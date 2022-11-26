Як писав Шараєв про руцкій Ніколаєв

Симпатизую бажанню «ПН» повертатись до історичних маяків Миколаєва. Важко заперечити істину про все нове, як повторення добре забутого старого. Коли нинішні кавалери бойових орденів ходили в молодші класи російських шкіл, хтось щось писав. Проте вони та їхні батьки не читали «цинічних бандер». Тому мушу повторити. Цитую власний допис з газети Миколаївської обласної організації УГС/УРП «На сторожі», № 3, 1992 рік, за моєю книжкою «Коли мужчині 40 років» (ISBN 96 – 5330 – 45 – 4 ).

Протягом 200 років в голови земляків вбивається дезінформація про Миколаїв та Миколаївщину як «исконно русский город и область». Щоправда, останнім часом російська шовіністична платівка у виконанні місцевих «краєзнавців» зазнала певного оновлення. Край наш облаштовувався представниками багатьох національностей. Тому правдива оповідь історії Чорноморії – націоналістичні тенденції. Щоб спростувати звинувачення капе/есесівців, скористаюсь рептилією – «Історія міст і сіл УРСР Миколаївська область» за 1971 рік під редакцією «українців» Л. Шараєва, Ю. Агєєва, В. Матвєєва, М. Шарафанова. Згідно цього видання на Миколаївщині є окремі населенні пункти, засновані литовцями, татарами, росіянами, німцями, чехами, молдаванами, греками. Проте, переважну більшість містечок та сіл в Миколаївській області заснували українці – запорізькі козаки та селяни з Київської, Подільської, Чернігівської, Полтавської губерній.

Увесь цивілізований християнський світ протягом 1990 – 1992 років святкує 500-річчя Козацтва. Якби Миколаївщиною керували не більшовики – українофоби, то хоча б з поваги до народу, котрий дав назву державі – УКРАНА, та до мільйону українців Миколаївщини, були б повернуті первісні назви поселенням.

ІСТОРИЧНІ НАЗВИ ДОСЬОГОДНІШНІ

Гардове, засноване на початку 18 ст, до 1775 р.

Центр Буго-Гардової паланки Богданівка

Гарбузинка, заснована в кінці 18 ст. Арбузінка

Дашів, заснований Вітовтом на початку 15 ст. Очаків

Куца Балка, заснована козаком Якубою Куцим у 18 ст. Новий Буг

Полтавка, заснована наприкінці 18 ст. Баштанка

Орлик козацька фортеця, заснована в 1676 р. Первомайськ

Соколи, засновані козаками на початку 18 ст. Вознесенськ

Федорівка, заснована козаками на початку 18 ст. Нова Одеса

А тепер про півострів, на якому знаходиться Миколаїв, без Корабельного району. Тобто, без Вітовки, заснованої Вітовтом/Вітаусом наприкінці 14 століття. Цитую: «Першими спорудами середини 18 сторіччя (Г. Потьомкін народився в 1739 році на Смоленщині, в родині 66-річного відставника) на півострові були кузня та житловий будинок запорожців біля козацької паромної переправи через гирло Інгулу». Нині це район Темводського пішохідного мосту біля стіни суднобудівного заводу.

Потім сюди прибув Грішка Нечоса, знищив Запорізьку Січ, тисячі українців і заслужив…у місцевої влади вулицю з власним іменем та бюсти з барельєфами для поклоніння.

Отож, миколаївські захисники «єдіной і нєдєлімой», яка маскується то під СРСР, то під СНД чи РФ. Іноді корисно почитати і власні твори зразка 1971 року.