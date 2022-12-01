Справедливість є? За неї варто боротись?

Цивілізований світ, котрий у війні між РФ (агресором) та Україною (жертвою) презентують наші громадяни, дає ствердну відповідь на обидва питання та щорічно 25 грудня святкує день народження Сина Бога.

На жаль, очільники ніби українських церков (УГКЦ та ПЦУ) ніяк не можуть відірватись від «московської пипки» і пропонують вірним надалі відзначати одне з найбільших християнських свят разом з «руцькім міром», що залишив власні криваві сліди і в Бучі, і в Маріуполі, і в Бахмуті.

Енурезники в рясах, ви адекватні? Не потрібно повторювати за пуцькіним, що від часів сталіна українців привчили нормальне Різдво обзивати «польським», а російське – «правильним, православним». Не кажіть, що ви так звикли, як російськомовні громадяни України верзуть про власну російськість навіть після 24. 02. 2022. Ви та росіяни з українськими паспортами в дитинстві також звикли класти в штанці, замість унітазу, і вам так було зручніше. Потім ви позбавились цієї шкідливої звички. Чи ще не позбавились?

Я не є фанатом будь-якої релігії та її чудес. Бував і біля Стіни плачу в Єрушалаї, клав в щілину власну записку, тримався за зірку на місці народження Ісуса Христа в Бетлехемі. Мене переконували, що загадані бажання реалізуються протягом 3 літ. Минуло 14 років, мрія не збулась, як я не намагався від 1980 року жити виключно за Божими заповідями.

Але я з повагою ставлюсь до людей, котрі направду вірують. І не лише вірують в існування Бога (як я), а й у його доброту та справедливість. Особливо шаную християн. Бо саме в їхніх практиках та священних книгах вони найближче за іудеїв, мусульман чи інших підійшли до усвідомлення СПРАВЕДЛИВОСТІ. В Українській Конституції визначення цієї справедливості легко знайти в статтях 21 та 24.

Без віри у справедливість людство давно б припинило власне існування. Справедливість – світло в кінці тунелю, по якому ми рухаємось. Дійти до точки, що випромінює світло, ми ніколи не зможемо. Але просування в напрямку світла становить прогрес людського розвитку.

Ідеальної справедливості немає ані в США (за кількістю бажаючих отримати американський паспорт ця країна останнє сорокаріччя є лідером в світі), ані в ЄС чи НАТО. Всі перелічені вражені хронічною хворобою під назвою «подвійні стандарти». Наведу лише два приклади зі світових столиць стандартів демократії.

Коли Усама бен Ладен вбив лише (перепрошую) 2500 американських громадян, його американці без рішення суду фізично ЛІКВІДУВАЛИ на території іншої незалежної країни. Але коли В. Путін протягом 8 років знищив більше 140 тисяч українських громадян, ті самі американці пропонують керівникам України сідати з вбивцею, терористом за стіл перемовин і тиснути його закривавлену руку.

Статуя Свободи, що прикрашає Нью-Йорк, є подарунком французького народу молодій американській нації. Цивільна дружина Ісуса Христа - Марія з Магдали проповідувала на півдні Франції. Нині президент Франції пропонує віддати РФ український Крим, а не лазурове узбережжя французької республіки чи острів Корсику. До речі, в Ніцці росіян не менше, аніж в Євпаторії. В Каннах є магазини, що торгують російськими продуктами для росіян. Алло, Макрон! Якщо «твоя справедливість» передбачає дарунок РФ української території Криму чи Донбасу, то чому вона – проти передачі московитам французької землі?

Рух до справедливості є можливим виключно тоді, коли всі дві сотні країна на земній мапі суворо дотримуються норм міжнародного права. Коли для когось починають вигадувати окремі винятки, забудьте про справедливість. Якщо справедливість є, то вона - для усіх, рівних перед законом та судом. Судом не тільки Божим, а й людським. Пам’ятаймо про це і в День Народження Божого Сина. З Різдвом нас, усіх!