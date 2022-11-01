Перспективи розвитку Миколаїва в 2023-2026 роках, ч. 3.

Продовжую оприлюднювати думки Регіни Захарової, 20-річної мешканки Миколаєва.
Проект «Молодіжні ретритні ХЮГГЕ центри».
Україна після закінчення війни відчує проблему не тільки архітектурної відбудови знищених міст, але й з ВІДНОВЛЕННЯМ ЛЮДСЬКОЇ ПСИХІКИ! Бо наразі зрозуміло, що українці та українки зіткнулися з таким станом, як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР, посттравматичний синдром) — важкий психічний стан, різновид тривожного розладу (неврозу), який виникає внаслідок поодинокої або повторюваної травматичної ситуації.
Проблема є в тому, що загалом від синдрому першочергово постраждали діти та молодь Позаяк українськи люди старшого віку є більш стійкими до стресів. Але майбутнє країни - саме за молодим поколінням. Нажаль, майже всі й ті, що лишилися на території України, й ті що будуть повертатися з-за меж країни, підпали під фактори ризику розвитку ПТСР. Не говорячи про юнаків та юнок, що будуть повертатися з фронтів. Ці фактори включають:
При ПТСР спостерігають певні кластери симптомів. Такі, як уникнення, гіперзбудженість (проблеми із сном), може виявлятись у ризиковій поведінці, відчутті непереможності; повторні проживання, проблеми із пам'яттю та емоційною сферою (наприклад, відчуття обрізаності власного життя, ізольованості від людей).
З часом симптоми ПТСР мають тенденцію посилюватися. ПТСР супроводжують часті, повторювані спогади про травматичні події, рецидивні спогади; відчуття нереальності події, так наче подія сталася не з потерпілим; високий рівень гніву, підвищена чутливість до стресових ситуацій, психопатологічні переживання нових стресів; уникнення або втрата послідовності подій у пам'яті; випадіння важливих компонентів травматичної події, підвищена пильність та відчуття безмежного страху.
Одним з найбільш ефективних методів допомоги при ПТСР є психотерапевтична когнітивно-поведінкова терапія. Бо медикаментозні втручання можуть наробити більше лиха аніж користі.
Різновиди когнітивно-поведінкової терапії, такі як терапія із пролонгацією та терапія із когнітивним процесінгом, демонструють відмінні результати. Особливо, у лікуванні пацієнток жіночої статі, що перенесли сексуальну травму, а також у лікуванні військового персоналу, ветеранів із наслідками воєнної травми та пацієнтів, що перенесли важку психологічну ситуацію.
Тому місту Миколаєву для відбудови здорової нації необхідні центри у різних районах міста, які б надали молоді можливість зануритись в атмосферу позитиву та креативу (творіння доброго та прекрасного). Пропоную не шукати місця для забудови, а зробити це на базі зруйнованих готелів, санаторно-курортних будинків, бібліотек чи гімназій. Необхідно провести реконструкцію та надати новий статус цим будівлям. В процесі відбудови варто провести креативні тендери для молодих митців, які б могли реалізувати себе в цих проектах, тобто, зробити «лікування» для певною категорії молоді навіть на етапі початку будівництва.
Робота центрів включатиме: професійну психологічну допомогу, групові зустрічі, діяльність клубів за цікавістю та розвитком хобі, наявність кав’ярні - бібліотеки з позитивною та атмосферною літературою, демонстраційні холи задля перегляду кінострічок, лекцій та виступів цікавих людей, фахівців. Окрім осередками психологічної підтримки, ці центри стануть й центрами культурного розвитку. Відсутність людської культури є кроком назустріч негативним вчинкам та руйнуванню.
Данці, що опікуються Миколаєвом, відомі своїм поняттям «хюгге». Зараз є нагальна потреба поділитися зазначеним досвідом, створити цю атмосферу українській молоді, яка зараз тільки формується. Щоб вона з позитивом та без остраху продовжила своє життя та змогла відбудовувати власну країну, творити цінності за найкращими позитивними прикладами світу.