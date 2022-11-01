На хвилях радіо ФМ звучить чергова пісня для чмоБИКІВ без гробиків, які прибули до Херсону. Під неї «в два прітопа, трі пріхлопа» можна танцювати «лєнку/єнку», «камарінскава», «бєрьозку», «яблучко» та інші питомі російські танці, разом з ботоксним дідом Кабаєвим.

Все буде погано у кожного з вас.

Послав вас вмирати з кремляpidaras.

Всім буде вамsraka, паруцкіpizdets,

Вас Путін імєєт, бо вибезяєць.

Гарматне ви м'ясо, не люди, лайно.

Вас вб’ють, окупанти, і це – не кіно.

Повернетесь в Рашу у чорних мішках

(Кінцівки окремо та яйкавзубах).

Зрадіють дружини, дітиска, батьки,

Погасять кредити і куплять портки,

Фуфайки, калоші та валянки всім.

Убили Альошу – ура і huyснім.

Росія гуляє в сльозахісоплях,

Чмирів посилає померти в степах.

За мужа – машину, в мішку ваш «herоy»,

Бухала скотина, і мав геморой.

«Царь умний, прідумал прєкрасний обмєн»,

Жіноцтву – колеса, щоб «всталі с колєн».

Дороги немає, в сараї – «Калина»,

Сортир на городі, голодна дитина.

Всім буде вам – тухес, расєїp…zda,

«Katsapy, вивж…пє, тєпєрь навсєгда».