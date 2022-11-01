Про мордокнижних друзів

Список FB – друзів потрібно постійно чистити, як металевий посуд, в якому заварюєте ранкову каву. Варто регулярно викидати з нього як порохоботів, так і ЗЕботів. У мене таких вже немає. Але були інші, які не бажають бути простими фоловерами, щоб читати мене. Якщо їм цікаво.

Після чергового прибирання, дехто зачав запитувати, чому я їх повикидав. Зненацька зустрічаюсь з отакими здивованими. Тому пояснюю. Вперше та востаннє.

Люди, що самі просились у ваші друзі, а потім ніколи не читають те, що ви пишете, вам не потрібні. Ви для них є «масовкою». Залишайте той непотріб у його зіркових мріях наодинці. Не створюйте аудиторії персонам, котрі вважають власну «вподобайку» під чиїмось дописом золотою прикрасою з діамантами від шнобелівського лавреата в галузі літератури.

Цього разу до числа «викинутих» потрапили й друзі, які щомісяця публічно звітують про власні щедрі пожертви на адресу ЗСУ, притули та інших збирачів офір, «по-модньому» донатів. Шаную вас за це і радію, що маєте таку можливість. З моєю пенсією (2300 грн на місяць), відсутністю роботи я тихенько воюю на культурному фронті в Миколаєві.

Одна з форм одвічної боротьби – продукування книжок українською мовою. За фінансової підтримки дружини, брата, Богдана Бедрила зі Львова та Олександра Кучерака з Чехії.

Книжки в електронному варіанті намагаюсь розсилати усім власним ФБ-друзям, що здатні читати. В тому числі і видатним жертводавцям на українську перемогу. Надсилаю не заради того, щоб попросити фінансову допомогу. Ніколи ні в кого нічого не просив. Іноді пропонував взаємовигідну співпрацю.

Хто захоче вас підтримати, той сам знайде таку можливість. А хто не бажає, той (чи та) після прохання буде відчувати спровоковану неприязнь саме до вас. НЕ ПРОСІТЬ.

Надсилаю людям тексти книжок. А вони протягом двох тижнів не можуть знайти час та натхнення, щоб написати однісіньке слово «дякую». Чи повідомити, що вони таку продукцію читати не будуть. Тоді навіщо, без зворотного зв’язку, ви потрібні серед ФБ-друзів? Оргазмуйте самотужки на вашу публічність, матеріальні статки, геніальність. Ви напрочуд заклопотані, у вас бракує зайвого часу на дрібні подяки? Тоді я допоможу – звільню вас від власної присутності серед ваших шанувальників. Прощавайте. Вочевидь, нам буде краще без штучної дружби.