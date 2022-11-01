Вчора ввечері бачив 32-річного сусіда - російськомовного етнічного росіянина, що звідкись повернувся до Миколаєва та «тихесенько» заходив у власну квартиру, перемовляючись з анонімом телефоном. Почув останні слова русофіла «скоро наши побєдят» та замислився. Хто для нього є нашими, а хто – вашими.

Він розмовляє російською мовою («язиком наших»), слухає російську музику (вироблену «нашимі»), дивиться російське кіно («наше»), використовує російський комп’ютерний контент («наш»), підтримує збереження в російському Миколаєві вулиць потьомкіна, пушкіна, лермонтова, толстого, жукова, кутузова, суворова («наших»).

Сусіда народився в Миколаєві в 1990 році. Його мати, 1961 року народження, переїхала до України з Росії двадцятирічною. Вона досі не володіє українською мовою, як і син. Я мешкаю в Миколаєві від 1976 року. Усі ми троє є громадянами України. Але світоглядно «наші/ваші» у нас є кардинально протилежними.

Найгіршим є те, що навіть після 8 років війни і Миколаївський міський голова О. Сенкевич, 1982 року народження, з партії росіянина Б. Філатова, і військовий губернатор області В. Кім, 1981 року народження, і голова облради Г. Замазєєва, 1980 року народження (обоє - з партії єврея В. Зеленського) є нашими для сусіда, але не для мене. Бо ж я, на відміну від батьків керівників області та міста, ніколи не служив в капеесесах і не називався росінином.

Наразі ці діти комуністів будуть до останнього патрона чіплятись за пам’ятник чекістам в сквері Європи (це миколаївське ноу хау – кривавий чекіст в будьонівці в європейському скверs!), за барельєф потьомкіна на вулиці з його іменем, і за пушкіних, кутузових з жуковими. Вже навіть буряти вивезли з Херсону згадки про російський імперський світ: потьомкіних, суворових, ушакових. Натомість миколаївські керманичі вважають це мокшанське лайно «нашою спільною історією». Ви допомагаєте В. Путіну. Позаяк спільна історія, спільні герої, спільні пам’ятники можуть бути у однієї нації, штучно розділеної. Росіяни та українці – один народ? Так продовжують вважати О. Сенкевич, В. Кім, Г. Замазєєва. Бо в цьому переконані їхні миколаївські виборці.

О. Сенкевич заявляє, що нічого вони під час російсько-української війни перейменовувати не будуть. Ось закінчаться бойові дії, почнуться перемовини, повернуться хлопці з фронту, проведемо громадське обговорення, почнемо широкоформатну дискусію, заговоримо тему і…залишимо старі назви вулиць та пам’ятники російським імперіалістам. Якби генерал Д. Марченко з Соколів, 1978 року народження, в кінці лютого 2022 року почав громадське обговорення, чи захищати Миколаїв від росіян (з якими у нас є спільні герої, спільна мова, культура, історія тощо) чи впустити їх в місто, вас вже не було б серед живих, орденоносці. Хоча можна було пососальдити й надалі керувати миколаївськими росіянами.

Ви хочете провести громадське обговорення на тему «Миколаїв – це Україна чи уламок російської імперії»? Тоді чесно та відверто скажіть про це і не просіть у Заходу допомогу. Якщо ви досі почуваєтесь ментальними росіянами, то як європейці та американці можуть заперечувати В. Путіну? Ви слідом за фсбешним царьком з РФ повторюєте: «Пушкін – наше фсьо», соромитесь окупантів - садистів називати росіянами (вони у вас фантастичні «орки»), то чи українцями ви є? Дайте відповідь самі собі на прості питання – хто ви є і чому ви не живете на Батьківщині пушкіна, лермонтова, потьомкіна, фалєєва, кутузова, суворова?