Чи згадають колись в Миколаївській області ветеранів?

Голові Миколаївської обласної ради
Ганні ЗАМАЗЄЄВІЙ oblrada@mksat.net
З метою реалізації закону «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті”, ухваленого Верховною Радою України 09.04.2015 (серед організацій, що боролися за незалежність України, Українська Гельсінська Спілка зазначена п. 16, ч. 1, ст. 1 закону), надаю Вам перелік ще живих членів Миколаївської філії УГС в 1989/1991роках:
Голова Миколаївських філії УГС, облорганізації ветеранів УГС Ян ЧАРНЕЦЬКИЙ, 24. 10. 2022.
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Цитую ст. 3 згаданого у моєму зверненні закону: «Соціальні гарантії борців за незалежність України у XX столітті та членів їхніх сімей.
1. Держава може надавати соціальні гарантії, пільги або інші виплати борцям за незалежність України у XX столітті та членам їхніх сімей.
2. Органи місцевого самоврядування можуть за рахунок коштів місцевих бюджетів надавати додаткові соціальні гарантії, пільги або інші виплати борцям за незалежність України у XX столітті».
Нині борці за незалежність України в ХХ сторіччі користуються певними пільгами та пошаною лише в п’яти областях України: Волинській, І-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та у місті Києві.