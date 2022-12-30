Коли закінчиться війна? Ніколи – 4

Після оприлюднення інформації про призначення сексологіни чи сексовагіни (я реально не знаю, на якій посаді вона працювала до того, як вибухнула нечуваним дипломатичним хистом) пОСЛИЦЕЮ України в Болгарії, МЗС огризнулось кулебякою – виправданням. Суть заяви дипломованих, досвідчених службовців полягає в тому, що і раніше призначали послами осіб без спеціальної дипломатичної освіти.

Дійсно, Герой України Л. Лук’яненко, А. Шевченко, Д. Павличко, І. Осташ та навіть І. Венедіктова не закінчували академію МЗС України. Але усі вони на момент призначення українськими амбасадорами мали і стаж державної служби, і перший (найвищий) ранг держслужбовців, як народні депутати України, і володіли іноземними мовами. Останнє не стосується зеленого «государєвого ока» з Харкова.

Чернівецька Леся, що з її слів «ГЛИБОКО вивчила традиції інших народів завдяки численним власним міжнародним контактам», не має жодного уявлення про державну службу, дипломатичний протокол, міжнародне право. ЖОДНОГО! Кулебайки множать на нуль таку інституцію, як українська державна служба. Якщо ти є вправною сексоложницею, то сміливо можеш вимагати та отримати будь-яку посаду у фейковій країні клоунів, керованих сином полковника фсб рф.

Хлопці з ОПУ та підлеглого МЗС, не грайте вар’ята. Ви нагадуєте дівчат нескладної поведінки з непристойного будинку, якими командує досвідчена бандурша Андрута. Інакше незабаром вам будуть – андрути (вафлі, польською мовою).

І традиційно додам дещицю з особистого досвіду. Мене гіпотетично могли призначити головою Вознесенської РДА, на початку 2007 року. Але я пролетів над цією посадою наче літак рейсом «Київ – Монастир». Позаяк Миколаївське облуправління СБУ не надало дозволу на мій допуск до держтаємниці. По телефону сбушники пояснили, що я в анкеті написав НЕПРАВДУ. Мій перший закордонний паспорт, отриманий в 1997 році, закінчився, усі сторінки були вже заповнені станом на січень 2007 року. Довелось отримати новий документ. В анкеті по-пам’яті написав, що з Тунісу я повернувся 02. 07. 2005. Насправді я прилетів до Києва не 02. 07. 2005, а 01. 07. 2005. Тому СБУ не знало, де цілу добу я перебував. Мене могли завербувати спецслужби Тунісу (Карфагену, що мусить бути зруйнованим).

Перепрошую, але всю цю х…ню про вербовку мені, місцевому засновнику РУХу та УГС, оповідали кагебісти-комуністи, що в 1989/1991 роках воювали зі мною, як з українським націоналістом. До речі, усі вони отримують пенсії в 7-9 разів більші, аніж моя (2300 грн на місяць). СБ Тунісу мені не доплачує ) Для кого «розбудована» теперішня Україна? Для сексологиць, кагебістів, «афганців», російських журналістів, квартальних клоунів?

Олесі, яка мала численні глибокі іноземні контакти, котрими вона пишається, СБУ вже надало допуск до державної таємниці? Спеціалістка з сексу, магії, коштовного каміння відвідувала Туніс, бо там є все перелічене? До слова, протягом 3-ліття незалежності україномовний українець очолював Миколаївське облуправління СБУ лише один раз, 2 роки. Усі інші 28 років цією конторою завжди керували російськомовні етнічні росіяни, призначені Києвом. Чи Москвою?

В Херсонській філії ФСБУ відбувалось те саме. Тому зрадники, призначені Наумовими, Бакановими, забезпечували розмінування Чонгару, виконували накази з Москви, трансльовані Єрмаком, Верещук та іншими…не можу знайти потрібне цензурне слово.

Голохвастівщина веде Україну не в НАТО та ЄС, а в протилежну сторону.