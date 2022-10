«Сумую», Феномен Еда Ширана, Стінг, «Відпливаю», «Найкращий»

Сумую

Найвідомішим британським виконавцем блюзів вважається гітарист GaryMoore. Пропоную поетичний переклад українською мовою його найвідомішої пісні.

STILL GOT THE BLUES. Used to be so easy

To give my heart away.

But I found out the hard way,

There's the price you have to pay.

I found out that love was no friend of mine,

I should have known time after time.



So long, it was so long ago,

But I've still got the blues for you.



Used to be so easy

To fall in love again.

But I found out the hard way,

It's a road that leads to pain.

I found that love

Was more than just a game.

You're playin' to win,

But you lose just the same.



So long, it was so long ago,

But I've still got the blues for you.



So many years

Since I've seen your face.

But here in my heart, there's an empty space,

Where you used to be.



So long, it was so long ago,

But I've still got the blues for you.



Though the days come and go,

There's one thing I know, I’ve still got the blues for you. ВСЕ ЩЕ СУМУЮ. Траплялось мені легко

Серцем власним віддатись.

Та як було важко дізнатись

Ціну, щоб розрахуватись.

Кохання, нарешті я це зрозумів,

Не друг мій, це сталось безліч разів.



Так давно, це було так давно,

Але я і досі сумую.



Траплялось мені легко

Знову закохатись.

Та як було важко дізнатись

Про біль, що нам може траплятись.

Зрозумів, любов —

Це більше, аніж гра.

Хочеш вигравати,

Поразок лиш пора.



Так давно, це було так давно,

Але я і досі сумую.



Минули роки,

Як бачив тебе, мала.

Та в моїм серці досі — чорна імла,

Де раніше ти була.



Так давно, це було так давно,

Але я і досі сумую.



Дні приходять/відлітають,

Та й вони, напевно, знають — Я сумую за тобою.

Феномен Еда Ширана

Хлопець 1991 року народження EdSheeran у 19 років почав грати на гітарі та співати в британських пивбарах. А за 5 років, в 2015 році він дав три концерти на стадіоні «Уеблі» в присутності 80 тисяч слухачів, щоразу. На другому шоу в якості запрошеного гостя співав Елтон Джон. Еді виступає самостійно, без гурту, використовуючи акустичну станцію (педальну), безпосередньо на концерті записуючи різні партії та озвучуючи їх. Іноді педалі з написами «Stop» чи «Rec» відмовляють, іноді розриваються струни.

Станом на 2022 рік Ширан продав більше сотні мільйонів власних синглів. Коли 80 тисяч осіб знають усі слова трьох десятків твоїх пісень – це дійсно вражає. Далі не помічати виконавця світового рівня майстерності та ОСОБИСТОЇ СКРОМНОСТІ неможливо. Тому надаю поетичний переклад однієї з його відомих пісень.

I found a love for me,

Знайшов для себе любов,

Darling, just dive right in and follow my lead.

Мила, пірнай вірно та слідуй за мнов.

Well, I found a girl, beautiful and sweet,

Дівчину зустрів, ніжну та чудову,

Oh, I never knew you were the someone waiting for me.

Я і не знав, що ти чекаєш на мене такого.



'Cause we were just kids when we fell in love,

Бо ми закохалися ще в дитинстві,

Not knowing what it was.

Не знаючи, що це.

I will not give you up this time

Та, як тоді, не відступлю.

But darling, just kiss me slow,

Мила, неспішно поцілуй,

Your heart is all I own,

Серцебиття моє почуй,

And in your eyes you're holding mine

В твоїх очах я все люблю.



Baby, I'm dancing in the dark,

Мила, танцюю в темноті,

With you between my arms,

В обіймах моїх ти,

Barefoot on the grass,

Босоніж на траві,

Listening to our favourite song.

З нашими піснями в голові.

When you said you looked a mess,

Коли ти кажеш, що невбрана,

I whispered underneath my breath

Шепочу я тихенько, рано –

But you heard it,

Ти чуєш це,

Darling, you look perfect tonight

Твоє перфектне є лице.



Well, I found a woman, stronger than anyone I know,

Так, дівчину я знайшов, що сильніша за будь-кого,

She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home.

В нас мрії спільні, ми разом здолаємо дорогу.

I found a love to carry more than just my secrets,

Я знайшов любов, що збереже мої секрети,

To carry love, to carry children of our own.

Захистить наше кохання, діточок та життя.



We are still kids but we're so in love,

Хоч ми ще діти, любов міцна,

Fighting against all odds.

Все здолає вона.

I know we'll be all right this time,

Знаю, буде все гаразд в цей час,

Darling, just hold my hand.

Тримай мою руку.

Be my girl, I'll be your man

Будь моєю, я вже твій,

I see my future in your eyes

Бачу світ з-під твоїх вій.



Baby, I'm dancing in the dark,

Мила, я танцюю уночі,

With you between my arms,

В обіймах моїх ти,

Barefoot on the grass

Босоніж в траві,

Listening to our favourite song.

Линуть улюблені пісні.

When I saw you in that dress,

Я в сукні бачу тебе,

Looking so beautiful,

Виглядаєш чудово.

I don't deserve this,

Не можу повірити,

Darling, you look perfect tonight.

Мені забракло мови.



Baby, I'm dancing in the dark,

Мила, я танцюю уночі,

With you between my arms,

В обіймах моїх ти,

Barefoot on the grass,

Босоніж в траві,

Listening to our favourite song.

Линуть улюблені пісні.

I have faith in what I see,

Бачу чудо наяву,

Now I know I have met an angel in person

Я знаю, що є ангел - всередині тебе.

And she looks perfect,

Вона чудова,

I don't deserve this,

Не можу повірити,

Darling, you look perfect tonight.

Мені забракло мови.

Стінг

Усім нам пощастило жити на землі одночасно з видатним британським музикантом Стінгом (GordonMatthewThomasSummer), 1951 року народження, людиною без щонайменшого натяку на зіркову хворобу. Найвідомішою його піснею, переспіваною багатьма музикантами різними мовами, вважаться ShapeofMyHeart. Твір написано в 1993 році, батьком шести дітей від однієї жінки, колишнім шкільним вчителем музики. Пропоную так званий поетичний переклад пісні, щоб її можна було співати не лише іспанською, італійською, арабською чи турецькою, а й українською – найбільш розвинутою слов’янською мовою. Окрім рідної англійської, Стінг володіє французькою мовою та вивчає арабську. Слухаймо, співаймо.

He deals the cards as a meditation.

And those he plays never suspect.

He doesn’t play for the money he wins.

He don’t play for respect .

Він грає в карти, мов медитує.

Його гра – цікавий проект.

Виграш його не дуже хвилює.

Він грає не за респект.

………………………………………………

He deals the cards to find the answer

The sacred geometry of chance.

The hidden law of a probable outcome

The numbers lead a dance.

Він грає в карти, щоб розгадати

Сакрал геометрії шансу.

Приховані закони, дати,

Числа - немов романси.

……………………………………………………

I know that the spades are the swords of a soldier.

I know that the clubs are weapons of war.

I know that diamonds mean money for this art,

But that’s not the shape of my heart.

Я знаю, що піки є мечами солдата.

Я знаю, трефи – знаряддя війни.

Де бубни, грошей не буває багато,

Та це не для моєї душі.

………………………………………..

He may play the jack of diamonds.

He may play the queen of spades,

He may conceal a king in his hand,

While the memory of it fades.

Він грає бубновим валетом.

Чи може дамою пік грати,

Заховати в руці короля,

Якщо про нього забувати.

……………………………………………………

I know that the spades are the swords of a soldier.

I know that the clubs are weapons of war.

I know that diamonds mean money for this art,

But that’s not the shape of my heart.

Я знаю, що піки є мечами солдата.

Я знаю, трефи – знаряддя війни.

Де бубни, грошей не буває багато,

Та це не для моєї душі.

…………………………………………………

And if I told you that I loved you,

You’d maybe think there’s something wrong.

I’m not a man of too many faces,

The mask I wear is one.

Якщо б я сказав, що люблю тебе,

Ти подумала б, що я щось прошу.

Не ховаюсь під безліччю обличь,

Є одна маска, яку я ношу.

……………………………………………………….

Well, those who speak know nothing,

And find out to their cost.

Like those who curse their luck in too many places,

And those who fear are lost.

Хто говорить, не знає ніц,

Він платить за власний успіх.

Бо ті, хто всюди проклинають фортуну,

Забули про страх та усміх.

………………………………………………………

I know that the spades are the swords of a soldier.

I know that the clubs are weapons of war.

I know that diamonds mean money for this art,

But that’s not the shape of my heart.

Я знаю, що піки є мечами солдата.

Я знаю, трефи – знаряддя війни.

Де бубни, грошей не буває багато,

Та це не для моєї душі.

…………………………………………………

That’s not the shape, the shape of my heart,

That’s not the shape, the shape of my heart.

Це не для душі, не для душі,

Це не до душі, не до душі.

Відпливаю

Улюбленішою моєю піснею у виконанні Рода Стюарта є Sailing. Цього року твору виповнилось 50 років. Отож, слухаємо Rod Stewart. Її часто транслював В. Осмоловський в передачах «Голосу Америки», присвячених рок-музиці (концерти по заявкам щовівторка та щочетверга). Твір ніби замовляли радянські мігранти, котрі вже переїхали на постійне проживання в США протягом 70-х років минулого сторіччя. Коли у мене в 1997 році була можливість залишитись в США назавжди, я повернувся в Україну. Тут –земля моїх батьків/дідів, українською мовою вона називається Батьківщина. Коли чую цю пісню, завжди згадую перебування в США, Канаді, Польщі. Мій дім – тут.

SAILING. ПІД ВІТРИЛОМ. I am sailing, I am sailing,

Home again 'cross the sea.

I am sailing, stormy waters,

To be near you, to be free. I am flying, I am flying,

Like a bird 'cross the sky.

I am flying, passing high clouds,

To be with you, to be free. Can you hear me, can you hear me?

Thro' the dark night, far away,

I am dying, forever trying,

To be with you, who can say. Can you hear me, can you hear me,

Thro' the dark night far away.

I am dying, forever trying,

To be with you, who can say. We are sailing, we are sailing,

Home again 'cross the sea.

We are sailing stormy waters,

To be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free.

Oh Lord, to be near you, to be free,

Oh Lord! Під вітрилом, під вітрилом,

Я іду додому знов.

Я іду, крізь шторм та воду,

Буду поряд, моя любов. Відлітаю, відлітаю,

Ніби птах у небеса.

Відлітаю, понад хмари,

Буду вільним, моя любов. Мене чуєш, мене чуєш?

Через ніч, далеко там,

Я вмираю, завжди бажаю

Бути поряд, вір словам. Мене чуєш, мене чуєш?

Через ніч, далеко там,

Я вмираю, завжди бажаю

Бути поряд, вір словам. Мы пливемо під вітрилом,

Я іду додому знов.

Ми йдемо, крізь шторм та воду,

Бути поряд, моя любов. О, Боже, будеш поряд, вільним будь.

О, Боже, будеш поряд, вільним будь, О, Боже!

Найкращий

Не варто забувати про внесок в розвиток сучасної музичної культури, зроблений американською співачкою із сценічним ім’ям TinaTurner, 1939 року народження, відзначеною 8-ма преміями «Греммі». Не плутайте з Тіною Кароль (Тетяною Ліберман), 1985 року народження, лайт-версією, яка посіла 7-ме місце на «Євробаченні». Життєвій енергії американки можуть позаздрити усі українські зірки. Останній чоловік афроамериканської бабці був на 19-ть років молодшим за неї.

Найвідомішою піснею Тіна Тьорнер від 1988 року є пісня Thebest, створена не нею та й не для неї. Іноді цей твір називають Simplythebest.