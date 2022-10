«Мрії», «Хабібі», «Божевільний», «Чотири танкісти та пес», «Ти маєш», «Людина і кішка», «Венера»

VENUS. A goddess on the mountain top,

Was burning like a silver flame.

The summit of beauty and love,

And Venus was her name.



She's got it?

Yeah, baby, she's got it.

Well, I'm your Venus, I'm your fire,

At your desire,

Well, I'm your Venus, I'm your fire,

At your desire.



Her weapons were her crystal eyes,

Making every man mad.

Black as the dark night she was,

Got what no-one else had.

Wa!



She's got it,

Yeah, baby, she's got it

Well, I'm your Venus, I'm your fire,

At your desire,

Well, I'm your Venus, I'm your fire,

At your desire.



She's got it,

Yeah, baby, she's got it

Well, I'm your Venus, I'm your fire,

At your desire,

Well, I'm your Venus, I'm your fire,

At your desire.

ВЕНЕРА. Богиня на вершині гори,

Неначе срібне полум‘я.

Красу й кохання забери,

Венера — це її ім’я.



Це в ній є?

Так, бейбі, це в ній є.

Я— твоя Венера, твій вогонь, Ти не охолонь,

Я — твоя Венера, твій огонь,

Ти не охолонь.



Вбивають кришталеві очі

І пристрасть в серці потойбічна,

Таємна як серпневі ночі,

У неї є загадка вічна.

Так!



Це в ній є?

Так, бейбі, це в ній є.

Я— твоя Венера, твій вогонь, Ти не охолонь,

Я — твоя Венера, твій огонь,

Ти не охолонь.



Це в ній є?

Так, бейбі, це в ній є.

Я— твоя Венера, твій вогонь, Ти не охолонь,

Я — твоя Венера, твій огонь,

Ти не охолонь.