Хочу бути твоїм дідусем,

Що веде онуку до школи.

З ним можна говорити про все:

Таємниці, жарти, приколи.

Я можу бути тобі й татом,

Котрий обожнює малечу

І робить для неї багато,

Щодня, від ранку до вечора.

Буду також і старшим братом,

Дуже міцною опорою,

В житті надійним бодігардом,

Наче, на щастя підковою.

Радісно буду твоїм другом,

Чи найближчою подругою,

Виораний кохання плугом

Як половинкою другою.

Стану твоїм і чоловіком,

Аби виховувати дітей.

Можу бути коханцем диким,

Бізнес-партнером з морем ідей.

Буду всім, та маю прохання,

Котре застигає у вушку.

Не кидай мене до світання,

Смерть прийде на спільну подушку.