Скоро птахи полетять додому
З теплих країв, долаючи втому.
Дівчатка, швидше вертайте домів,
Без вас Миколаїв осиротів.
На вулицях – королівство старих,
У них в минулому радість та сміх.
Місто з культом жіночої краси
Стало символом черг і ковбаси,
Гуманітарки, брудної води,
Забитих вікон, сирен та біди.
Красуні, без вашого вороття
Не відродити у місті життя.
Жінкам чудовим я кладу до ніг
Троянди білі, наче оберіг.
Чи буду в радощах, чи в горі я,
Навік моя це Чорноморія.
Ніколи тут не буде вже «раша»,
Бо це – Україна, й вона наша.