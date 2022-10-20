Крокую проспектом Центральним
Під звуки сирени тривоги,
Де сонце жовтневе, прощальне,
Кидає промінчик під ноги.
Він зменшився, мій Миколаїв,
Вмирає обстріляне місто.
Бабуся сльозу витирає –
Вважала братамирашистів.
Онук, доброволець, загинув,
Не стало його під Херсоном.
Останнім родину покинув,
У двері тепер не подзвоне,
Не скаже: «Бабунь, відчиняйте,
Продукти приніс, хочу чаю,
Потроху без мене звикайте,
Бо завтра на фронт від’їжджаю».
Сусідку, як міг, заспокоїв,
Хоч важко, та мусимо жити.
Згадали онука – героя,
Вони захищають нас, діти…
Красуні покинули сіті,
Не чутно дитячого сміху.
Будинки й родини – розбиті,
Лиш смертьросіян несе втіху.
Корейці, мадяри, іранці -
Кремлівської гнидивасали,
Історії підлізасранці,
Ви ж вирок собі підписали.