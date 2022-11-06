На шляху анисемітів стоїть правда

Деякі самозакохані блогери чи блогерші помилково вважають, що окрім їхньої творчості, ніхто й нічого не читає. Навіть в теперішні часи, коли в мережі інтернет можна знайти будь-яку інформацію. Антисемітизм починається з виокремлення певної спільноти серед загалу. Ось усі – отакі, а серед представників зазначеної нації таких не буває. Позаяк вони є якимись іншими, відмінними від решти.

Цитую автора «ПН»: «Росту князь Грігорій бил високого, НЕ БИВАЮТ ТАКІМІ ЄВРЄІ». Це що? Антисемітизм? З якої довжини починається звання «високий»?

Найвідомішим євреєм залишається Ісус Христос з Назарету. Його біблійний зріст досягав 180 см. Тодішній середній зріст мешканців Ізраїлю був меншим за 160 см.

Країною з найбільшою кількістю етнічних євреїв (15 мільйонів осіб з 304 мільйонного населення) є США. Спробуйте американським іудеям розповісти, що євреї – це якісь маленькі чоловічки, не здатні бути мужчинами високого росту. За таке твердження американські адвокати в будь-якому суді залишать вас без штанів та спідниці.

Другою в світі за кількістю євреїв є держава Ізраїль. З посеред 9, 5 мільйонів тамтешніх громадян галахічними (по-матері) євреями вищого сорту є 7 мільйонів осіб, включно з батьками президента України В. Зеленського. Поцікавтесь зростом гравців збірних Ізраїлю з баскетболу, волейболу та футболу. Ще є й ізраїльські пловці «високого зросту». А єврейських спецназівців з «Моссаду» ви бачили? Одним з їхніх героїв був загиблий старший брат Б. Натаньяху. До слова, поцікавтесь зростом самого Бені чи його сина, що зараз служить в Цахалі.

Але давайте повернемось в Україну, подивимось на наших українських євреїв. Футболіст Є. Конопля з ФК «Шахтар» виріс до 182 см. Г. Бущан з київського «Динамо» витягнувся до 197 см. Професійний баскетболіст – син І. Коломойського, що пограв в НБА, володіє зростом 195 см. Поцікавтесь довжиною тіл Д. Фірташа, Б. Ложкіна, С. Льовочкіна, І. Резнікова, А. Єрмака, Є. Червоненка, Д. Шмигаля, обох синів П. Порошенка. До речі, українську національну баскетбольну асоціацію давно очолює єврей М. Бродський із зростом 185 см.

Перш аніж щось пискати, А. Ільченко радить користатись розумом та надійними джерелами.