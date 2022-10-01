«Хто це», «Сувенір», «Мадонна», «Пані Вандербілт»

Хто це

Надійшла черга Майкла Джексона, котрого в Одесі називали Мойшею Якобсоном, сином гуталінового майстра Якова. Звісно, небіжчик реально вплинув на розвиток світового сценічно-вокального мистецтва. Нині перекладаємо пісню, яку покинутий MichaelJackson автобіографічно назвав «Хто це» (Who is it) ?

I gave her money,

I gave her time,

I gave her everything,

Inside one heart could find.

I gave her passion

My very soul,

I gave her promises

And secrets so untold.



And she promised me forever,

And a day we'd live as one,

We made our vows.

We'd live a life anew,

And she promised me in secret,

That she'd love me for all time.

It's a promise so untrue.

Tell me what will I do?



And it doesn't seem to matter,

And it doesn't seem right.

'Cause the will has brought

No fortune

Still I cry alone at night.

Don't you judge of my composure,

'Cause I'm lying to myself.

And the reason why she left me,

Did she find in someone else?



(Who is it?)

It is a friend of mine?

(Who is it?)

Is it my brother?

(Who is it?)

Somebody hurt my soul

(Who is it?)

I can't take this stuff no more.



I am the damned,

I am the dead.

I am the agony inside.

The dying head.

This is injustice

Woe unto thee.

I pray this punishment,

Would have mercy on me.



And she promised me forever,

That we'd live our life as one.

We made our vows,

We'd live a love so true.

It seems that she has left me

For such reasons unexplained.

I need to find the truth,

But see what will I do?



And it doesn't seem to matter,

And it doesn't seem right.

'cause the will has brought,

No fortune.

Still i cry alone at night,

Don't you judge of my composure,

'cause i'm bothered everyday.

And she didn't leave a letter,

She just up and ran away.



(Who is it?)

It is a friend of mine?

(Who is it?)

Is it my brother?

(Who is it?)

Somebody hurt my soul?

(Who is it?)

I can't take it 'cause I'm lonely.



And it doesn't seem to matter,

And it doesn't seem right.

'Cause the will has brought,

No fortune.

Still I cry alone at night,

Don't you judge of my composure.

'Cause I'm lying to myself.

And the reason why she left me,

Did she find in someone else? Я дав їй гроші,

Я дав їй час,

Я давав їй усе,

Що маю в серці для нас.

Я дав їй пристрасть

Та власну душу.

Я дав обіцянки,

Про них мовчати мушу.



І вона обіцяла вічність,

Що проживемо разом.

Ми присягнули,

Нам буде добре обом.

Вона обіцяла таємно

Кохання вічне мені.

Повірив я даремно,

Як доживати дні?



Це все не має сенсу.

Та це невірно.

Адже сила волі

Не є щастям.

Я плачу вночі покірно.

Не дивіться на мій спокій,

Я обманюю себе.

Чого бракувало у мене,

Знайшла, та не знаю, де.



Так хто це?

Може, це мій друг?

Так хто це?

Може, це мій брат?

Так хто це?

Хтось поранив так душу?

Так хто ж це?

Я на маргінес рушу.



Мене прокляли,

Я вже гину.

Агонія допоможе,

Всіх покину.

Це несправедливо.

Нещастя – тобі.

Прошу про покарання

М’якіше, у мольбі.



І вона обіцяла вічність,

Що проживемо разом.

Ми присягнули,

Нам буде добре обом.

Та усамітнила душу,

Далі – обов’язок, мушу

Правду встановити,

Щоби далі жити?



Це все не має сенсу.

Та це невірно.

Адже сила волі

Не є щастям.

Я плачу вночі покірно.

Не дивіться на мій спокій,

Я обманюю себе.

Без прощального листа,

Вона лишила мене.



Так хто це?

Може, це мій друг?

Так хто це?

Може, це мій брат?

Так хто це?

Хтось поранив так душу?

Так хто ж це?

Я на маргінес рушу.



Це все не має сенсу.

Та це невірно.

Адже сила волі

Не є щастям.

Я плачу вночі покірно.

Не дивіться на мій спокій,

Я обманюю себе.

Є в іншого таке, що

Вона лишила мене.

Сувенір

Згадуючи музичних ідолів 70-х років минулого сторіччя, неможливо оминути грецького співака (вже померлого) Деміса Русоса та його піснюSouvenir. Я його і не згадав би, коли б не вимогливі читачі, фанатки. Існує кілька перекладів цього твору російською мовою, українською – не чув. Тому друкую власну працю, переклад пустої пісеньки «попсовика», який нічим, окрім оригінального тембру голосу, не відрізнявся від тисяч аналогічних ровесників.

SOUVENIR. A lonely room and empty chair. Another day so hard to bear. The things around me that I see remind me of The past and how it all used to be. From souvenirs to more souvenirs I live, With days gone by when our hearts had all to give. From souvenirs to more souvenirs I live, With dreams you left behind, I'll keep on turning in my mind. There'll never be another you, No one will share the words we knew. And now that loneliness has come to take your place. I close my eyes and see your face. From souvenirs to more souvenirs I live, With days gone by when our hearts had all to give. From souvenirs to more souvenirs I live, With dreams you left behind, I'll keep on turning in my mind. СУВЕНІР. Самотній дім, порожнє крісло, Покинув нас останній день. Навколо все зникає вже, як навмисно, Як мені жити без твоїх пісень? Роки минають, та печаль - в твої очах, Не знаю я, що тепер тобі сказати. Пішло все шкереберть і щастю стався швах. Як мовити душею, Щоб стала долею моєю? Ти ніколи не знаєш міри, Щодня від тебе - сувеніри. Коли закрию очі, то бачу лиш тебе, До нас кохання стрімко йде. Роки минають, та печаль - в твої очах, Не знаю я, що тепер тобі сказати. Пішло все шкереберть і щастю стався швах. Як мовити душею, Щоб стала долею моєю?

Мадонна

Я не є фанатом чи симпатиком цієї американської співачки італійського походження, що нині, у власні 64 роки, може поділитись зайвою енергією навіть з 20-річними.

І річ не у біографії, яка традиційно насичена зйомками в хард-порно. Більшість західних зірок починали з смоктання чи вилизування тих, від кого залежав їхній добробут. Для гендерної рівності нагадаю, що Сільвестр Сталоне також починав публічну кар’єру в якості порно актора. А вже дівчині з бідної родини мігрантів інакше, як через секс-послуги, в шоу-бізнесі не відбутись.

Цим наші солов’їні чорноземи не відрізняється ід США. Улюбленою приказкою міністра культури України О. Ткаченка, колишнього генпродюсера коломойського каналу «Г + Г», є вираз: «На большой екран – только через діван».

Я не вважаю пані Луїз Чікконе ані видатною композиторкою, ані геніальною співачкою, ані талановитою кіноакторкою, ані дитячою письменницею. Чому може навчити дітей жінка, котра публічно вихваляється власним умінням робити глибокий блоуджоб за грубі гроші?

Проте, існують мільйони прихильників творчості Мадонни, які переконані, що її тексти є геніальними. Тому ось взяв один зразок поетичної спадщини Лізи для перекладу. Читайте, аналізуйте, формуйте висновки самотужки. І пам’ятайте, без big fuck – Мадонні ніяк.

Find a picture on your phone, Prove there’s beauty that we’ve known, Somewhere there’s a light to see, It’s just not inside of me. Have fun out there, I know it’s so ugly. When I fill up with jealousy And the moon hangs high, Like a big fuck you. I wanna get in touch with you. Back in touch with you. Pull my knees up to my chin, Turn into baby again. Hollow like an empty room, I try to prove something to you. Have fun out there, I know it’s so ugly. When I fill up with jealousy, And the moon hangs high, Like a big fuck you, I wanna get in touch with you, Back in touch with you. Знайдіть фото на екрані, Де краса, що краще ніж мані. Десь є світло, щоб побачити У глиб, та не пробачити. Шаленійте десь там, Буду заздрити вам. Відколи я у ревнощах, Місяць – високо. Кохана тобою, Хочу зв’язатись з тобою, Зв’язатись з тобою. Підборіддя – на коліна, Знову я, наче дитина. Як порожня кімната, Намагаюсь щось сказати. Шаленійте десь там, Буду заздрити вам. Відколи я у ревнощах, Місяць – високо. Кохана тобою, Хочу зв’язатись з тобою, Зв’язатись з тобою.

мм

Після розпаду бітлів Пол Макартні (PaulMcCartney) створив власний гурт WINGS, найвідомішим твором котрого є пісня Mrs. Vanderbilt. Іноді її називають «Гоп, гей, гоп».