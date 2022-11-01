24 + 25 = 100?

Що за химерна арифметика, скаже читач, і буде правий. Втім, це спочатку, а може перегодя і погодиться. Тож починаємо вникати.

Чудова новина

Ви згадали про Херсон? І я теж, це приємно, але йдеться про більш скромні події. Тут про це докладно, а в двох словах йдеться про нашу Школу №24, що в національному конкурсі «Моя школа медіаграмотна» посіла перше місце. Ну як школа, її педагог Ольга Костирко, але ж разом з усіма, хто їй допомагав. Це і адміністрація, що створює умови для роботи, і колеги, що завжди щось порадять, і діти, учні або здобувачі освіти, без активної участі яких взагалі нічого не можна створити у царині педагогіки. Привітаємо школу з творчою перемогою!

Погана новина

Школа №24, якщо чесно, виглядає дуже непрезентабельно в сенсі наявності в неї сучасної інформаційної системи. Або кластеру, кажучи мовою професійною. А по-простому: в школи дуже скромний сайт, ані Фейсбук-сторінки, ані шкільної газети нема. Де вже там казати про те, що це школа медіаграмотна. Так, є чудові талановиті кадри, але системи, сучасного рівня роботи з інформацією нема.

І що ж робити?

Так негайно виправлятись! Запустити всі оті згадані компоненти, необхідні для того, щоб вважати школу медіаграмотною. Такою, в якій діти, педагоги і батьки вміють читати і писати по-сучасному, в сучасних медіа. Рекомендації фахівців тут дуже різні, не однозначні, бо тема дуже складна, але ж стосовно згаданих компонентів кластеру сумнівів нема: вони мають просто бути.

Цілком зрозумілий і порядок запуску: спочатку Фейсбук-сторінку, це найпростіше. Далі розвиток сайту, це вже потребує більш тривалої роботи. І, нарешті, шкільна газета – це найскладніше. Але ж дорогу долає… Ну звісно. І починається вона з першого кроку.

Критичний ресурс

Добре відомо: кадри вирішують все. Відтак для започаткування згаданого вище процесу розробки і впровадження сучасної інформаційної системи Школи №24 потрібен лідер. Конкретна людина, що належить до цієї спільноти. Може педагог, а може хтось з батьків, а може й учень старших класів, який би сказав: я берусь! А, може, це директор? Може, але ж це тільки один з напрямків розвитку школи. Так, важливий. Так, помітний. Але сказати, що директор обов’язково має особисто займатись цією справою, було б, мабуть, неправильно. Що має підтримувати і направляти – то без сумніву, але краще було б пані Тетяні цю справу доручити комусь з членів своєї команди. Можливий і зворотній процес: як за діло візьметься батьківський комітет, знайде проміж батьків лідера на цей проект, то от вам і новий член у згадану команду найближчих помічників директора.

А решта вже діло техніки, так би мовити. І часу. І підтримки з боку колег, батьків і учнів - спільноти. Концепція НУШ підкреслює: сучасну школу (будь-яку) може створити тільки колектив, спільнота, об’єднана метою. І кожна школа буде унікальна, неповторна, хоч і українська, європейська за своїми принципами, підходами до навчання. Відтак і будуються ці школи не за єдиним (радянським) проектом, а виростають органічно, в кожному випадку за власною логікою розвитку.

Перша спроба

Перша спроба пошуку лідера для розбудови кластеру школи була невдала. Ані депутат Олександр Жолобецький (1, 2), ані загальні міські форуми (1, 2, 3) ділу не допомогли. Ну, поки що не вдалось. Але з’явився досвід, що дозволяє рухатись далі вже більш підготовлено.

Друга спроба

Так, тепер, як ви вже зрозуміли, ми переходимо до другої спроби вирішити поставлену задачу. Для цього коло запрошених поширимо.

Попросимо про допомогу Вікторію Москаленко (1, 2), Ганну Замазєєву (1, 2) і Тараса Креміня (1, 2). Ну і знов звернемось до форумів, може хтось з миколаївців поставиться тепер вже більш зацікавлено? Ні, як хтось з-поза меж Миколаївської міської громади зацікавиться, то будемо працювати і з ними, в нас нема чужих, всі рідні, але ж буде прикро за 24 школу? З часом покажемо, як же гарно в нас все вийшло десь у Вінниці чи Черкасах, візьмемо ту 24 школу на буксир…

Хочу підкреслити: жодних спеціальних технічних знань і вмінь більших, ніж акаунт у Фейсбуці, цій людині не треба, все це ми разом здобудемо в процесі. Вища освіта теж не потрібна. Потрібно тільки бажання працювати в інформаційній системі школи. Звісно, що волонтером.

До речі, ви ходили на перше посилання, бачили, що в списку лауреатів є ще одна миколаївська школа? №25. То, може, 24 + 25 = 100? Дві школи, медіаграмотні на всі сто!