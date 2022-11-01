Падіння останнього “форпосту” російських окупантів на Миколаївщині

Російські загарбники протягом тривалого часу утримували стратегічно важливий у військовому відношенні населений пункт на заході Миколаївської області. Логістика угрупування російських військ, які поки що утримують позиції на межі Миколаївської та Херсонської областей повністю залежить від транспортних вузлів Снігурівки. Крім того, це останнє прикриття прямої дороги на Херсон. Контроль над Снігурівкою дозволить розпочати глибоке просування вглиб оборони противника.

Російські окупанти створили навколо Снігурівки значний укріплений район. Однак, завдяки порушенню ворожої логістичної системи, звільнення міста стало лише питанням часу. Раніше противник вже був змушений відвести регулярні війська із цього району та замінити на незаконно “мобілізованих” жителі тимчасово окупованої Донецької області. Для їх забезпечення були залишені мінімальні запаси боєприпасів та продовольства, також були встановлені “загороджувальні загони”.

В результаті планомірного знищення українськими захисниками боєздатних підрозділів ворога на кордоні Миколаївської та Херсонської областей, успішно проведеного контрнаступу на півночі Правобережжя Херсонщини, а також через загострення кризи бойового постачання всього угрупування російських окупаційних військ через виведені з ладу мости, боєздатність противника почала стрімко падати та досягла критичного значення.

Саме в таких умовах Сили оборони України розпочали новий контрнаступ в районі Снігурівки. Протягом кількох днів було проведено масовані артилерійські удари, застосовано штурмову авіацію та високоточні реактивні системи залпового вогню. Це забезпечило стрімке руйнування фронту, розпочався відступ російських військ на передові позиції. Ворог невпинно відступає, намагається стабілізувати ситуацію та використовує останні резерви. Однак, ситуація для росіян постійно погіршується. Цілковитий прорив фронту біля Снігурівки означає цілковите припинення бойового постачання суміжних угрупувань військ, створює повного оточення, дозволяє українським штурмовим загонам просунутись далеко вглиб оборони противника, та відкриває пряму дорогу для просування Силам оборони України до Херсону. Це означає нове каскадне руйнування російського фронту.

Ситуація для російських окупантів критична. Ворог прийняв рішення використати передові підрозділи для прикриття власного відходу. Із усіх населених пунктів регіону розпочалось масове виведення особового складу та відведення військової техніки до Дніпра в надії евакуювати наявними плавзасобами або понтонними переправами. Залишки російських військ, які намагаються стримати ЗСУ приречені на знищення. Приховані у Херсоні підрозділи “частково мобілізованих”, десантників та морських піхотинців довго не зможуть утримувати місто. Українським захисникам не потрібно брати місто штурмом. Достатньо лише повністю заблокувати комунікацію із лівим берегом Дніпра, щоб змусити здатися кинуті напризволяще війська окупантів.