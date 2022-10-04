Путін загрожує світові

Правління будь-якого кривавого диктатора підкоряється законам природи, історії та геополітики. Мачо або чмо (президент РФ) у власні паспортні 70 років вважає, що на нього варто робити ставку. Позаяк він ще не досягнув віку Мубарака, Салеха та Бен Алі, останніх літніх диктаторів. Й головне, на відміну від них він підстрахувався.

Як відомо, усі останні диктатори прийшли до влади за допомогою військових заколотів, окрім демократично обраного Гітлера. Та сама армія в подальшому стала організатором кінця їхнього правління. Коли вікові «фараони» вважали себе монархами, з правом передачі влади власним синам, не популярним серед народу. Пригадайте кейс Гамаля Мубарака чи Сейф-аль Іслама Каддафі.

В. Путін не планує передачі влади донькам чи їхнім черговим чоловікам, але і не воліє відмовлятись від необмеженої особистої влади. Наразі він вважав, що окупація України принесе йому значні преференції. На кшталт тих, які ВВП отримав від участі в Сирійській військовій операції. Не розуміючи реалій та відмовляючись слухати власний генералітет, президент РФ розпочав війну з трагічними наслідками для його країни та народу (долями вбитих, закатованих українців кровопивця ніколи не переймався), але зовсім не страшними для нього особисто.

Росія є поліцейською державою, де без певних військ взагалі неможливо нічого, раптом стрімко почала втрачати дієздатне, навчене воювати чоловіче населення. Відомо, що до 24. 02. 2022 увесь опозиційний до президента РФ генералітет був усунутий. Декого навіть вбили. А вже під час війни діючі частини ЗС РФ майже в повному складі були утилізовані в Україні. На заміну професійним воякам нині мобілізоване чоловіче населення Росії, гіпотетично ще здатне обернути зброю проти влади. Інші, 2 мільйони фізично здорових мужчин, втекли за межі країни. Отже, в РФ не лишилось, окрім путінських фсбешників, військових та нормальних патріотів, здатних воювати з кривавим режимом ВВП. Ті, що повернуться пораненими (з українських фронтів), стануть «цапами відбувайлами». Саме їх звинуватять в усіх поразках. Це вже чутно в риториці московських пропагандистів, скерованих проти Шойгу. Не мовчить і генерал-полковник тік-точних військ Рамзанка Диров. Наслідок - в РФ нікому скидати з престолу царька на високих обцасах, з туалетом у валізі полковника ФСБ.

Тому прибрати ВВП можливо лише 2 шляхами. 1) Завдяки втручанню Заходу, «вогонь на враження» (як в історії з Лівією). 2) Через знищення диктатора руками найближчого кола. Дотично п. 1 у всіх є відчуття певної домовленості з НАТО, коли передбачені не фізичне знищення В. Путіна, а ВІДСУТНІСТЬ ТАКОГО БАЖАННЯ ЛІДЕРІВ ЗАХІДНИХ ДЕРЖАВ. Пригадайте швидке, блискавичне знищення Каддафі, Гусейна, Бен Ладена та інших значно менш кривавих персон, аніж Путін. У випадку з очільником російської федерації, вочевидь, такого бажання немає. Ядерна зброя, гроші ВВП в банку Ватикану чи хабарі, отримувані очільниками західних країн є тому причиною?

Рабська психологія росіян відома всім. Мітинги, демонстрації в РФ швидко порозбігаються після перших пострілів в натовп. Російські невдоволення - не українські та навіть не іранські майдани. Боєздатна армія практично знищена.

Відповідно, для виконання історичної місії залишається виключно найближче оточення диктатора. Проте й з ним не складається. Якщо хтось вважає, що Песков, Лавров або Шойгу володіють вільним доступом до тіла «тирана», то це дитяча помилка. Путін до такої міри усіх боїться, що наодинці спілкується лише з двома особами: Патрушевим та Ковальчуком. Але й цих регулярно та дуже щільно обнюхують фсбшні пацюки. Наявність принаймні двох відомих двійників ВП також зменшує ймовірність вдалого підсумку операції щодо його фізичного знищення.

Отже, для ліквідації диктатора потрібна реальна воля вузького внутрішнього кола наближених до президента РФ осіб та, «усне добро» (ніхто письмових доказів не лишатиме) західних еліт. Чекаємо. Позаяк ІНШОГО СПООБУ ПРИНИТИ ВІЙНУ НЕ ІСНУЄ. Росія розуміє саме таку мову.