«Калуський реп», «Кого шукають всі жінки», «Жінкам»

Калуський реп

Дехто опісля оприлюднення мною римованих частин власного блогу написав мені, що це – не поезія. Згоден. Але я і не претендую на авторство високої поезії. Я лише начитую реп.

Олег Псюк вважає Калуш – столицею українського (україномовного) репу. Після перемоги його гурту на «Євробаченні», як почесний городянин зазначеного містечка має право так вважати.

Замовляли реп – ловіть.

Не можу знайти ДОРОГУ ДОДОМУ.

Я народився давно, в Золотому.

Була у нас хата, садок, маслини,

Та бракувало чуття Батьківщини.

Української школи вже не було,

За мову – прізвиська «Бандера», «село».

Тому надійшов час вертати домів,

В Галичину – край бандерівських синів.

Проте і там було якось нездало,

Хоч ніби нічого й не бракувало.

Батьки мали дачу, житло, машину,

Та в Калуші стало затісно сину.

І ось Миколаїв – корабелів край,

Бродягу в пошуках дому зустрічай.

Тут, власне, до пенсії і дожив,

Та де ж мій дім, я так і не зрозумів.

Бував в Канаді, в Америки штатах,

Відвідав в Європі країн багато.

Та в Україну знову повертаю,

І де гостинець додому, не знаю.

Запитаю у Бога, де дорога

І де мій дім? Мовчить, і ангели з ним.

Кого шукають всі жінки

Існує запитання на віки:

Що в чоловіках шанують жінки?

Шукають турботливого тата -

Опіки не буває багато.

Обранець повинен бути й братом,

Щоб завжди квітку охороняти.

Він повинен бути подругою,

Навіть у битві зі свекрухою,

Берегти жінчині таємниці,

Хоча воліється поділитись.

Тре бути й товаришем хорошим –

Йому можна довірити гроші.

Для дітей мус бути педагогом,

Найкращим, як мовиться, від Бога,

Щоб дітям можна було пишатись,

Онукам на дідуся рівнятись.

Ви ще й – мейкапер, масажу мастак,

Бо у салонах все роблять «не так».

Ви – священник, що завжди прощає

Та її «косяки» забуває.

Ледь не забув – ви кращий коханець.

Розмір – це важливо (я про палець).

Не кажіть про попередніх жінок,

Ви – не відмінник, і це – не урок.

Можна бути не першим у жінки,

А останнім…ПРИНЦЕМ з книгозбірки.

Щоб перед смертю цілуючи хрест,

Вона добре знала, що ви – the best.

Додайте конкурентну зарплату,

Уміння їжу приготувати,

Комфортне й просторе власне житло,

Водійський досвід, новеньке авто,

Відсутність походеньок «на футбол»…

Тоді ЩОДНЯ ЗАБИВАТИМЕШ ГОЛ!

Жінкам

Як нарешті знайти собі принца,

Коли тобі – давно вже за тридцять?

Даю пораду самотнім жінкам,

Бо маю досвід і знаю вас сам.

«Без оргазму він не вийде з хати» -

Значить, крім сексу, нема що дати.

Борщ та вареники купиш в кафе,

Є де попрати й штани – галіфе.

Правда: мужчина шукає друга.

Без нього сумно, на серці туга.

Добра дружина є ближче, ніж брат

І краще, ніж в окопі автомат.

А секс – це бонус, й без нього – ніяк,

Коли перфектно, а не абияк)