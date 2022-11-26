Пожалійте африканів

Уряд України дарує африканцям з Сомалі, Ефіопії, Еритреї, Судану зерно на суму 1 мільярд грн, щоб чорненькі діти та пенси не голодували. Я вражений театральною добротою керівників нашої держави (в умовах війни) за бюджетний кошт. З власної кишені мільярдери та мультимільйонери - власники українських паспортів не офірували голодним африканцям жодного долара. ЖОДНОГО. Українським олігархам – все в носі. Їхнім віллам, резиденціям, пляжам, вітрильникам та місцевій обслузі в Італії, Франції, на Сицилії та Кіпрі ніщо не загрожує. Ані обстріл, ані голод.

Приміром, брат та сестра Льовочкіни від січня 2022 року постійно мешкають у власному палаці в Ніцці та ЩОМІСЯЧНО ОТРИМУЮТЬ ЗАРПЛАТИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ (не Франції), НА БАНКІВСЬКІ КАРТКИ. Їхня партія, а вони потрапили до українського парламенту за списками ОПХЖ, ніби є забороненою. Вони працюють в окрузі Ніцци та Канн. А платять їм…українці. Гроші в бюджеті України є і для французьких опезежоперів, і для африканських діточок.

Натомість коштів для українців, котрі отримують пенсію – 2300 грн на місяць або менше, а таких українських громадян нині налічується більше, як 3 мільйони, в антиукраїнського уряду НЕМАЄ. Себто, для керівників України: В. Зеленського, Д. Шмигаля, А. Єрмака, Д. Монастирського, А. Костіна, як замаскованих антисемітів (етнічних українських євреїв) важливо рятувати мусульман Сомалі чи Ефіопії. Голодні українські пенсіонери їх зовсім це цікавлять. Поки не почалась виборча кампанія, українці мають право спокійно, чемно та гордо померти від голоду.

Хоча перша леді, яка мешкає у власному італійському палаці, пропонує порятунок. Якщо ви голодні, можете відвідати найближчий від вас центр незламності. Вдень, поки світло, та пішки. Там вип’єте дуже смачний чай, який допомагає вгамувати голод, і – мерщій додому, допоки не стемніло та не почалась комендантська година. У випадку тиску на січовий міхур з боку спожитого в центрі незламності чаю, потерпіть. Заки в унітазному бачку з’явиться вода. Найвеличніший боневтік – герой, і ви – герої. Бо не втекли в Італію чи Ізраїль. Голодні, але не зламні. Пишаюсь вами, виборці В. Зеленського та його слуг, перепрошую, ваших слуг. Тобто, народу. Ви ж народ?

Слухайте О. Арестовича та М. Подоляка на єдиному маратоні колискових новин. Полковник ФСБУ екстрасенс Арестович в квітні 2022 року обіцяв, що в травні ракети у росіян закінчаться? Обіцяв, але 2022 рік він не називав. Просто, обіцяний травень ще не надійшов. Плюс про білоруські, іранські, корейські ракети він взагалі не говорив. Білоруський лікар, радник В. Януковича доктор М. Подоляк обіцяв осінній колапс російської економіки. Обіцяв, але не зазначив про осінь якого року йдеться.

Як кажуть в православному московському патріархаті, усяка влада – від Бога. Тому треба вірити усьому, що верзуть в єдиному моветоні новин. «Ученіє члєніна – вєрноє, потому, что оно – єдіноє, вєчноє, правільноє». Хто не з нами (зі слугами трудового народу), той – проти нас, і цей непотріб підлягає негайному фізичному знищенню або перевихованню в радянських трудових концентраційних таборах, народжених в листопаді 1918 року разом з декретом про червоний терор.

Я такий досвідчений, що колись це вже чув. Давно, в часи СРСР. Коли ЗЕ ще був в криворізьких тестикулах Олександра Зеленського, викладача математики в місцевому гірничому технікумі. Тепер технікум став інститутом. Шура став пенсіонером, почесним громадянином Ізраїлю, де мешкає у власному будинку з дружиною Риммою. А його син – бакалавр права (заочник) став цілим президентом найбільшої за площею європейської країни. Проте Вовка не змінився. Він і нині - такий самий маленький, брехливий кривляка, коли по його гепі гуляла ременяка.