęście trzeba grać vabank, vabank,

На щастя граємо в ва-банк, ва-банк,

Z fortuną tak to zwykle bywa,

З фортуною так завше буде,

Kto nie naraża nigdy się na szwank,

Хто - боягуз, неризиковий шланг,

Ten głównej stawki nie wygrywa.

Той головного не здобуде.

Vabank o szczęście trzeba z życiem grać,

Ва-банк, з життям мус на щастя грати,

Bo ono kpi z ostrożnych graczy.

Бо кпини стануть - доля ваша.

Fortunę trzeba dużą stawką brać,

Фортуну треба ставкою брати,

Z tą panią nie da się inaczej.

З тією пані – не інакше.



Ref. Fu, fu, fu,

Fi, fi, fi, fi, fi

Szu, szu, szu...

Szy, szy, szy, szy, szy.

Ki, ki, ki...

Ka, ka, ka, ka, ka

Du, du, du...

Da, da, di, di, du...



Zagrajmy jeszcze raz vabank, vabank,

Заграймо ще раз ми в ва-банк, ва-банк,

Z fortuną tak to zwykle bywa.

З фортуною так завше буде.

Kto nie naraża nigdy się na szwank,

Хто – боягуз, не ризиковий шланг,

Ten głównej stawki nie wygrywa.

Той головного не здобуде.

Vabank zagrajmy po raz drugi,

Ва-банк, заграймо повторення,

Bo... historia lubi się powtarzać.

Історія полюбляє повчати.

Fortuna lubi by, gdy podwajać ją,

Фортуна хоче подвоєння,

A my lubimy się narażać.

Ми любимо ризикувати.



Ref. Fu, fu, fu...

Fa, fa, fa, fa, fa.

Szu, szu, szu...

Szy, szy, szy, szy, szy.

Ki, ki, ki...

Ki, ki, ku, ka, ka.

Du, du, du...

Di, du, di, du, di.

Привид опери

Люблю композитора Ллойда Вебера. Від часів, коли він виступив одним з двох співавторів рокової опери «Ісус Христос – суперзірка». Найбільше мені подобається не його талант, а імунітет проти зіркової хвороби. Щодня на власну електронну пошту Ллойд отримує сотні демонстраційних аудіо-записів осіб, що вважають себе майбутніми світовими зірками вокалу. І УСІМ ВЕБЕР ОСОБИСТО ВІДПОВІДАЄ, ПРОСЛУХАВШИ ЗАПИСИ. Мультимільйонер, власник музичного лейблу, надзвичайно скромна та працьовита людина боїться, що повз нього раптом пропливе непочутим гіпотетичний музичний геній. Найбільш перспективну молодь Л. Вебер особисто просуває на музичний ринок, навчає, як музичний тренер. Уявіть, що герої «Фантома опери» співають українською мовою. Я уявляю.

THE PHANTOM OF THE OPERА.

Christine:

In sleep he sang to me,

In dreams he came.

That voice which calls to me

And speaks my name.

And do I dream again?

For now I find

The phantom of the opera is there,

Inside my mind,



Phantom:

Sing once again with me,

Our strange duet.

My power over you,

Grows stronger yet.

And though you turn from me

to glance behind,

The phantom of the opera is there,

Inside your mind.



Christine:

Those who have seen your face,

Draw back in fear.

I am the mask you wear.



Phantom:

It's me they hear.



Both:

My/Your spirit and my/your voice

In one combined.

The phantom of the opera is there,

inside my/your mind



Phantom:

In all your fantasies you always knew,

That man and mystery



Christine:

Were both in you.



Both:

And in this labrinth,

Where night is blind,

The Phantom of the opera is here/there.



Christine:

Inside my mind.



Phantom:

Sing, my Angel of Musik!

Christine:

He's there,

The Phantom of the Opera.

……………………………………………………………………

ПРИВИД ОПЕРИ.

Христина:

Співав він уві сні,

У мріях теж.

Голос каже мені,

Я твій, авжеж.

Мабуть я знову сплю?

Слова твої -

Це доказ, що привид опери в моїй,

У голові.



Привид:

Співай зі мною знов,

Так-так, голосніше.

Влада над тобою

Стає ще сильніше.

Хоча від мене вернуть

Очі твої,

Привид опери вже тут, він в твоїй,

У голові.



Христина:

Всі, хто бачив тебе,

Злякались назавжди.

Я твій захист від біди.



Привид:

Та чутно мене.



Разом:

Наші душі та голоси

Злилися спільно.

Привид опери вже тут, у наших,

В мозку, головах.



Привид:

У мріях ти вигадала собі,

Мена, таємницю.



Христина:

Присутні в тобі.



Разом:

Лабіринт закипа,

Там, де ніч є сліпа,

Привид опери, він є присутнім усюди.



Христина:

У голові.



Привид:

Співай, Ангел Музики!



Христина:

Він вже тут,

Привид нашої опери.

TACO

Просто люблю цю пісню. Тому перекладаю на замовлення, із задоволенням. Її виконують різні співаки. Обрав Taco. RITZ – всесвітньо відома мережа товарів та послуг в стилі «лакшері.

PUTTIN' ON THE RITZ.

If you're blue and you don't know where to go to,

Why don't you go where fashion sits,

Puttin' on the Ritz.



Different types who wear a daycoat,

pants with stripes and cut-away coat,

Perfect fits,

Puttin' on the Ritz.



Dressed up like a million dollar trouper,

Trying hard to look like Gary Cooper

(super - duper).

Come let's mix where Rockafellas,

walk with sticks or umbrellas in their mitts,

Puttin' on the Ritz.



Have you seen the well-to-do,

Up and down Park Avenue.

On that famous thoroughfare

With their noses in the air.

High hats and arrow collars,

White spats and lots of dollars.

Spending every dime

For a wonderful time.



If you're blue and you don't know where to go to,

Why don't you go where fashion sits,

Puttin' on the Ritz.



Different types who wear a daycoat,

pants with stripes and cut-away coat,

Perfect fits,

Puttin' on the Ritz.



Dressed up like a million dollar trouper,

Trying hard to look like Gary Cooper

(super-duper).

Come let's mix where Rockafellas

walk with sticks or umbrellas in their mitts,

Puttin' on the Ritz.

…………………………………………………….

НАТИСКАЙ НА РІЦ.

Якщо тобі сумно, і немає куди піти,

Рухайся по одяг, до модних киць,

Натискай на Ріц.



Різні «ніхто» в шкірянім пальто,

В смужку штанцІ, в пір’ї комірцІ.

Для дівиць -

Натискай на Ріц.



Одягаюсь наче на мільйон купюр,

Намагаюсь бути «Гері Купер»

(просто супер).

Йду гуляти, де маяк - Рокфеллер,

Біля нього море світських левиць,

Натискай на Ріц.



Кулери снують наче в меню,

Вгору/вниз по Парку авеню,

В шкіру обернУтими ногами,

Вгору із задертими носами.

Капелюхи й білі комірці,

Баксами набиті гаманці,

Гроші, наче сміття,

Для райського життя.

Якщо тобі сумно, і немає куди піти,

Рухайся по одяг, до модних киць,

Натискай на Ріц.



Різні «ніхто» в шкірянім пальто,

В смужку штанцІ, в пір’ї комірцІ.

Для дівиць -

Натискай на Ріц.



Одягаюсь наче на мільйон купюр,

Намагаюсь бути «Гері Купер»

(просто супер).

Йду гуляти, де маяк - Рокфеллер,

Біля нього море світських левиць,

Натискай на Ріц.

Агов

Запитують, а де пісні PinkFloyd? Виправляюсь, тут. Принагідно дякую Родіону Попову за допомогу. Ця пісня про солідарність, соціальну відповідальність, те, чого нам так бракує.

HEY YOU.