Окупація Миколаївщини руцкім міром триває?

Станом на 24. 02. 2022 серед мільйону осіб – населення Миколаївської області етнічні україномовні українці складали 84 %. Але серед керівників обласної адміністрації НЕМАЄ ЖОДНОГО ЕТНІЧНОГО УКРАЇНЦЯ. Жодного! Звісно, в політичному сенсі всі ці російськомовні персонажі є українцями. Але Україна для них- лише місце заробляння коштів. Тому і в поминальних заходах з нагоди чергової трагічної річниці Голодомору організованих місцевим РУХом, керівники обласної адміністрації традиційно участі не брали. Ю. Гранатуров та начальниця обласного управління культури поклали вінок окремо. Закликаючи усіх єднатись, вони – завжди все роблять осібно. Хто ж нами керує?

Начальник ОВЦА В. Кім – український кореєць, веде сторінки в мережах російською мовою. Перший заступник начальника Г. Решетілов – український росіянин. Заступник Ю. Гранатуров, колишній комуніст, регіонал, 1960 року народження, «нове обличчя зеленої політики», український єврей. Замісник В. Гайдаржі – колишній регіонал, український болгарин, українською мовою абсолютно не володіє і не користується, навіть публічно - підчас виконання посадових обов’язків. Ненавидить українських націоналістів, принципово зневажає українську мову. Заступник М. Марінов, український росіянин, екс-регіонал з Криму. Заступник О. Трайтлі – український мадяр з Мукачевого.

Окрім орденоносного пенсіонера Ю. Гранатурова, усі інші є військовозобов’язаними особами призовного віку.

Перелічені чиновники – проти повернення населеним пунктам Миколаївщини первісних – УКРАЇНСЬКИХ назв, проти демонтажу пам’ятників чекістам, потьомкіним, пушкіним, фалєєвим, жуковим, «афганцям».

Російська мова – одна з 12-ти мов, які в Україні визнані мовами національних меншин. В правовому сенсі польська мова в Україні має такі самі права, як і російська. Тому, коли В. Кім чи В. Гайдаржі по0російськи розповідають (як державні службовці) про проблеми регіону, я маю право почути хні промови російською в польському перекладі. Ані у них, ані в інших заступників В. Кіма немає жодного право встановлювального документу на підтвердження того, що вони росіяни. А у мене є карта поляка, єдине українське громадянство та 40 років стажу, відпрацьованого на громадян України.

Коли В. Кім по-російськи каже «Фсьо будєт Україна», я здогадуюсь, яка це буде Україна в Миколаївській області. Нормальна українізація регіону, як і попередні 30 років, у корейців, євреїв, болгарів, мадярів, росіян НЕ НА ЧАСІ. Для них головне й надалі не пускати у владу українців.