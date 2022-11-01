Про пункти незламності для склерозників

Ще за часів президента П. Порошенка для безхатьків кожної зими в кожному районі кожного українського обласного центру місцева влада організовувала пункти обігріву. Колись вночі я чергував в такому пункті в Корабельному районі м. Миколаєва. В пункті обігріву були наявні: гарячі батареї центрального опалення, ліжка з ковдрами, розетки для безоплатної зарядки гаджетів, світло, електричний чайник, чашки, питна вода, заварка, печиво, цукор. Тоді ще не було єдиного маратону, ініціативи дружини президента України В. Зеленського про перейменування пункту обігріву для «бомжів» у центри НЕЗЛАМНОСТІ. У Криворізькому кварталі гумор та сатира зроблять центр з кожного сортира. Допомагаю першій леді (її вілла - в Італії) та Риммі та Олександру Зеленським (батькам президента України, які мешкають у власному будинку на території Ізраїлю) в перейменуванні, як багатолітній сценаристці 95 кварталу. Олена Зеленська є авторкою тези про «ебонітові палички поліції на спинах майданівців – центри вироблення незламної електрики» та шюткіюмора про Україну – акторку з німецьких порнофільмів. Леді завжди знає, про що пише.

Пункт обігріву для безхатченків – центр незламності.

Зупинка громадського транспорту – волонтерський центр.

Територіальний центр соціального захисту інвалідів – гуманітарний рай.

Безкоштовний громадський туалет – центр опитування про політику РФ та її царька пуцькіна.

Кладовище – безпечний центр спокійного сну.

Продуктовий супермаркет – харчовий хаб, створений під патронатом першої леді, з хав(б)чиком.

Вуличний базар – центр нескореності.

В ОПУ – в центр ухвалення глобальних рішень.

Кабмінет – центр, де беруть в ОПУ рішення, для виконання.

ВРУ – центр, де працюють язиками, над вказівками з ОПУ.

Єрмак – той, хто дає в ОПУ, накази та розпорядження.

Єдиний маратон – центр програмування електорату.