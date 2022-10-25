ПРО ЄВРОпейців

Альцгеймер, Паркінсон та Берлусконі

У дурня грають, в карти, на балконі.

Деменція, Склероз, Закреп з Проносом

Чекають в черзі, грати з Сільві - босом.

Зробив підтяжку, склеїв шевелюру,

Тепер, як Коля Оболонський, що з «Велюру».

Він їсть віагру з вечора та вранці,

Усе стирчить, не лізуть ноги в штанці,

Замовив місце в крематорії в Мілані –

Їж піцу з пивом вдома, на дивані.

Берлузер любить вохінизспинИ,

Ревнує Меркелюша, пацани.

Поки ви там цілуєтесь в засос,

Ангела з горя квасить кальвадос,

Хом’ячить з чорним пивом болоньєз.

Візьміть бабусю, вона любить майонез

Із двох потоків, північ/південь щоб,

У штазі знають «фрау блоуджоб».

Любіть Ангелу спільно алєсгут,

Інакше вам без газу всім – капут.

Не впораються Орбан, Башар Асад,

Ви пролітаєте хлоп’ята попри касу.

Рахунки ваші заморозять в Ватикані,

Не допоможе і слухняний Папа Франя.

Замовкне знову друг - агент Макрон,

Програє власні вибори, купон.

Куди ж тікати Путіну Вовану,

В Шанхай, Пекін, Каракас чи Гавану?

Шойгу порадив бункер за Уралом,

Там - маслюки та ягоди, навалом.

Під кожною сосною є біде,

І ЗСУ за Волгу не піде…