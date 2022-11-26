Про бюджет Миколаєва на 2023 рік

Перш, аніж говорити про міський бюджет, мушу надати особисту довідку. Мешкаю а Миколаєві від 1976 року, щойно відзначив 63 - річчя, за 40 років стажу та президентську відзнаку – Почесний Хрест Івана Мазепи ПФУ виплачує мені пенсію в розмірі аж 2300 грн на місяць. Жодної копійки, кілограма рису чи буханця хліба від міської влади я не отримував. Ніколи. Не маю права. Позаяк не є інвалідом, багатодітним, ветераном російських військових дій в Угорщині, Чехії, Єгипті, Нігерії, Сальвадорі, Кореї, Кубі, Нікарагуа, В’єтнамі чи Афганістану.

Чмо/биків - інтернаціоналістів, що виконують кремлівські накази в часи РФ («бєдниє мальчікі» лише виконують вказівки), ми нині називаємо вбивцями українців на українській землі. А таким самим чмобикам – інтераціоналістам, що виконували такі самі кремлівські накази в СРСР і вбили півтора мільйони афганців на афганській землі, ми називаємо героямит- «ето что-то другоє». Споруджуємо їм пам’ятники, надаємо пільги та надбавки до пенсії, як УБД. Яку Україну вони захищали а Афганістані, Лівії, Єгипті, Чехословаччині чи Нікарагуа? Хтось може пояснити логіку соціального захисту в нібито незалежній Україні?

Повертаємось до бюджету, де передбачені витрати на догляд за пам’ятником афганцям в міському Парку Перемоги росіян над німцями або чеченцями з грузинами. Двічі на виборах міського голови я голосував за О. Сенкевича, бо не бачив кращого кандидата. Але нині для мене є очевидним, що пан Олександр, як кажуть футболісти, «впіймав зірочку».

Останнім дзвоником, що переконав мене в його зірковості, став проект міського бюджету на наступний рік. Особливо, певні деталі цього документу.

1) Міська влада планує надати право Департаменту фінансів вкладати вільні гроші (під час війни в Миколаєві, виявляється, є «вільні кошти» !!!) на депозит, а інші департаменти та управління отримають права поповнювати статутні капітали комунальних підприємств власними вільними фінансами.

2) Кількість працівників міськради залишається незмінною: «Затвердити загальну чисельність апарату Миколаївської міської ради та виконавчих органів Миколаївської міської ради у кількості 1074 штатних одиниць».

Тобто, коли населення Миколаєва становило 480 тисяч осіб в міськвиконкомі працювало 1074 "незамінних". Тепер в обласному центрі залишилось 200 тисяч громадян. Але чисельність міських чиновників не зменшилась навіть на 1 персону. Радію разом з родинами цих службовців. Робочий день у них триває від 10-00 до 15-00 (початку підвечір'я), з 2 вихідними на тиждень. Працювати можна дистанційно, з власної квартири. Роботи тепер менше, а зарплата стала більшою, за рахунок допомоги ЄС, ВБ, ЄБРР, Канади та США.

Є ще робочі місця у виконкомі Миколаївської міськради? Бажаю там працювати. Можу і дистанційно. Тим паче в умовах війни є змога потрапити на будь-яку посаду, потенційно орденоносну, поза конкурсом. Як деякі керівники міських комунальних підприємств, що виявились давно завербованими ФСБ РФ, або прокурори – корегувальники російських ракет, що прилітали в рідне місто.

Волію почути думку депутата Миколаївської міської ради В. Кіма дотично проекту бюджету обласного центру на наступний рік.