Прочитав, що сосальдо, спермоустов та їхні російські курватори, відступаючи з Херсону, захопили із собою пам’ятники суворову, кутузову, ушакову, іншим московитам з широкою сексуальною орієнтацією та зневагою християнських заповідей і…. «прах Гершвіна Потємскі» (череп та два кілограми кістякового порошку ніби Григорія Потьомкіна). Кажуть, кістки двохсотлітньої давнини, коли їх облизують рашисти, як вчила Катерина ІІ, допомагають їм лікувати імпотенцію. Вона, клята, косить лави росіян під час кожного обстрілу з боку ЗСУ.

Для окупантів та їхніх херсонських, миколаївських, одеських прислужників у владі нагадаю правду, яку буряти та місцеві колаборанти не бажають слухати. Коли постійно пишу про ментальних росіян, що керують Одесою, Миколаївщиною й відповідним обласним центром, маю на увазі їхнє тотальне небажання позбавляти міста та вулиці російських назв, пам’ятників імперцям, неприховану любов до росіян, що знищили сотні тисяч українців тощо. Далі висловлюсь за пунктами.