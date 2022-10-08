«Мрії», «Хабібі», «Божевільний», «Чотири танкісти та пес», «Ти маєш», «Людина і кішка», «Венера»

Мрії

Помрійте трошки з гуртом VAN HALEN, утвореним двома братами, що мігрували з Голландії до США. За назву команди вони взяли власне прізвище. Вперше почув цих віртуозів через кухонний брехунець (настінне радейко) в програмі московської радіостанції «Юність». Мені також буває іноді тіснувато в старій, переляканій Європі.

DREAMS МРІЇ World turns black and white, Світ – чорно/білий, Pictures in an empty room. Картки серед кімнати. Your love starts fallin' down, Кохання йде донизу, Better change your tune. Пора щось міняти. Yeah, you reach for the golden ring, Прагнеш перстня золотого, Reach for the sky. Тягнешся у небо. Baby, just spread your wings, Розправ крила, небого, We’ll get higher and higher. Нам вище, вище треба. Straight up, we’ll climb, Прямо, вгору, We’ll get higher and higher, Нам вище, вище треба. Leave it all behind, Геть – все, в цю пору, Run, run, run away. Біжи, біжи, тікай. Like a train runnin' off the track, Як поїзд, що на колії, Got the truth bein' left behind. Правда лишилась позаду. Fall between the cracks, Падаючи від бою, Standin' on broken dreams, Біля дверей аду, Never losin' sight, ah. Не втрачай зору, ах. Well, just spread your wings, Розправ крила, небого, We’ll get higher and higher. Нам вище, вище треба. Straight up we’ll climb, Прямо, вгору, We’ll get higher and higher, Нам вище, вище треба, Leave it all behind, Геть – все, в цю пору, Baby, dry your eyes, save all the tears you’ve cried. Витри очі, рятуй сльози, сумні ночі. Oh, that’s what dreams are made of, З чого створені мрії, Cause we belong in a world that must be strong. Ми в світі, що мусить бути сильним. Well, just spread your wings, Розправ крила, небого, We’ll get higher and higher. Нам вище, вище треба. Straight up we’ll climb, Прямо, вгору, We’ll get higher and higher, Нам вище, вище треба, Leave it all behind, Геть – все, в цю пору, Who knows what we’ll find? Хто зна, що знайдемо? And in the end on dreams we will depend, Від мрій ми будемо залежати, Cause that’s what love is made of. Бо з них створена любов.

Хабібі

В арабському світі є безліч ліричних пісень з такою назвою. Для перекладу обрав найвідомішу, у виконанні співака з ім’ям AmrDiam. Саме цей твір звучить у всесвітньо відомому бразильському серіалі «Клон» (Clon). Пісня завжди нагадує відпочинок у Єгипті.

HABIBI. Habibi ya nour el-ain, Ya sakin khayali, A`ashek bakali sneen wala ghayrak bibali. Habibi, Habibi, Habibi ya nour el-ain, aah, Habibi, Habibi, Habibi ya nour el-ain, Ya sakin khayali. Allah a`alake allah a`la sihraha, A`oyonak maa`aya, A`oyonak kifaya tinawar layali. Habibi, Habibi, Habibi ya nour el-ain, aah, Habibi, Habibi, Habibi ya nour el-ain, Ya sakin khayali. Kalbak nadani wkal bithibini, Allah a`alake allah tamentini. Maa`ak elbidaya, Wkoul elhikaya, Maa`ak lilnihaya. Habibi, Habibi, Habibi ya nour el-ain, aah Habibi, Habibi, Habibi ya nour el-ain, aah КОХАНА. Кохана, моє світло, Твій образ зі мною. Обожнюю тебе, душею й головою. Кохана, кохана, моє світло, ах, Кохана, кохана, моє світло, Твій образ зі мною. Аллах подарував тобі чарівні очі, Їх бачу в кожному сні, Вони, як завжди, мені освітлюють ночі. Кохана, кохана, моє світло, ах, Кохана, кохана, моє світло, Твій образ зі мною. Серце твоє сказало, що кохаєш, О, Аллах, як я щасливий, ти знаєш. Тепер будемо поряд, І в радощах, і в горі, Поки загаснуть зорі. Кохана, кохана, моє світло, ах, Кохана, кохана, моє світло, Твій образ зі мною.

Божевільний

Пісню СRAZY, записану 2010 року американським гуртом AEROSMITH, я обрав зовсім не випадково. Фронтмен команди зізнається, що одна з його бабусь була етнічною українкою. Тому він від дитячих років знав, що немає нічого смачнішого за борщ та пироги (вареники). Тому частка України є і в піснях аеросмітівців.

Йди сюди, бейбі, Ти знаєш, я лізу на стіну, бо у тебе все добре. Це – ваші трюки. Ми більше сваримося, аніж кохаємося. Здається, ти думаєш про інше, не про мене. Бейбі, ти зміни божевілля. Чуєш мене? Скажімо, ви прямуєте потягом без половини, До міста Голівуд. Бейбі, ти так часто казала мені фразу, що схоже Вам кепсько, зовні – гут. Отака любов Робить нас рабами. Отака любов До смертної брами. Я хворий, хворий, бейбі, на всю мою голову, Мозок згубив, Тебе полюбив Та слідом ходив. Хворий, хворий, хворий головою, Що я можу, люба? Я синію з тобою... Ти пакуєш речі, кажеш, як важко, намагаєшся Сказати мені, що пора йти. Та я знаю, що ти нічого не носиш під цим пальто, Це шоу для мети. Отаке кохання Змушує тягнути, Та в затінку бути., Отаке кохання. Тепер я ніколи, ніколи, ніколи, не буду таким. Я втрачаю розум, Я божеволію. Потребую любов, Твою любов. Хворий, хворий, на всю мою голову, Мозок згубив, Тебе полюбив Та слідом ходив.

Чотири танкісти та пес

Згадую один з улюблених фільмів дитинства. Минулого року в Польщі помер актор Веслав Гомес (1930/2021), що грав в цьому кіно Томаша Черешняка (Томека), стрілка-радиста. Звісно, варто враховувати, в які часи вироблявся твір, під якою жорсткою радянською цензурою. Попри все, чудові актори зберегли людяність. Сам Веслав належав до польського спротиву, був заарештований (неповнолітнім) гестапівцями, зазнав тортур, залишився незламним. Перекладаю.

CZTEREJ PANCERNI I PIES. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrocimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra! Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzu, gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snow? Powrocimy wierni my czterej pancerni, "Rudy" i nasz pies. My czterej pancerni powrocimy wierni, po wiosenny bez! ЧОТИРИ ТАНКІСТИ ТА ПЕС. Стукав дощ, тривога, Краплі на вікні, Пару років, довго, Тут ми, на війні. Вдома незабаром Пічка вдарить жаром, Дамо їжу псу. Під захистом Бога Буде перемога, Виграємо гру! Ось хмаринки в небі, Бузок у садках. Де ж той світ далекий, Що приходить в снах? Повернемо місто, Четверо танкістів, Женутьмоскаля. Четверо танкістів, Виб’єморашистів, Тут наша земля!

Ти маєш

Неможливо уникнути згадки про німецький гурт Rummstein та їхню пісеньку «В тебе є я». Коли хлопці переїхали до США та почали співати англійською, вони майже зникли. Німці не сповна розуму. Ви були цікаві світові лише тоді, коли співали рідною, німецькою мовою.

DU HAST. Du, du hast, du hast mich [4x]. Du, du hast, du hast mich (2x), du hast mich gefragt (2x), du hast mich gefragt, und ich hab nichts gesagt. Willst du bis der Tod euch scheidet treu ihr sein für alle Tage. Nein (2x). Willst du bis der Tod euch scheidet treu ihr sein für alle Tage. Nein (2x) Du, du hast, du hast mich [2x]. Du, du hast, du hast mich (2x), du hast mich gefragt (2x), du hast mich gefragt, und ich hab nichts gesagt. Willst du bis der Tod euch scheidet treu ihr sein für alle Tage. Nein (2x). Willst du bis zum Tod, der scheide sie lieben auch in schlechten Tagen. Nein (2x). Willst du bis der Tod euch scheidet treu ihr sein für alle Tage. Nein (2x). В ТЕБЕ Є Я. Tи, Tи маєш, В тeбе є я [4x]. Tи Tи маєш, В тeбе є я (2x). Tи запиталa (2x), Tи запитала, мовчу, кажу мало. Xoчeш, поки смерть не розлучить Вас, бути їй вірним повсякчас? Hі (2x). Xoчeш, поки смерть не розлучить Вас, бути їй вірним повсякчас? Hі (2x). Tи, Tи маєш, В тeбе є я [2x]. Tи, Tи маєш, В тeбе є я (2x). Tи запитала (2x), Tи запитала, мовчу, кажу мало. Xoчeш, поки смерть не розлучить Вас, бути їй вірним повсякчас? Hі (2x). Xoчeш, поки смерть не розлучить Вас, бути їй вірним повсякчас? Hі (2x). Xoчeш, поки смерть не розлучить Вас, бути їй вірним повсякчас? Hі (2x).

Людина і кішка

З російських гуртів мені завжди подобалась виключно пітерська команда «Ноль». За стиль, тексти, природність. Вперше почув їхнього фронтмена (90 % гурту) баяніста Федора рівно 30 літ тому, в далекому 1992 році. Кажуть, Хведя досі живий та співає під гітару чи баян.

Не знаю його позиції дотично «кримнашу» чи російської війни проти України. Але одну з моїх улюблених пісеньок нуликів, якій виповнилось 32 роки, переклав. ОПУ – скорочення, більшість читачів знає, про що та про кого я пишу й співаю. Іноді. Для цензури: ОПУ означає Офіс Помочі Ургентної. Гуморист може сміятись від вигляду власного пальця. Прямого чи зігнутого. Міністр культури полюбляє посміхатись на фото, загинаючи ручний палець без імені. В народі це зветься «пробиває на хі-хі».

ЧОЛОВІК ТА КІШКА.

Людина та кішка плачуть, їм не смішно,

Сірий дощик крапле на шматочки скла.

Лікар традиційно мчить до них не спішно,

Гумориста хворого накриває мла.

Доктор їде – їде, де сніги не тануть,

Порошок із ОПУ людям він везе.

Чоловік та кішка порошок знірванять,

І печаль відступить, сум з очей сповзе.

Чоловік та кішка власні дні рахують,

Замість неба синього, стеля занизька.

Чоловік та кішка своїх крил не чують,

Де палата – камера і болить рука.

Доктор їде – їде, де сніги не тануть,

Порошок із ОПУ людям він везе.

Чоловік та кішка порошок знірванять,

І печаль відступить, сум з очей сповзе.

Де ти, де ти, де ж ти – біленька машина?

В стінах туалету стогне чоловік.

Та не чують стіни, там кричить дитина,

У бачка, як в серця, - закороткий вік.

Доктор їде – їде, де сніги не тануть,

Порошок із ОПУ людям він везе.

Чоловік та кішка порошок знірванять,

І печаль відступить, сум з очей сповзе.

Венера

З цієї пісні гурту SHACKINGBLUE почалось моє навчання грі на гітарі в 1973 році, в піонерському таборі «Хімік», у Вістовій (зараз Калуська ОТГ). Існує кілька десятків перекладів цього твору українською, російською, польською мовами. Пропоную читачам власний.