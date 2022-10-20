Крокую проспектом Центральним

Під звуки сирени тривоги,

Де сонце жовтневе, прощальне,

Кидає промінчик під ноги.

Він зменшився, мій Миколаїв,

Вмирає обстріляне місто.

Бабуся сльозу витирає –

Вважала братамирашистів.

Онук, доброволець, загинув,

Не стало його під Херсоном.

Останнім родину покинув,

У двері тепер не подзвоне,

Не скаже: «Бабунь, відчиняйте,

Продукти приніс, хочу чаю,

Потроху без мене звикайте,

Бо завтра на фронт від’їжджаю».

Сусідку, як міг, заспокоїв,

Хоч важко, та мусимо жити.

Згадали онука – героя,

Вони захищають нас, діти…

Красуні покинули сіті,

Не чутно дитячого сміху.

Будинки й родини – розбиті,

Лиш смертьросіян несе втіху.

Корейці, мадяри, іранці -

Кремлівської гнидивасали,

Історії підлізасранці,

Ви ж вирок собі підписали.