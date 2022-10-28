Хочу бути твоїм дідусем,
Що веде онуку до школи.
З ним можна говорити про все:
Таємниці, жарти, приколи.
Я можу бути тобі й татом,
Котрий обожнює малечу
І робить для неї багато,
Щодня, від ранку до вечора.
Буду також і старшим братом,
Дуже міцною опорою,
В житті надійним бодігардом,
Наче, на щастя підковою.
Радісно буду твоїм другом,
Чи найближчою подругою,
Виораний кохання плугом
Як половинкою другою.
Стану твоїм і чоловіком,
Аби виховувати дітей.
Можу бути коханцем диким,
Бізнес-партнером з морем ідей.
Буду всім, та маю прохання,
Котре застигає у вушку.
Не кидай мене до світання,
Смерть прийде на спільну подушку.