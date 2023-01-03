Як радянське кіно росіянізувало українських корабелів

Хоча в радянські часи Миколаїв був закритим через велику кількість підприємств ВПК, іноді його фільмували для глядачів. В кінострічках цей обласний центр СРСР завжди виглядав наче типове російське місто, де мешкають виключно росіяни. Найбільш відомим фільмом про місцевих суднобудівників було кіно «Большая сємья», вироблене на кіностудії «Ленфільм» в 1954 році за романом В. Кочеткова «Журбіни». Частину картини відзняли на суднобудівному заводі ім. 61 комунара.

Не буду писати про пересічний, брехливий, як і все в радянській пропаганді, сюжет. Маю право і на професійну думку як працівник (1982/1985) корпусо-стапельного цеху ЧСЗ, на якому тоді відробляли власний хліб 25 тисяч миколаївців. Наш цех налічував 1200 корабелів, три чверті з яких були етнічними українцями, що розуміли українську мову, а деякі принципово нею користувались. Що, звісно, виглядало, як мужні вчинки. Але напишу не про це, а про ідеологічне забарвлення кінострічки.

Серед 16-ти героїв кіно 15-ть є росіянами, ролі котрих виконують росіяни. Лише одна особа носить українське прізвище, але й цю роль довірено російськомовній росіянці. Якщо вірити цьому фільму, в Миколаєві українців ніколи не було і немає. Хоча навіть останній, в часи СРСР (коли в обласному центрі не залишилось жодної української школи), перепис засвідчив: серед мешканців міста етнічними українцями себе вважають 63 %, росіянами – 30 %.

Слова «Україна», «українці», «український» у фільмі взагалі відсутні. На думку авторів роману, сценарію, режисури, Миколаїв – це вже навіть не УРСР, а Російська федерація. Тому герої постійно випивають горілку та палять цигарки прямо за столом, в квартирі. А жінкам, як в деяких регіонах Росії, заборонено сидіти разом з чоловіками під час споживання їжі. Жінки та дівчата лише прислужують чоловікам, в якості хатніх офіціанток. Я ніколи в Україні, на загал, чи в Миколаєві, зокрема, не зустрічався з такою неповагою до осіб жіночої статі. Проте автори цієї стрічки, відзначеної Канським кінофестивалем, саме так уявляли українських корабелів. Не дивно, що, приміром, французи від беезня1955 року і до березня 2022 року саме такими уявляли українців. Усіх. І біженців з Миколаєва також.

Українки, на думку арабів та мулатів з французькими паспортами: російськомовні, мало освічені, безправні (в порівнянні з чоловіками), вічно голодні, погано зодягнені. Раджу європейцям ширше розкрити очі. Особливо тим, хто поки знаходиться в полоні російської пропаганди. Українська нація здатна стати європейським лідером християнського, тобто, західного світу. Припиніть дивитись радянські (російські) кінострічки про Україну та слухати Путіна, Пєскова, Лаврова, Мєдвєдєва, Шойгу, Скабєєву, Сімонян, Соловйова, Кісельова, Нєбєндзю, Прігожина, Кадирова.

Місце вище перелічених «руцкомірців» – на лаві підсудних а не на екранах ваших телевізорів. На все приходить час розплати, казав Т. Шевченко, якого вони не читали. Українці ще будуть у «великій родині» НАТО та ЄС. Проте, росіян в цій «большой сємьє» цивілізованих націй ніхто не чекає. Власне, вони і не прагнуть до цивілізації. На болотах з нафтою та газами без унітазів московити почуваються краще.