Те, що я пишу правду про майбутні способи уникнення від відповідальності російськими олігархами, вчора підтвердив громадянин РФ В. Новинський. Він заявив про власні український патріотизм, українське громадянство та відсутність правових підстав сплачувати якісь репарації Україні в майбутньому. Завтра ви почуєте про українське громадянство Д. Фірташа, К. Григоришина, львів’ян М. Фрідмана, А. Чубайса, Г. Явлинського, В. Вексельберга з Дрогобича та інших російських діячів, які народились в Україні. Дехто з них навіть доволі пристойно володіє українською мовою. Підозрюю, що український паспорт вже є і в Р. Абрамовича. Тим паче Комісія при Президенті України з питань громадянства давно працює дистанційно, себто, закрито.

Очолює комісію А. Гота, «керівник КАБІНЕТУ КЕРІВНИКА ОПУ Єрмака». В Україні є просто кабінет міністрів на чолі з Д. Шмигалем, а є й цілий кабінет А. Єрмака. В комісії є ще один заступник голови ОПУ – О. Дніпров. Майбутню державну комісію з питань стягнення з РФ репарацій на користь України очолить особисто А. Єрмак. На підставі «пробачень», куплених через внески до українських благодійних фондів, цей повноважний орган буде звільняти від будь-якої матеріальної відповідальності російських скоробагатьків. На кшталт індульгенцій, вже куплених Абрамовичем та Новинським. Співавторами схеми є два юристи – А. Єрмак, 1971р. н, та його заступник К. Тимошенко, 1989 р. н, доларові мультимільйонери, володарі фешенебельних апартаментів та автопарків, навіть за їхніми офіційними деклараціями про доходи.

Для пошуку клієнтів, що куплятимуть індульгенції від репарацій, санкцій у власників українських та міжнародних благодійних фондів (зареєстрованих зеленими чиновниками в астрономічній кількості) на Канський кінофестиваль була відіслана дружина К. Тимошенка – Олена, засновниця української кіно-школи. Школа пості но виграє гранти від урду України. Дружина чиновника отримує бюджетні кошти, але це ж не корупція: «Ето что-то другоє». Як і використання цим посадовцем джипу, переданого американцями доя евакуації поранених.

Щоб зібрати пожертви «на українське кіно», за бюджетний кошт України було організовано вечір, який вели К. Осадча та Ю. Горбунов. Високі гонорари їм та артистам, що виступали, були виплачені з бюджету країни, що воює. Зібрали суму, яка є меншою за витрати на концерт, - аж півтора мільйони грн. Вартість квартири та машини, задекларованої К. Тимошенком, становить більше 4 мільйонів. А нині він катається на подарованому, іншому електричному иавто вартістю 3, 8 мільйона грн.

Допомагав О. Тимошенко збирати пожертви російських та українських олігархів в Ніцці, Канах М. Тищенко - Оболонський, заступник голови парламентської фракції слуг ЗЕ Д. Арахамії (який дивно отримав українське громадянство в 2014 році), друг Фірташа, Абрамовича та китайських комуністів. У Колі Котлети, як і в Тимошенків та Арахамії, є власний іменний благодійний фонд. Олігархи просто купують довідки з печатками фондів про значну допомогу біженцям з України, які перебувають у Франції та інших європейських країнах.

Після звільнення усіх українських територій виявиться, що накладати санкції, репарації на фізичних осіб – мільярдерів з РФ не можливо. Позаяк частина з них вже має українське громадянство. А українська держава не лише не може формувати санкційні списки з власних громадян. Вона за Конституцією України повинна «своїх» захищати. Всюди. Ті, російські олігархи, які не встигли купити українське громадянство, нададуть переконливі (для В. Зеленського) докази власної матеріальної допомоги біженцям, постраждалим від війни. Вони перераховували солідні суми на рахунки благодійних фондів Арахамії, Тимошенка, Тищенка, голів прифронтових облрад та начальників ОВЦА від партії «СН», жертвували кти на лікування поранених українських військовиків.

Тим часом мільйони фоловерів Арестовича, Гордона, Подоляка, Притули, Стерненка, Кіма, Соколової щодня в екстазі читають солодкі обіцянки про репарації. Вони вірять, що усі російські олігархи будуть протягом тривалого життя сплачувати відшкодування українцям. Дурень думкою багатіє. Лохторат України – збіговисько багатіїв.