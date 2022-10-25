Чи згадають колись в Миколаївській області ветеранів?

Голові Миколаївської обласної ради

Ганні ЗАМАЗЄЄВІЙ oblrada@mksat.net

З метою реалізації закону «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті”, ухваленого Верховною Радою України 09.04.2015 (серед організацій, що боролися за незалежність України, Українська Гельсінська Спілка зазначена п. 16, ч. 1, ст. 1 закону), надаю Вам перелік ще живих членів Миколаївської філії УГС в 1989/1991роках:

Акімов Леонід, 1950 р. н, пенсіонер, ветеран МВСУ. Антошик Микола, 1959 р. н, пенсіонер, голова Помічнянської міської ради. Архипенко Надія, 1955 р. н, пенсіонерка. Гаврилишин Ігор, 1960 р. н, пенсіонер, знаходиться в І-Франківську. Гілякін Олег, 1960 р. н, пенсіонер, приналежний до ТОУ. Кацан Володимир, 1951 р. н, пенсіонер, знаходиться у Вознесенському районі. Кіпіані Вахтанг, 1971 р. н, заслужений журналіст України, мешкає в м. Києві. Кричевська Лариса, 1951 р. н, пенсіонерка. Крупка Володимир, 1961 р. н, пенсіонер, приналежний до ТОУ. Кузнецов Олександр,1958 р. н, пенсіонер. Малицький Олександр, 1945 р. н, пенсіонер, знаходиться в м. Львові. Мот Олекса, 1953 р. н, пенсіонер, знаходиться в Німеччині. Продан Микола, 1953 р. н, пенсіонер. Тертичний Анатолій, 1960 р. н, пенсіонер, приналежний до ТОУ. Чарнецький Ян, 1959 р. н, пенсіонер, кавалер державної нагороди «Хрест Івана Мазепи».

Голова Миколаївських філії УГС, облорганізації ветеранів УГС Ян ЧАРНЕЦЬКИЙ, 24. 10. 2022.

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Цитую ст. 3 згаданого у моєму зверненні закону: «Соціальні гарантії борців за незалежність України у XX столітті та членів їхніх сімей.

1. Держава може надавати соціальні гарантії, пільги або інші виплати борцям за незалежність України у XX столітті та членам їхніх сімей.

2. Органи місцевого самоврядування можуть за рахунок коштів місцевих бюджетів надавати додаткові соціальні гарантії, пільги або інші виплати борцям за незалежність України у XX столітті».

Нині борці за незалежність України в ХХ сторіччі користуються певними пільгами та пошаною лише в п’яти областях України: Волинській, І-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та у місті Києві.