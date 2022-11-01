На хвилях радіо ФМ звучить чергова пісня для чмоБИКІВ без гробиків, які прибули до Херсону. Під неї «в два прітопа, трі пріхлопа» можна танцювати «лєнку/єнку», «камарінскава», «бєрьозку», «яблучко» та інші питомі російські танці, разом з ботоксним дідом Кабаєвим.
Все буде погано у кожного з вас.
Послав вас вмирати з кремляpidaras.
Всім буде вамsraka, паруцкіpizdets,
Вас Путін імєєт, бо вибезяєць.
Гарматне ви м'ясо, не люди, лайно.
Вас вб’ють, окупанти, і це – не кіно.
Повернетесь в Рашу у чорних мішках
(Кінцівки окремо та яйкавзубах).
Зрадіють дружини, дітиска, батьки,
Погасять кредити і куплять портки,
Фуфайки, калоші та валянки всім.
Убили Альошу – ура і huyснім.
Росія гуляє в сльозахісоплях,
Чмирів посилає померти в степах.
За мужа – машину, в мішку ваш «herоy»,
Бухала скотина, і мав геморой.
«Царь умний, прідумал прєкрасний обмєн»,
Жіноцтву – колеса, щоб «всталі с колєн».
Дороги немає, в сараї – «Калина»,
Сортир на городі, голодна дитина.
Всім буде вам – тухес, расєїp…zda,
«Katsapy, вивж…пє, тєпєрь навсєгда».