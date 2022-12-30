ФСБУ чи УСБ?

Дасте відповідь самі, знаючи, що найближчі родичі віце-президента України та його заступників в ОПУ є громадянами чи громадянками РФ, що мешкають на території Росії та членів НАТО: США, Канади, Франції, Німеччини, Болгарії. Хто пам’ятає роботу КДБ СРСР, може порівняти з діяльністю/бездіяльністю СБУ.

Почну здалеку. Ми з братом Ігорем є абсольвентами Калуської СШ № 2. До нас в цій школі навчались президент австрійського парламенту Ян Смолька, генерал Тадеуш Розвадовські, молодший брат Степана Бандери Богдан, полковник Едвард Гловацькі, олімпійські призери Євген Аржанов, Василь Федоришин. Теперішній міський голова Калуша Андрій Найда також – з другої школи. Тобто, наш «лікнепка» завжди забезпечувала високий рівень знань. І тоді, коли вона була німецькою чи польською гімназією, й в часи, коли там навчали дітей російською або українською мовами. Калуська «червона школа» - то є світовий бренд. Як калуські пиво та спотикач, калуські боротьба й реп.

Звісно, перед більшістю випускників Калуської СШ № 2 чоловічої статі в 1956/1991 роках завжди виникала проблема – як не потрапити до армії СРСР. Якщо уникнути «священного обов’язку» не випадало, то кожен правдивий калушанин (а це всуціль - стовідсоткова шляхта, курвавашамамабулакуропатков) бажав служити або в десанті, або в морській піхоті чи на бойовому кораблі. Володимир Іваницький не дасть збрехати. До речі, і першими морськими піхотинцями УНР в 1918 році були галичани, якщо хтось ще не знає.

Повага до десантників, моряків в Калуші була на якомусь захмарному рівні. Якщо колишній мореман чи десантник не мав грошей для пива, він одягав власний «рябчик» і вирушав до шашличної чи пельменної. Там мусив зустріти колегу, що виставлявся, чи незнайомого фацета, котрий вважав за честь випити з леґінем у «тельняшці». Щоправда, того, хто безпідставно одягнув рябчика, у разі викриття чекало страшне покарання. Це зараз в пікселі шпацирують вулицями персонажі, котрі навіть на мапі не покажуть, де там Маріуполь, Бахмут чи Рубіжне.

Як не зустрітись з дідівщиною, я вирішив просто – вступив до Миколаївського кораблебудівного інституту, де була військово-морська катедра. Цей технічний університет (на весь СРСР таких було лише два – в Пітері та в Миколаєві) приваблював і закордонною плавальною практикою на торгових суднах. Але, на жаль, у моєму році вона була ліквідована. США відмовились брати участь в Московській олімпіаді 1980 року через окупацію Росією частини Афганістану. Керівництво ВНЗ вирішило не пускати студентів за межі Радянського Союзу, щоб не повтікали.

Молодший брат Ігор за 3 роки після моєї «загранки», що накрилась жіночим дітородним органом, закінчив морехідне училище в Балтійську і планував працювати моряком на суднах закордонного плавання. В такому разі моряку автоматично щороку надавали відтермінування, аж до 27 років А потім призивний вік закінчувався. Ось тоді і брат, і я дізнались, як працює КДБ.

Братові не надали дозволу на «загранку» (йому довелось служити в армії СРСР). Позаяк в анкеті він зазначив, що родичів поза межами Союзу він не має. Написав правду, бо ми ніколи про існування родини не знали.

Офіцер з Калінінградського облуправління КДБ розповів, що у нашого дідуся Яна був старший брат, який після першої світової війни емігрував до Канади, далі – в США. Там він повернув собі ім’я Генрі. Потім двійко його дорослих дітей виїхали до Австралії. Син встигнув повоювати у В’єтнамі, як пілот, проти радянських винищувачів. Ми не знали і досі не знаємо, імені та прізвища цього героя –двоюрідного брата тата. А КДБ все знало. Тому ні мене, ні брата за межі Радянського Союзу ніхто не випускав. Перший закордонний паспорт мені дозволили оформити в 1997 році. До 1992 року я не міг виїхати навіть в Болгарію (сексологіням - чесць!), як екс-керівник комплексної розмітки доізоляційного насичення корпусів важких авіаносних крейсерів. «Адмірал Кузя», нарешті упокойся з миром Закінчуй диміти/палити перед смертю.

Без створення української служби безпеки всі балачки про незалежну українську державу залишаться балачками. Кажу і пишу про це від 1990 року. Щоб син полковника ФСБ очолював ОПУ, а фактично Україну – про такий успіх КДБ ніколи не міг навіть мріяти. Скільки ще «Вагнергейтів», «розмінованих Чонгарів» потрібно для дебільного електорату?