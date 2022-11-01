Перспективи розвитку Миколаїва в 2023-2026 роках, ч. 3.

Продовжую оприлюднювати думки Регіни Захарової, 20-річної мешканки Миколаєва.

Проект «Молодіжні ретритні ХЮГГЕ центри».

Україна після закінчення війни відчує проблему не тільки архітектурної відбудови знищених міст, але й з ВІДНОВЛЕННЯМ ЛЮДСЬКОЇ ПСИХІКИ! Бо наразі зрозуміло, що українці та українки зіткнулися з таким станом, як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР, посттравматичний синдром) — важкий психічний стан, різновид тривожного розладу (неврозу), який виникає внаслідок поодинокої або повторюваної травматичної ситуації.

Проблема є в тому, що загалом від синдрому першочергово постраждали діти та молодь Позаяк українськи люди старшого віку є більш стійкими до стресів. Але майбутнє країни - саме за молодим поколінням. Нажаль, майже всі й ті, що лишилися на території України, й ті що будуть повертатися з-за меж країни, підпали під фактори ризику розвитку ПТСР. Не говорячи про юнаків та юнок, що будуть повертатися з фронтів. Ці фактори включають:

війну та збройні конфлікти,

спостереження за ситуацією насильницької смерті когось,

серйозні нещасні випадки,

фізичне, сексуальне насильство.

При ПТСР спостерігають певні кластери симптомів. Такі, як уникнення, гіперзбудженість (проблеми із сном), може виявлятись у ризиковій поведінці, відчутті непереможності; повторні проживання, проблеми із пам'яттю та емоційною сферою (наприклад, відчуття обрізаності власного життя, ізольованості від людей).

З часом симптоми ПТСР мають тенденцію посилюватися. ПТСР супроводжують часті, повторювані спогади про травматичні події, рецидивні спогади; відчуття нереальності події, так наче подія сталася не з потерпілим; високий рівень гніву, підвищена чутливість до стресових ситуацій, психопатологічні переживання нових стресів; уникнення або втрата послідовності подій у пам'яті; випадіння важливих компонентів травматичної події, підвищена пильність та відчуття безмежного страху.

Одним з найбільш ефективних методів допомоги при ПТСР є психотерапевтична когнітивно-поведінкова терапія. Бо медикаментозні втручання можуть наробити більше лиха аніж користі.

Різновиди когнітивно-поведінкової терапії, такі як терапія із пролонгацією та терапія із когнітивним процесінгом, демонструють відмінні результати. Особливо, у лікуванні пацієнток жіночої статі, що перенесли сексуальну травму, а також у лікуванні військового персоналу, ветеранів із наслідками воєнної травми та пацієнтів, що перенесли важку психологічну ситуацію.

Тому місту Миколаєву для відбудови здорової нації необхідні центри у різних районах міста, які б надали молоді можливість зануритись в атмосферу позитиву та креативу (творіння доброго та прекрасного). Пропоную не шукати місця для забудови, а зробити це на базі зруйнованих готелів, санаторно-курортних будинків, бібліотек чи гімназій. Необхідно провести реконструкцію та надати новий статус цим будівлям. В процесі відбудови варто провести креативні тендери для молодих митців, які б могли реалізувати себе в цих проектах, тобто, зробити «лікування» для певною категорії молоді навіть на етапі початку будівництва.

Робота центрів включатиме: професійну психологічну допомогу, групові зустрічі, діяльність клубів за цікавістю та розвитком хобі, наявність кав’ярні - бібліотеки з позитивною та атмосферною літературою, демонстраційні холи задля перегляду кінострічок, лекцій та виступів цікавих людей, фахівців. Окрім осередками психологічної підтримки, ці центри стануть й центрами культурного розвитку. Відсутність людської культури є кроком назустріч негативним вчинкам та руйнуванню.

Данці, що опікуються Миколаєвом, відомі своїм поняттям «хюгге». Зараз є нагальна потреба поділитися зазначеним досвідом, створити цю атмосферу українській молоді, яка зараз тільки формується. Щоб вона з позитивом та без остраху продовжила своє життя та змогла відбудовувати власну країну, творити цінності за найкращими позитивними прикладами світу.