Правда про колаборантів. Поки не вся

Частина 1.

Арешт зрадника Батьківщини В’ячеслава Богуслаєва, керівника та співвласника ПАТ «Мотор Січ», відкрив лише частину правди про колаборантів, їхніх захисників на найвищих посадах в системі «неукраїнської влади» нашої країни. Виправляючи проблему браку інформації варто повідомити дещицю цікавого.

Звання Героя України відвертому українофобу, росіянину В. Богуслаєву президент України Л. Кучма, замовник вбивства Г. Гонгадзе, надав вже після того, як дізнався про отримання «героєм» російського громадянства. В липні 2020 року 42-річний безробітний син Богуслаєва Олександр за 10 мільйонів євро купив острів в Італії, де почалось будівництво казино. Сашко Богуслаєв є громадянином України та РФ (як тато), а також Гренади, острівної держави в Карибському морі. В Україні родина російських колаборантів податки не сплачує. Усі придбання вони здійснюють через офшорні банківські рахунки. Про оборудки цих відвертих фсбешників під час війни було відомо і В. Зеленському, і лейтенанту І. Баканову, очільнику СБУ, як і їхнім попередникам з команди П. Порошенка. Гроші не пахнуть? Італія не надає належну допомогу Україні. Бо ж не розуміє, чому ані копійки не офірують власним громадянам родини Зеленських, Богуслаєвих, Авакових, що скуповують нерухоме майно та острови в Італії. Від 2014 року й до нині В. Богуслаєв працював виключно на ВПК Росії не сам, а в складі злочинної групи з найвищих керівників України, давно завербованих ФСБ РФ. Пояснюю для фанів П. Порошенка та В. Зеленського, президентів - видатних юристів. В Україні існує урядова комісія з експортного контролю (читайте Постанову КМУ № 150, від 04. 03. 1993 та Постанову КМУ від 03. 11. 1997, що припинила дію попередньої). Без дозволу комісії ЖОДЕН ДВИГУН чи навіть шуруп для російських бойових гелікоптерів В. Богуслаєв не продав би. Колаборанти також очолюють Миколаївські ПТЗ, МГЗ, що й надалі постачають турбіни росіянам та сировину для виробництва авіаційного алюмінію, Дніпровський «Південьмаш», Харківський танковий завод тощо. УСІ підприємства ВПК України, які продовжують власну активну експортну діяльність та виплачують високі зарплати робітникам, торгують з РФ (через посередників), протягом 2014/2022 років. Ця правда відома всім. Позаяк, коли ви почитаєте відповідні Постанови КМУ, побачите наступне. До складу комісії, яка дозволяє продавати росіянам чи їхнім посередникам військову техніку та обладнання подвійного призначення, НАЛЕЖАТЬ ЗА ПОСАДАМИ: заступник голови СБУ, заступник міністра МЗС, заступник міністра МВС, заступник ОПУ. Для того, аби громадянин РФ В. Богуслаєв не почав розповідати про власних партнерів – зрадників Батьківщини з ОПУ, КМУ, МВС, МЗС, його вже пропонують обміняти на кількох українських полонених, захисників Маріуполя. Він ще не дав свідчення про всю банду, а його вже міняють. Вам не цікаво, хто серед керманичів України «кришував» цього героя? До речі, ніхто не цікавиться, звідки у безробітного громадянина України та Гренади Шуріка Богуслаєва (кримінальне погоняло «Будулай») в 2020 році з’явились десятки мільйонів євро. Банани продав на Бесарабському базарі чи ківі? СБУ вже підозрювало нардепа Богуслаєва (група «Воля народу») в незаконному продажу 56 % акцій ПАТ «Мотор Січ» китайцям. В липні 2017 року проти нардепа було відкрите кримінальне провадження за тяжкими статтями. В квітні 2018 року СБУ навіть проводила обшуки та інші слідчі дії на підприємстві, що вже стало власністю 6-ти офшорних кампаній та однієї фізичної особи – В. Богуслаєва (16 % акцій). Надалі росіянин В. Богуслаєв просто відкупився. Нагадайте собі, хто тоді очолював СБУ й за чиїм президентським поданням. Теперішня публічна боротьба прихильників В. Зеленського та П. Порошенка нічим не різниться від відомого діалогу жаби та гадюки. До слова, в РФ мешкають ШІСТЬ Героїв України з російським громадянством. Ніхто від 2014 року навіть не планує позбавляти цих зрадників Батьківщини найвищої нагороди нашої держави, яку вони колись купили за вкрадені в українського народу кошти. Для Порошенка це було «не на часі». Естафетну паличку неначасників перейняв Зеленський.

Частина 2.

Найвищою нагородою в наші державі є звання «Герой України». Власнику цієї відзнаки, поки він серед живих, сплачують матеріальну допомогу – до останнього часу вона складала 10 тисяч грн, надають інші соціальні пільги. Після смерті видатного українця, його дружина може оформити пенсію через втрату годувальника = ½ суми, яку отримував герой. Якщо людина є достойним патріотом цієї країни, пільги, допомогу, підтримку та пошану треба лише збільшувати. Але ми живемо в Україні, усі гілки влади якої постійно знаходяться серед п’ятірки корупційних лідерів світу. Яка держава, такі й деякі її герої.

Протягом трьох десятків років відновлення незалежності звання «Герой України» отримали 635 осіб, серед них 40 жінок (найвідомішою «героїнею» є фсбешна консерва Медведчука, екс-нардупка від ВО «Батьківщина» Надія Савченко).

Нагадаю ще про деяких «героїв». Позаяк не знаю, де вони зараз знаходяться, не чув, щоб вони бодай 1 грн офірували на боротьбу за незалежність країни, героями котрої вони є, й з бюджету якої вони щомісяця отримують на банківську картку гроші.

Те, що більшість з мого списку є етнічними російськомовними росіянами, які чудово почуваються в РФ чи на окупованій рашистами території України, - випадковість, мабуть. Як і їхнє публічно рекламоване російське громадянство. У них війни з Росією за незалежність України немає. Акакаяразніца…Отже, від 2014 року й до нині продовжуємо утримувати з власних кишень наступних героїв, героїнь та їхніх родичів.

Георгій Скудар, Сергій Бубка (володіє французьким громадянством, мешкає в Монако, де ховає від ЗСУ власних синів призовного віку), Геннадій Астров – Шумілов, Юрій Баранов, Альбіна Дерюгіна з Макіївки, Софія Ротару (ця російська громадянка 22. 10. 2022 безперешкодно відвідала Київ та повернулась до Росії); полковник ФСБУ Володимир Литвин, замовник вбивства героя України Георгія Гонгадзе;Леонід Літвінов (екс-нардеп від ПР мешкає з родиною в окупованому Єнакієвому), Віктор Бондарєв (1958 р. н, мешкає в Луганді), Сергій Бистров (1959 р. н, пенсіонер, живе в Луганді), Валерій Казаков (помер в травні 2019 року в Донецьку), Валерій Гречушкін з Дебальцевого, Володимир Волков, алкаш Боря Білаш (екс-нардуб від ПР, «поет» з Донецька, що сипав римами навкруги про найвеличнішого лідера сучасності шапкокрада Вітю Януковича);

Олександр Баталін (член партії «Єдіная Росія», мешкає в Москві), Олександр Мінаєв (помер в жовтні 2021 року, в Донецьку), Олександр Богданов (1956 р. н, мешкає в Луганді), Сергій Обухов (1957 р. н, мешкає в Луганді), Віктор Ремньов (1958 р. н, живе в Донецьку), Борис Дейч (помер в лютому 2022 року, в Москві).

Єдиний український громадянин, якого позбавили звання героя - Микола Бойко (росіянин, зареєстрований в Ялті, з паспортом РФ). Чому у нього можна було відібрати незаслжену нагороду «Героя України», а інших колаборантів чіпати заборонено, я не знаю. Хоча і здогадуюсь, що саме вони можуть розповісти про розцінки на придбання орденів, почесних та високих військових звань в АПУ/СПУ/ОПУ.

Зрозуміло, про справжніх героїв, котрі віддали власне життя за Україну, захищаючи Батьківщину від окупантів, не йдеться.

Частина 3.

Завдяки адвокатам Богуслаєва стало відомо, що колаборанти – зрадники України й надалі очолюють найвищі інституції влади в Україні. Це не емоційне перебільшення. Читайте та слухайте захисників громадянина РФ від 2020 року, це було відомо усім, Будулая чи Богуслая.

Обвинувачення з боку держави Україна, а не українського народу, представляє прокуратура. На найближчому засіданні у справі зрадника Богуслаєва прокурори заявлять клопотання про слухання в закритому режимі. Суддя задовольнить прохання, щоб не були розголошені відомості, що кваліфікуються в якості державної таємниці. Хоча те, що відомо кожній фсбешній свині, не може бути закритою інформацію для українців. Завдяки адвокатам росіянина поясню тепер вже загальновідомі речі.

В Україні існувала (та й досі формально існує) урядова комісія з експортного контролю. Без дозволу комісії до 2021 року ЖОДЕН ДВИГУН чи навіть шуруп для російських бойових гелікоптерів В. Богуслаєв не міг продати. До складу комісії, яка дозволяє продавати росіянам чи їхнім посередникам військову техніку та обладнання подвійного призначення, НАЛЕЖАТЬ ЗА ПОСАДАМИ: заступник голови СБУ, заступник міністра МЗС, заступник міністра МВС, заступник ОПУ, заступник міністра оборони України. Останню посаду ввели в 2014 році.

Вердикти комісії є закритими. Шо цілком природньо, особливо в умовах війни. Виявляється, в 2021 році особи, призначені особисто В. Зеленським до складу комісії (заступники міністрів оборони, закордонних справ, внутрішніх справ, заступники керівників СБУ та ОПУ), проголосували одне антиукраїнське рішення. Вони дозволили громадянину Росії В. Богуслаєву в умовах війни з РФ особисто вирішувати, без комісії, яка номенклатура товарів, вироблених на ПАТ «Мотор – Січ», належить до цивільного призначення, а яка – військового. Таким чином, навіть не повідомляючи комісію, протягом 2021/2022 років співвласник запорізького гіганта ВПК безперешкодно продав ЗС РФ півтори сотні двигунів для військових гелікоптерів, що вбивали українців. Нині це рішення комісії з оригіналами підписів посадовців, «мокрою» печаткою», В. Богуслаєв передав власним адвокатам. Коли російські ЗМІ його оприлюднять, воно втратить статус державної таємниці.

Взагалі, після обрання В. Зеленського президентом України та призначення А. Єрмака керівником ОПУ (В. Зеленського), Герой України В. Богуслаєв не приховував власної українофобії. Він відвідував РФ, зустрічався з К. Гундяєвим, В. Путіним, заступниками очільників ФСБ та ЗС Росії, офірував кошти підприємства на будівництво православних центрів в РФ (не пожертвувавши жодної гривні ЗСУ). Тому теперішній арешт росіянин, за сумісництвом «український герой», вважає зрадою з боку В. Зеленського та А. Єрмака.

В судових засіданнях оголошено перерву. В. Богуслаєв вимагає терміново обміняти його та віддати росіянам. Інакше він почне говорити. Про те, скільки коштує звання «Герой України», кому треба передавати хабарі в ОПУ, хто (і за скільки) з членів урядової комісії дозволяв продавати будь-яку зброю РФ в 2019/2021 роках, хто з МЗС та СБУ допомагав моторсечі знаходити посередників.

Мій прогноз: якщо В. Богуслаєв раптом не помре в СІЗО, його обміняють ще до поновлення слухання судової справи. За зрадника, що все знає (звання «героя» його ніхто не планує позбавляти) виміняють 10 полонених азовців. Про цей видатний успіх А. Єрмака єдиний маратон буде співати протягом місяця.