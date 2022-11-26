Глупа ніч посеред дня

Минала вже доба

(Зеленський ще не втік),

Електрики нема,

Води, скінчився хліб.

Замовкли новини,

Нема інтернету.

Московська скотина

Ґвалтує планету.

Там, в Білому Домі

Стоять кабінети,

Де Моня Левінські

Робиламінети?

Чи є у них світло

В Конгресі, Сенаті,

Вода в туалетах

У Нижній Палаті?

Чи добрий зв'язок

опУ з Пентагоном?

Чи бачили, що БОГ –

Це ЗЕ під Херсоном?