Надійшов час переосмислення усього ідеологічного мотлоху, яким Росія в собі СРСР годувала власних громадян, в тому загалі й українців.

Нині згадаймо фільм «Біле сонце пустелі» створений 1969 року. На українські екрани кіно потрапило вже після того, як львівські футбольні «Карпати» в Москві виграли кубок СРСР. Взагалі, наприкінці 60-х років минулого століття в усі національних республіках повинні були виробити кінофільми, в яких росіяни перемагали місцевих басмачів, петлюрівців, бандерівців, «лісових братів», які боролись проти окупації власної землі московською заразою. В Україні майже водночас з «Білим сонцем» (білий колір символізував добро, а чорний – зло, гуд бойс – білі, бед бойс – чорні) з’явився фільм «Білий птах з чорної ознакою». Проте, в Західній Україні він спричинив зворотній від очікуваного ефект. Ю Ільєнко, І. Миколайчук, Б. Ступка нагадали глядачам, що Україна – земля українців, вони самі мають право будувати так державу, яку саме їм заманеться.

«Біле сонце» я побачив в Калуші, в 1972 році. Не буду вигадувати щось про власну опозиційність (в 12-рчному віці вона ще не виросла) чи мудре передбачення майбутнього Але певні питання у мене виникли ще тоді. Наприклад, чому Федір Сухов не повертається в рідну Самару, там від 1918 року існувала російська республіка Комуча, до рідної жінки Катерини? Яку Батьківщину він захищає на східному узбережжі Каспію, в Туркменістані? Для якої мети у бандита Абдулли було 15 дружин, дві з яких він просто вбив, щоб не заважали? Чому позитивні герої цього кіно є вічно п’яними, а негативні бандити не вживають алкоголь? Де Ф. Сухов вивчав тюркську мову, щоб вільно спілкуватись з дружинами та підлеглими Абдулли, Саїдом? Або як в 1922 році усі герої кінострічки оволоділи російською мовою, особливо неписьменні басмачі? Чому тюркомовні басмачі намагались втекти в Іран (Персію), адже тамтешня фарсі – це не турецька мова і не арабська?

А тепер наведу лише факти, про які творці фільму знали, але проігнорували історичну правду за наказом політбюро ЦК КПРС. Звісно, я про всі невідповідності цього кіно дізнався вже у дорослому віці.

Події фільму відбуваються в 1922/1925 роках. В Туреччині президент Мустафа Ататюрк в 1926 році заборонив багатожонство. Тюркомовні басмачі бажають в ці часи втекти до Персії, мову котрої вони практично не знають, але ігнорують Туреччину. Коран, закони Шаріату забороняли Абдуллі одночасно мати більше 4-х дружин. Коли сценаристи фільму створювали міф про гарем контрабандиста, вони заглядали в ісламські правові документи? Абдуллу зіграв грузин, що в 1969 році не володів російською мовою. Тому його озвучував росіянин Волков. Позаяк актора з обличчям шляхетного мусульманина-воїна в Москві не знайшли. Місцевий краєзнавчий музей очолює російськомовний Лєбєдєв. Дійсно, «чуркам» не потрібні музеї, вважали на «Мосфільмі» в 1969 році. За яку державу «абідна» митнику Павлу Верещагіну? Хоча російська пропаганда досі теревенить про утворення СРСР 30. 12. 2022, кордонів цієї держави в східній та південній частині Каспійського узбережжя практично не існувало до 1926 року. Росія та Персія уклали угоду, яка набувала чинності 22. 02. 1922, про дружбу та взаємний ненапад. Але процес демаркації, делімітації кордонів між державами (якими - невідомо, адже 20. 112. 1922 ніби виникла нова країна – СРСР, про її правонаступництво дотично Російської Федерації зразка 1921 року міжнародні правові документи відсутні) розтягувався на 3 роки.

Нині саме з неба над місциною, де відбувались події «Білого сонця пустелі», а в середині 19 століття перебував на каторзі Т. Шевченко, російські важкі літаки запускають ракети по Україні. Все населення нашої країни, на думку росіян, належить до басмачів та підлягає фізичному знищенню. Ліквідації не на території РФ, а прямо у себе вдома – на українській землі. Жаль, що сучасні туркмени, нащадки Абдулли, Саїда, Джавдета роблять вигляд, що винищення українців, як нації, їх не стосується. Їхня черга ще надійде. Правнуки Феді Сухова ще скажуть й їм: «Можем павтаріць, Петруха – заряжай! Мачі хахлов, патом чурок с айзерамі, китайоз з чукчамі».