«Не спиться…», «Майбутнє путінських міньйонів»

Не спиться…

Як нема поганої погоди,

Так і нема невдалого віку.

За молодістю старість надходить,

Дарує «свободу» чоловіку.

Тепер сам пишу та сам читаю,

Вночі сам стелюся й сам лягаю.

Але потребу поговорити

З коханою ніяк не спинити.

Кому зварити ранкову каву?

Як не забути полити квіти?

Чи виконуєш для очей вправу,

Подивись в пошту, мусиш робити.

Харчуйся добре і дбай про кота,

Забудь про сльози, ти ж не сирота.

Коли кацапівзаженуть в сарай,

Повернусь додому – ти так і знай.

Спілкуюсь з Оленкою Івашко,

Радить «не скігліть», бо усім важко.

Брат підтримує, бійці з УГС,

Влада така, як за КПРС.

Пенсія вже другий рік не росте,

Для зелених це питання - пусте.

Помирайте, нема грошей в касі,

Або втікайте, ви «не на часі».

Їш мівіну, стоптаний черевик,

Та радій, найвеличніший не втік.

Майбутнє путінських міньйонів

Не всіх тупих війна вже вбила.

Ще є шойга, лавров/кобила,

Прігожа – кухар (пітушок),

Рамзанка диров, пастушок,

Що любить секс посеред кіз:

Заїхав ззаду, пхай обріз.

Живий дімон (алкаш медведя),

Дебіл суровкін, маршал федя.

А є ще валька «пол стакана»,

Патрушка, пуцькін з тараканом –

Вусатим пєской, соловєй,

Марго, собчак та «хор бл@дєй».

Всі прагнуть збільшення війни,

Поки сухий ще низ спини,

Не чутно вибухів в москві

Та й їхні діти ще живі.

Сховався тосік тимощука,

Футбольне стерво, зрадниксука.

А де нікітка бєсогон?

Його у пеклі жде кобздон.

Нєбєндзю кличуть до могили –

Чорти йому казан нагріли.

Чекають там і лукашонку,

Підсмажать бульбашумошонку.

Тікайте, поцибезяєць,

В расєю вашу йде капець,

Пакети трупів чмо/биків,

В’язничні строки для «вершків».