Знайомтесь: Гугль…

Ну, скажуть, читачі, яке може бути знайомство, як ми в тому Гуглі з ранку до вечора сидимо? Звісно, може воно й так, але ж йдеться не просто про Гугль, а про Гугль-Читаку. Знаєте такого? Ну от, зараз розповім.

Про шедеври

Колись я одержав від Гугля одну книжку Свіфта, потім іншу, а сьогодні от тицьнув…

… і побачив 50 шедеврів, про які і не згадував раніше. Ну не міг втриматись, взяв і цю книжку в свою бібліотеку – в нашу з Гуглем. А потім подумав, що, мабуть, не всі користувачі Гугля про всі його можливості і знають. От тепер розповідаю.

Так це ж російською, скаже дехто з тим чи іншим присмаком негативу. Ні, є і українською так само:

І, зверніть увагу, безоплатно. Є і шедеври. Щоправда, по десять, а не по п’ятдесят, але ж і ціною від десяти до двадцяти гривень, то виходить по гривні за шедевр. Дуже вигідно, як хто цінує шедеври. Хоче їх мати під рукою. В планшеті, скажімо, чи телефоні.

Про бібліотеку

Я був колись в державному архіві – бачив матеріали Просвіти початку ХХ сторіччя. Видно, просто відчуваєш, як люди прагнули освіти, збирали на бібліотеку в селі буквально по дві-три копійки. Ну тоді були інші копійки, зрозуміло, але ж факт: громада збирала на бібліотеку. А приміщення? Книжки ж треба десь і зберігати, треба вести облік: хто що взяв читати і коли. Ну бібліотека.

Бібліотека від Гугля має, звісно, зовсім інший вигляд. І постає приховане питання про читання. Так, можливості є безмежні, а як ми ними користуємось? Ми як суспільство. Як в нас з Гугль-Читаками?

То, будь ласка, скажіть мені, що ви про це думаєте. Де? В бібліотеці, ласкаво просимо.