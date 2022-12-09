Загадковий Сергій Притула

Прочитав іміджеве інтервю, так у них це називається, головного волонтера України в «УП». Коли в цьому інтернет-ресурсі керували А. Притула, С. Лещенко та М. Наєм (а не Т. Фіала з В. Пінчуком - зятем вбивці Г. Гонгадзе, як нині), «іміджева публікація» коштувала герою 5 тисяч доларів готівкою. В мережі є запис розмови В. Сюмар, від 2014 року нардупки блоку ПОПа, та олігарха, який бажає компенсувати репутаційні втрати через публікацію в газеті, заснованій Г. Гонгадзе.

Я володію певними юридичним знаннями та відповідними дипломами з сертифікатами, на відміну від «развєдьонок», які штурмують концерти гумористів «Вар’яти шоу». Тому, цінуючи С. Притулу, яко гумориста та волонтера, ставлю йому - сину першого секретаря Збаразького райкому КПРС, шкільному медалісту, масну двійку (за старою шкільною шкалою) – як політику. Чому для мене «Сірожка», як він себе кличе на концертах, є дупль-пусто на українській політичній сцені, видно навіть з однієї, дуже коштовної презентації «Фонду С. Притули» на всіх інтернет-платформах. Далі, як випускник фізматшколи Львівського університету ім. І. Франка, буду максимально коректним та точним. Лише – факти і нічого, окрім правди.

Два двоюрідні брати С. Притули є полковниками, командирами військових частин, воюють за Україну від 2014 року. Власну волонтерську діяльність Притула почав з пошуку спонсорів, купівлі та передачі певного військового обладнання братам. Не розкриваю деталі, щоб СБУ не висунула мені звинувачень в оприлюдненні держтаємниці. За потреби кревники Сергія дадуть йому будь-які довідки з печатками частин про отримання коштовної техніки чи спорядження від відомого благодійного фонду. Військове обладнання знищується під час боїв, зникає, втрачається. У власному фонді С. Притула є лише «фейс-брендом» Він не підписує жодного документу, не отримує зарплати. Тому може посилати всі контролюючі органи вслід за «руцкім корабльом». Хоча є питання до безробітного С. Притули. Він не є державним службовцем. Я не бачив його останньої декларації про доходи, але читав і слухав старі виступи. Отже, Притула мешкає в 200-метровій квартирі на 12-му поверсі з сином від першого шлюбу, маленькою донькою та дружиною, рідною сестрою жінки В. Хомутинніка. Жінка С. Притули, як і він, ніде не працює. Окрім київської квартири в новобудові, родина володіє двома коштовними авто та парко місцями під них. З яких коштів найвідоміший волонтер України утримує цю розкіш, «УП» не цікаво. Нині у фонді С. Притули працює та отримує зарплатнею більш, як 100 осіб. Окрім Києва, фонд орендує приміщення у Львові, Краматорську та Миколаєві (!), де діють його філії. Я мешкаю в цьому місті протягом 46 років, від 24. 02. 2022 нікуди не тікав. Сірожа, агов! Де твій фонд, на якій вулиці? Готовий працювати в ньому на волонтерських засадах, себто, без зарплати. За дві доби притулинський фонд зібрав 600 мільйон грн задля купівлі трьох турецьких байрактарів. Турки подарували цю техніку ЗСУ безоплатно. А С. Притула перерахував кошти маловідомій приватній кампанії «за космічні фотозображення», які фірмочка буде протягом року передавати українським артилеристам. НАТО вже давно передає ці зображення ЗСУ безоплатно. Коли жертводавці просять показати бодай один знімок з оплачених шістьма сотнями мільйонів, С. Притула прикривається військовою таємницею. В Англії, де Сергій працював офіціантом, принаймні, протягом восьми сторічь існує така соціальна інституція, як репутація. В Росії її ніколи не було. Якщо Україна, С. Притула та його фонди планують колись вступити до ЄС, НАТО, варто бодай цікавитись, як ця штука формується, скільки коштує та як легко можна її втратити. До слова, в США, попри власну відомість, Моніка Левинські ніколи не стане сенаторкою. Ця міліонерка навіть не балотується в СЩА. Натомість в Україні «корабельні сосни» (народні депутатки та депутатки місцевих рад) змагаються за отримання почесного звання «сосни».

Не смішно, а сумно, коли в якості нового обличчя електорату пропонують досвідченого офіціанта В. Пінчука/Л. Кучми.