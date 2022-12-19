«Калуський реп», «Кого шукають всі жінки», «Жінкам»

Калуський реп
Дехто опісля оприлюднення мною римованих частин власного блогу написав мені, що це – не поезія. Згоден. Але я і не претендую на авторство високої поезії. Я лише начитую реп.
Олег Псюк вважає Калуш – столицею українського (україномовного) репу. Після перемоги його гурту на «Євробаченні», як почесний городянин зазначеного містечка має право так вважати.
Замовляли реп – ловіть.
Не можу знайти ДОРОГУ ДОДОМУ.
Я народився давно, в Золотому.
Була у нас хата, садок, маслини,
Та бракувало чуття Батьківщини.
Української школи вже не було,
За мову – прізвиська «Бандера», «село».
Тому надійшов час вертати домів,
В Галичину – край бандерівських синів.
Проте і там було якось нездало,
Хоч ніби нічого й не бракувало.
Батьки мали дачу, житло, машину,
Та в Калуші стало затісно сину.
І ось Миколаїв – корабелів край,
Бродягу в пошуках дому зустрічай.
Тут, власне, до пенсії і дожив,
Та де ж мій дім, я так і не зрозумів.
Бував в Канаді, в Америки штатах,
Відвідав в Європі країн багато.
Та в Україну знову повертаю,
І де гостинець додому, не знаю.
Запитаю у Бога, де дорога
І де мій дім? Мовчить, і ангели з ним.
Кого шукають всі жінки
Існує запитання на віки:
Що в чоловіках шанують жінки?
Шукають турботливого тата -
Опіки не буває багато.
Обранець повинен бути й братом,
Щоб завжди квітку охороняти.
Він повинен бути подругою,
Навіть у битві зі свекрухою,
Берегти жінчині таємниці,
Хоча воліється поділитись.
Тре бути й товаришем хорошим –
Йому можна довірити гроші.
Для дітей мус бути педагогом,
Найкращим, як мовиться, від Бога,
Щоб дітям можна було пишатись,
Онукам на дідуся рівнятись.
Ви ще й – мейкапер, масажу мастак,
Бо у салонах все роблять «не так».
Ви – священник, що завжди прощає
Та її «косяки» забуває.
Ледь не забув – ви кращий коханець.
Розмір – це важливо (я про палець).
Не кажіть про попередніх жінок,
Ви – не відмінник, і це – не урок.
Можна бути не першим у жінки,
А останнім…ПРИНЦЕМ з книгозбірки.
Щоб перед смертю цілуючи хрест,
Вона добре знала, що ви – the best.
Додайте конкурентну зарплату,
Уміння їжу приготувати,
Комфортне й просторе власне житло,
Водійський досвід, новеньке авто,
Відсутність походеньок «на футбол»…
Тоді ЩОДНЯ ЗАБИВАТИМЕШ ГОЛ!
Жінкам
Як нарешті знайти собі принца,
Коли тобі – давно вже за тридцять?
Даю пораду самотнім жінкам,
Бо маю досвід і знаю вас сам.
«Без оргазму він не вийде з хати» -
Значить, крім сексу, нема що дати.
Борщ та вареники купиш в кафе,
Є де попрати й штани – галіфе.
Правда: мужчина шукає друга.
Без нього сумно, на серці туга.
Добра дружина є ближче, ніж брат
І краще, ніж в окопі автомат.
А секс – це бонус, й без нього – ніяк,
Коли перфектно, а не абияк)