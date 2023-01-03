Моє особисте знайомство зі Степаном Бандерою

Я народився в листопаді 1959 року в м. Золоте, на Луганщині. В родині завжди говорили українською. Дідусь та бабуся по-мамі походили з південної Слобожанщини (с. Білокуракіне) і були етнічними українцями, принаймні останні сім поколінь. Українська Слобожанщина проминулі чотири сторіччя й нині використовує виключно українську мову.

В батьковій родині з Галичини траплялись і австрійські німці, і поляки. Проте всі боролись за незалежність України. А молодший брат бабуні Гелени - Орест Чарнецький загинув в лавах УПА, яко один з керівників СБ ОУН на Львівщині.

Про те, що мене нарешті погодились узяти в 1966 році до російської школи № 1 м. Золотого (до 1959 року школа була українською), родина дізналась лише 28. 08. 1966. Мені бракувало віку, зросту, ваги. Однак, я швидко читав, рахував і був готовий скласти іспити за 3-й клас. Тато - шахтар поїхав до Попасної, купив там шкільний костюм брунатного кольору та сумку залізничника, зі свинячої шкіри, через плече. Шкільних портфелів чи ранців на місцевому шкільному базарі о тій порі вже не було.

Уявіть стан моєї мами Галини (12. 01. 2023, сподіваюсь, відзначимо її 86 – ліття), коли старший синок ввечері 01. 09. 1966 повернувся додому, в будинок на вулицю видатного українського митця Ілька Ріпина зі школи в брудному, подертому, зранку ще новенькому, костюмі без ґудзиків, з підбитим оком. Я ще не вмів брехати, бо перебував в стані ангелика. Тому розповів мамі правду.

Школа була російською. Я розмовляв з дітьми рідною українсько мовою у слобожанському варіанті. За це буквально на першій шкільний перерві я отримав: прізвисько «БандЄра малОй» і чергу з другокласників та третьокласників, які намагались побити малого бандерівця. Вони воліли ввечері розповісти вдома задоволеним батькам – російським шахтарям, стаканівцям, засудженим та достроково звільненим поліцаям про власну звитягу. «Ми пабілі бандєру, пабєда – за намі». Не судилоськацапаідастам святкувати перемогу. Ніхто мене не зміг ані побороти, ані побити.

Я мужньо воював з переважаючими силами супротивника, принципово залишаючись україномовним. Тому від 1966 року УКРАЇНСЬКА МОВА для мене – не просто засіб комунікації, а синонім людської гідності, шляхетної поведінки та нескореності у війнізрашистами.

Майже все про бандерівців я дізнався трохи пізніше, коли родина вернула домів і в березні 1967 року переїхала до Калуша. Тоді власне почався черговий етап життя юного бандерівця. Державну нагороду – орден Почесний Хрест Івана Мазепи я отримав вже в Миколаєві, де склався третій період мого життєпису.

З Днем Народження, Степане Андрійовичу Бандера, видатний калушанине, Герою України! Мабуть, я від 1966 року не зрадив ані тебе, ані твою та мою УКРАЇНСЬКУ СПРАВУ. Шануймося, бо ми того варті! Сподіваюсь дожити до часів, коли пам’ятник С. Бандері стоятиме не лише на подвір’ї української школи № 1, в м. Золотому, але і побіля українського парламенту в м. Києві. Слава Україні! Героям слава!