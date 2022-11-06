Готовий прочитати лекцію керівникам Миколаєва

Пишу про лекцію з історії України загалом та історії Львова та Миколаєва, зокрема. Читачі мусять дарувати мені – не історику за фахом певну нескромність. Особливо, після перегляду останнього інтерв’ю першого заступника Миколаївського міського голови Віталія Лукова відомому місцевому журналістові, випускнику історичного факультету Миколаївського педінституту, зразка 1991 року.

Наприкінці жовтня 2022 року український чиновник 1971 року народження, абсольвент фізико-математичного факультету Вінницького педінституту, заявляє такі речі, ніби читає методичні посібники, написані підлеглими В. Путіна з ФСБ РФ. Говорити треба лише про те, що знаєш достеменно. Набуття певної (до слова, невиборної) посади не означає раптове наповнення твого мозку будь-якими знаннями в автоматичному режимі. Посадове крісло не є синонімом розуму. Що ж наговорив В. Луков?

З приводу перейменувань вулиць, що носять імена представників російського імперіалізму, перший заступник міського голови здивував навіть журналіста. Виявляється, в Миколаєві окрім українського народу, мешкають і представники «інших народів» (цитую не В. Путіна, а В. Лукова). Тому треба всіх миколаївців спитати, чи згодні вони на скасування російських назв вулиць: Потьомкіна, Суворова, Пушкіна, Лермонтова, Достоєвського, Ушакова, Суворова, Кутузова. Поки війна не закінчиться, міська влада не буде нічого перейменовувати без опитування та обговорення. Російські окупанти – пушкіністи щоночі обстрілюють Миколаїв без опитування, пропонованого росіянином В. Луковим. Вони перед запуском дронів з вибухівкою чомусь не телефонують місцевим представникам товариства російської культури імені О. Пушкіна.

Керівництво міста визнає, що патріотичні партизани діють не лише в окупованому Херсоні, а й в формально українському Миколаєві. Пам’ятник чекістам в Сквері Європи (саме там стояв чекіст в будьонівці на відстані 100 метрів від монумента Героям Небесної Сотні) був підірваний вночі невідомими особами з допомогою радіокерованої міни. Після того, як обласна та міська влада, за участю озброєних поліцаїв, заборонила українським активістам Миколаєва чіпати пам’ятник чекістам. Вочевидь, миколаївські владоможці підштовхують партизанів до підриву бюстів, барельєфів Потьомкіну та іншим імперіалістам з Росії. До слова, пам’ятник підлеглому Г. Потьомкіна казнокраду М. Фалєєву міська влада вже кудись сховала.

На думку В. Лукова, у Львові радісно згадують про Австрійську імперію (яка окупувала Галичину протягом 1772/1918 років) і нічого не перейменовують. Тому миколаївцям також треба виключно позитивно, наче львів’яни, ставитись до російської окупації Північної Чорноморії (протягом 1775/1991 років). НАГАДУЮ, ЦЕ СТВЕРДЖУЄ ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ОРДЕНОНОСНОГО ГОЛОВИ ПРИФРОНТОВОГО МИКОЛАЄВА 30. 10. 2022!

Не волію робити емоційні оцінки політичним переконанням керівників Миколаєва та області після 8 років російсько-української війни. Робіть це самотужки. Я просто не дивуюсь щотижневому арешту в обласному центрі або чиновника – злодія, або навідника з етнічних росіян. Поки Чорноморією керують персонажі, переконані, що окрім українського народу, тут живуть й інші народи, війна не закінчиться. Ніколи.