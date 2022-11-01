Згадав, як з дівчинкою Тетяною

Сидів за партою дерев’яною.

Потім вона десь зникла у Франківську,

Я – вже студент, щоб не служити в війську.

Нині старенькій жінці не позаздриш,

А колись за нею бігав весь Калуш.

Ноги Тетянки росли мов від шії.

Хлопці вздовж доріг стояли німії.

Пам’ятай, каже бабця, ти – царівна,

Зовнішність сплине, а внутрішність вічна.

Репутація з нами завжди поряд,

І це – не те, що про тебе говорять.

Вона робить твою спину прямою,

Коли нема неправди за собою.

Онука слухає власну бабусю,

Мудрі слова не спинити у вусі.

Якби хтось дав розум у юні роки,

Створили б ми щось видатне, на віки.

Дійшла наша черга повчати малих,

Здається нам – мудрі тренують дурних.

Насправді ніщо не владне небесам.

Всі помилки ти мусиш робити сам.

Щоби потім, наприкінці дороги,

Сказати, глянувши собі під ноги,

Я рухався так, як завжди і хотів,

Чи бажала, як це жінка казала.

Мені траплялись і гроші, і любов,

Довелось падати і вставати знов.

Таким конче буває справжнє життя.

В цьому весь сенс – в очікуванні чуття.

Поки останній промінь не завітав,

Зроби все, що комусь колись обіцяв.

А далі ти можеш спокійно іти,

Туди, світ заочі, ув інші світи.

Коли народжуємось, у перший день,

Кричимо самотньо, до зриву легень.

Вмираємо теж, зі смертю – сам на сам,

Волання сповзає по мертвим губам.