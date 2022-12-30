Незручні запитання про єдиний народ

У мене є частини родини, давні товариші, котрі постійно мешкають поза межами України, володіючи неукраїнським громадянством. Спілкуюсь з ними. Але не маю відповіді на запитання про «єдиний народ, розділений політиками». Цю тезу повторюють не лише В. Путін, О. Лукашенко та А. Меркель, але й Е. Макрон, С. Берлусконі, Абрамович і…біженці в Європі, які прибувають з України, Білорусі та Росії. Нижче подаю перелік складних, для мене, питань. Допоможіть сформулювати якусь логічну відповідь. Якщо теперішні українські та російські громадяни – не єдиний народ, то ЧОМУ:

Більшість біженців зі східної, південної України та усіх регіонів РФ розмовляють в Європі єдиною, спільною для них російською мовою, відвідують магазини «для руцкіх», товаришують, спілкуються між собою, створюють злочинні угрупування. Коли Рамзанка Диров за власні виступи в соціальних мережах отримує звання генерала в РФ – це смішно, але коли за такі самі заслуги капітан запасу Арестович протягом 8 місяців війни отримує ДВА ВІЙСЬКОВІ звання і стає полковником СБУ – це дуже патріотично. Якщо в РФ жінка без дипломатичної освіти, знання мов призначається на посаду посла кудись в Африку – це смішно, але коли абсолютно аналогічно молоді неосвічені «сексологи» призначаються послицями України в європейські країни, це – мудрі кадрові рішення найвеличнішого лідера сучасності. Коли росіяни всмоктують пропаганду Соловйова, Кисельова – вони зомбовані, але коли українці аналогічно щодня дивляться й читають таких самих російськомовних пропагандистів Арестовича, Гордона – вони поінформовані, а не зомбовані. В Росії все телеканали мовлять одне й те саме, бо там є цензура і е це – зло. В Україні існує такий самий, як в РФ, єдиний телевізійний марафон з позасудовим блокуванням трьох телеканалів, які не читають з папірця тексти, написані в ОПУ. Українська цензура – це добро, позаяк «ето что-то другоє». Керівники України вимагають від європейських країн введення санкцій проти російських олігархів, а самі цілуються з ними публічно і не застосовують жодних негативних дій ані проти російських, ані проти українських мільярдерів. Батьки президента України є громадянами Ізраїлю, тому отримують і українські пенсії, й ізраїльські, як усі українські пенсіонери, що мешкають в Ізраїлі. Скільки ізраїльських громадян (пенсіонерів) живуть в Україні і споживають ізраїльські пенсії? Чи отримала вже О. Кияшко – дружина президента України, котра постійно мешкає в Італії, італійське громадянство за спрощеною процедурою (у неї є особливі заслуги перед Італією, власність – нерухоме та рухоме майно, земля на території Італії)? Батьки Єрмака є громадянами РФ. Громадянкою Росії є мати Жовкви, що, як і батько куратора Зеленського, постійно мешкає на території РФ. Це не заважає чиновникам керувати Україною. ФСБ РФ не чинить на них тиск, використовуючи батьків в якості заложників. Російськими родичами заступників очільника ОПУ колись поцікавляться українські спецслужби? На високі посади начальників ОВЦА, їхніх заступників продовжують призначати нелюстрованих спільників В. Януковича, російськомовних екс-регіоналів, що не володіють українською мовою. Може, пора повертати і самого тричі несудимого шапкокрада?

Є й інші питання. Як дасте відповіді на вище перелічену десятку, продовжимо.