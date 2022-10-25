Скоро птахи полетять додому

З теплих країв, долаючи втому.

Дівчатка, швидше вертайте домів,

Без вас Миколаїв осиротів.

На вулицях – королівство старих,

У них в минулому радість та сміх.

Місто з культом жіночої краси

Стало символом черг і ковбаси,

Гуманітарки, брудної води,

Забитих вікон, сирен та біди.

Красуні, без вашого вороття

Не відродити у місті життя.

Жінкам чудовим я кладу до ніг

Троянди білі, наче оберіг.

Чи буду в радощах, чи в горі я,

Навік моя це Чорноморія.

Ніколи тут не буде вже «раша»,

Бо це – Україна, й вона наша.