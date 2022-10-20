Про справедливість

Випадково зустрів колишнього сусіда Олексія, 1949 року народження. Він усе свідоме життя сплачував 25 % вартості комунальних послуг. Позаяк – учасник бойових дій (!) В 1967 році Олексій (Алі) протягом цілого тижня, як артилерист-зенітник, охороняв Суецький канал в Єгипті від ізраїльської авіації.

Нині його син призовного віку разом з дружиною та 2 дітьми переховується в Польщі. Не здивуюсь, коли після закінчення війни синок також виявиться УБД, з Краківського фронту.

Від грудня 2021-го отримую пенсію 2300 грн на місяць. Ніхто її протягом року не підвищив навіть на 1 грн, на відміну від зарплат депутатів та міністрів. Бо вони страждають через війну, інфляцію.

Ми з ними ніби живемо в різних країнах. Тому я не належу до категорії громадян, яким обласна чи міська влада видає якісь гуманітарні продукти. За місяць відзначатиму день народження - 63 роки, залишається лише просто померти, щоб нікому не заважати «розбудовувати». Знайти роботу в такому «поважному для України» віці – не реально.

Маю 40 років загального стажу, володію вищою освітою (технічною та юридичною), в КПРС ніколи не служив, нагороджений президентською відзнакою - Почесним Хрестом Івана Мазепи. Комуністу Олексію, що голосував за ЗЕ та слуг народу, смішно від розміру моєї пенсії. Так і запитує: «А что тєбє дала нєзалєжность?»

P. S.

Похресник 1979 року народження, він зареєстрований в Центральному районі (він зараз воює за Україну, як і в 2014/2015 роках) від 2015 року безуспішно стоїть в міській черзі, щоб отримати земельну ділянку під житлове будівництво. Для таких УБД в Миколаєві землі немає, як і гуманітарної допомоги для його батьків – пенсіонерів.