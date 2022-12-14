«Не спиться…», «Майбутнє путінських міньйонів»

Не спиться…
Як нема поганої погоди,
Так і нема невдалого віку.
За молодістю старість надходить,
Дарує «свободу» чоловіку.
Тепер сам пишу та сам читаю,
Вночі сам стелюся й сам лягаю.
Але потребу поговорити
З коханою ніяк не спинити.
Кому зварити ранкову каву?
Як не забути полити квіти?
Чи виконуєш для очей вправу,
Подивись в пошту, мусиш робити.
Харчуйся добре і дбай про кота,
Забудь про сльози, ти ж не сирота.
Коли кацапівзаженуть в сарай,
Повернусь додому – ти так і знай.
Спілкуюсь з Оленкою Івашко,
Радить «не скігліть», бо усім важко.
Брат підтримує, бійці з УГС,
Влада така, як за КПРС.
Пенсія вже другий рік не росте,
Для зелених це питання - пусте.
Помирайте, нема грошей в касі,
Або втікайте, ви «не на часі».
Їш мівіну, стоптаний черевик,
Та радій, найвеличніший не втік.
Майбутнє путінських міньйонів
Не всіх тупих війна вже вбила.
Ще є шойга, лавров/кобила,
Прігожа – кухар (пітушок),
Рамзанка диров, пастушок,
Що любить секс посеред кіз:
Заїхав ззаду, пхай обріз.
Живий дімон (алкаш медведя),
Дебіл суровкін, маршал федя.
А є ще валька «пол стакана»,
Патрушка, пуцькін з тараканом –
Вусатим пєской, соловєй,
Марго, собчак та «хор бл@дєй».
Всі прагнуть збільшення війни,
Поки сухий ще низ спини,
Не чутно вибухів в москві
Та й їхні діти ще живі.
Сховався тосік тимощука,
Футбольне стерво, зрадниксука.
А де нікітка бєсогон?
Його у пеклі жде кобздон.
Нєбєндзю кличуть до могили –
Чорти йому казан нагріли.
Чекають там і лукашонку,
Підсмажать бульбашумошонку.
Тікайте, поцибезяєць,
В расєю вашу йде капець,
Пакети трупів чмо/биків,
В’язничні строки для «вершків».