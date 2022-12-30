Коли закінчиться війна? Ніколи - 3

Якщо ви постійно дивитесь єдиний маратон цензурованих в ОПУ новин, можете далі не читати. Позаяк у вашого полковника СБУ О. Арестовича війна (чи російська зброя: ракети, танки, літаки, кораблі, вже не згадаю) закінчилась ще в травні 2022 року. Як колишній офіцер запасу ВМС України, я ні його, ні іншого військового експерта, радника В. Януковича, випускника Мінського медінституту М. Подоляка не можу слухати, навіть фізично.

Якщо коротко та позитивно відповісти на запитання в заголовку, потрібно передумовами закінчення війни назвати певні події. А саме: 1) позбавлення РФ ядерної зброї; 2) перетворення Росії в конфедеративне об’єднання кількох незалежних держав; вилучення РФ з усіх міжнародних організацій - політичних, гуманітарних, спортивних; 3) засудження всіх російських військових злочинців міжнародним кримінальним трибуналом, створеним Радою Безпеки ООН; 4) рішення міжнародних судових інстанцій про виплату Україні коштів РФ, вже «заморожених» на рахунках західних банків; 5) укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про добровільну виплату правонаступниками РФ репарацій Україні.

Можна й далі продовжувати перелік. Але навіщо? Подивіться на поведінку більшості країн, котрі перебувають в НАТО, ООН і зрозумійте, що світ поки не готовий до єдино можливого мирного сценарію завершення чергової світової війни. Інакше Україні надали б і американську авіацію, і німецькі танки, і французькі артилерійські комплекси чи британські бойові кораблі. Україна не виграє війну з Росією доти, доки цивілізований Захід не вирішить для себе – що робити з російською імперією. Чи можна її реформувати і, якщо це можливо, то в який спосіб? Поки УСІ країни НАТО не сформують однозначну відповідь на вище означені світоглядні питання, віна не закінчиться ніколи. Росія володіє достатнім військовим, політичним, економічним та соціальним (раби завжди слухають царя) потенціалом, щоб вести війну з Україною протягом наступних ДЕСЯТИРІЧ. Це гірка, але правда.

Міжнародний трибунал створює Рада Безпеки ООН. Одначе поки РФ володіє правом вето, як постійний член РБ, цей міжнародний кримінальний суд ніколи не буде створено. Тому вітаю (нарешті!) спробу українських дипломатів позбавити Росію місця в РБ ООН, яке вона в грудні 1991 року захопила в неправовий спосіб. Треба було чекати до грудня 2022 року? Це я запитую і в П. Порошенка, і в В. Зеленського.

Проте, авторитет України на міжнародній арені залежить не лише від успіхів ЗСУ, прочитаних В. Зеленським текстів з телесуфлера, постійних виступів «95 кварталу» в Польщі, наших дипломатів в ООН, а й кадрових призначень. Коли юну сексологиню без жодного дня дипломатичної чи бодай державної служби призначають послом України в одну з країн НАТО, весь цивілізований світ дивується – у вас, дійсно, війна чи сексуальна революція? В Києві мешкає достатньо професійних, досвідчених, проте нині безробітних дипломатів. Чому ОПУ вирішив посилити південний фланг НАТО спеціалісткою з сексу та магії? А якою буде кадрова політика країни – переможця після вступу України до ЄС та НАТО? Для кого за бюджетний кошт фінансується академія МЗС України? Кому вона готує кадри? Міжнародним шлюбним агенціям?

Пригадую особистий досвід. В 2006 році в амбасаді України, в Єгипті з’явилась вільна посада водія – менеджера. Було оголошено конкурс. Володіючи вищою технічною та юридичною освітою, базовими знаннями англійської мови, початковими – арабської, будучи офіцером запасу (інженер-рятувальник), я подав документи на конкурс та почав готуватись до письмового іспиту з основ міжнародного права, історії Єгипту, держслужби тощо. Підкреслюю, можлива робота полягала в перевезенні працівників, гостей, вирішенні побутових, технічних питань, координації дій з військовим аташе, при потребі.

За тиждень мені зателефонували та повідомили, що не допускають до участі в конкурсі. Однією з вимог до претендентів була наявність стажу державної служби в обсязі, не меншому за 3 роки. Мені бракувало 4 місяців. За В. Ющенка для роботи водієм в амбасаді, треба було мати 3 роки стажу державної служби. В часи В. Зеленського для роботи послом, достатньо бути спеціалісткою з сексу. Запитайте в українських виборців, чому ми досі не в НАТО з ЄС. Не питайте в Д. Байдена та Й. Столтенберга.