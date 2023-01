Читаю деяких етнічних російськомовних блогерів «ПН» з українськими паспортами. Вони й надалі пишуть виключно російською. І будуть нею користуватись навіть тоді, коли російські ракети залетять до їхніх домівок. На будь-які зауваги ці переконані «руцкомірці» кажуть, що мають право 6а публічне використання російської мови, яка В ПРАВОВОМУСЕНСІ Є ОФІЦІЙНО ВИЗНАНОЮ В УКРАЇНІ ОДНІЄЮ З 12-ТИ МОВ НАЦІОНАЛЬНХ МЕНШИН.

Як юрист, мушу погодитись. Але серед тих 12-ти мов, окрім російської, є і польська мова. Юридично (але не практично) нині ця мова в Україні має такий самий статус, як і російська. Проте власне право на використання польської мови я (особа з єдиним – українським громадянством) можу підтвердити картою поляка. У російськомовних блогерів «ПН» нема жодного правового документу на підтвердження того, що вони належать до російської етнічної меншини в Україні. Окрім відвертого путінізму – «я рускій (руская), живу в Ніколаєвє і поетому імєю право русіфіцировать українцев», ця публіка не може продемонструвати НІЧОГО. Жодного документу на підтвердження цього міфічного права 5 колони російського імперіалізму не існує.

Якщо хтось друкує блогові записи російською мово, він не має права відмовити в оприлюдненні блогів польською мовою. Інакше матимемо факт антиконституційної дискримінації за етнічною, мовною ознакою. Враховуючи, що 2 мільйони українських громадян нині мешкають в Польщі та посилено вивчають польську мову. Серед них достатньо і миколаївців. Після вступу читайте.

POKAŻ MI SWOJE SZCZĘŚCIE

Wszyscy słyszeli amerykańskie powiedzenie „Jeśli jesteś taki mądry, pokaż mi swoje pieniądze”. Ukraina była zdominowana. Pieniądze są potrzebne tutaj i teraz. Kupować domy, samochody, dyplomy, drogie ubrania, mandaty poselskie, nagrody za wywiady w środkach masowego przekazu.

Trzeba było chwalić się swoim majątkiem przyjaciołom, sąsiadom i zwolennikom. Coolers to robili, a nie przegrani. Zwykli obywatele zazdrościli minigarhom, oni zazdrościli oligarchom. W Ukrainie panowała rosyjska wersja domniemania niewinności: „Nie złapany nie jest złodziejem”. Co jest życiowym credo każdego ukraińskiego urzędnika.

Wojna zmieniła naród. Amerykański standard życiowego sukcesu zmienił się na ukraiński: „Jeśli jesteś taki mądry, pokaż mi swoje szczęście”. Człowiek przychodzi na ten świat, aby być szczęśliwym. Nagle zdaliśmy sobie sprawę, jak ważne jest aby każdego dnia czuć się szczęśliwym.

Szczęście jest wtedy, gdy twoi rodzice jeszcze żyją i możesz ich codziennie słyszeć przez telefon. Jeśli jest taka możliwość, możesz osobiście odwiedzić dom rodziców i porozmawiać z matką twarzą w twarz.

Szczęściem jest radowanie się z sukcesu swoich dzieci, obserwowanie, jak stają się lepsze od ciebie. Dzieci pójdą dalej, ale na naszej drodze, którą „szliśmy uczciwie, nie mamy za sobą ziarnka nieprawdy”.

Szczęściem jest czekanie na wnuki (ktoś ma szczęście, że ma prawnuki), które są dumne z własnych dziadków.

Szczęście to życie z przyjacielem, który nigdy Cię nie zdradzi i wesprze Cię w trudnych chwilach.

Odwieczni wrogowie cywilizacji - najeźdźcy rosyjscy przybyli na ukraińskie ziemie, aby odebrać nam SZCZĘŚCIE.

Innym głównym składnikiem szczęścia jest zniszczenie wszystkich najeźdźców, gwałcicieli, katów, rabusiów z Rosji, aby żyli z wojny czekali na powrót do domu obrońców Ukrainy, kobiet i dzieci z emigracji.