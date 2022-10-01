З Днем захисника України, святом Покрови, з Днем казацтва !!!

Для багатьох із тих, хто вже багато років захищає від аесівців національну святиню українського народу — Бузький Гард, це свято — зі сльозами на глазах.

Для того, щоб заробляти ще більше грошей на продажу регулюючих потужностей та мати можливість подальшого нарощування потужностей ЮУ АЕС, ділки від атомної енергетики вже понад три десятиліття тягнуть за вуха печерний доекологічний антиприродний та антиукраїнський проєкт Ташлицької ГАЕС середини останнього століття минулого тисячоліття.

Для них немає нічого святого. «Только бизнес — ничего больше». Як приклад — знищення у 2005 році на Покрову частини заповідного об’єкту на території Регіонального ландшафтного парку

Наскільки мені відомо, аесівцям вдалося зідрати останню сорочку з вчителя (Олександра Малицького), який надрукував статтю про злочинність Ташл. ГАЕС. Але ніякої інформації про стягнення грошей з посадовців ЮУ АЕС мені так і не вдалося знайти.

А сльози на очах — від безсилля протистояти цинічній зухвалій та тупій атакі аесвців.

У шахрайський спосіб вони і зараз намагаються легалізувати те, що протиправно будують вже кілька десятиліть.

Покрова, війна, ТГАЕС, козацтво, Україна …

Особливо хочу поздоровити тих героїв, хто не тільки на барикадах громадянського протистояння воює за збереження національних святинь українського народу, але й зі зброєю у руках захищають її незалежність. Їх багато, але я знаю тільки тих, плече яких відчуваю постійно: Олександр Терещенко, Олег Кравець , Олександр Прутян ( вибачте друзі, якщо когось не згадав)

Здоров’я, Наснаги, Успіхів та довгих років щасливого заможного життя у вільній квітучій Україні!

Пісня «День победы Украины» (Лев Лещенко кавер).

Сергій Колєсніков, Голова ВЕА «Зелений світ», що вже 33 роки на війні з аесівцями за збереження національних святинь українського народу, природи України, здоров’я її народу та збереження можливості для прийдешніх поколінь жити у цьому «тихому раї», а не у ядерній пустелі.