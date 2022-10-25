ПРО ЄВРОпейців

Альцгеймер, Паркінсон та Берлусконі
У дурня грають, в карти, на балконі.
Деменція, Склероз, Закреп з Проносом
Чекають в черзі, грати з Сільві - босом.
Зробив підтяжку, склеїв шевелюру,
Тепер, як Коля Оболонський, що з «Велюру».
Він їсть віагру з вечора та вранці,
Усе стирчить, не лізуть ноги в штанці,
Замовив місце в крематорії в Мілані –
Їж піцу з пивом вдома, на дивані.
Берлузер любить вохінизспинИ,
Ревнує Меркелюша, пацани.
Поки ви там цілуєтесь в засос,
Ангела з горя квасить кальвадос,
Хом’ячить з чорним пивом болоньєз.
Візьміть бабусю, вона любить майонез
Із двох потоків, північ/південь щоб,
У штазі знають «фрау блоуджоб».
Любіть Ангелу спільно алєсгут,
Інакше вам без газу всім – капут.
Не впораються Орбан, Башар Асад,
Ви пролітаєте хлоп’ята попри касу.
Рахунки ваші заморозять в Ватикані,
Не допоможе і слухняний Папа Франя.
Замовкне знову друг - агент Макрон,
Програє власні вибори, купон.
Куди ж тікати Путіну Вовану,
В Шанхай, Пекін, Каракас чи Гавану?
Шойгу порадив бункер за Уралом,
Там - маслюки та ягоди, навалом.
Під кожною сосною є біде,
І ЗСУ за Волгу не піде…