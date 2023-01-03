Не чіпайте почесних городян

Коли дивишся на спроби переглянути обсяг пільг для почесних городян Миколаєва (а перед цим спостерігаючи процес надання цього звання окремим особам), не полишає відчуття того, що міська рада переповнена бакалаврами права – заочниками. До всього на роботу юристами в міськвиконком приймають лише за умов повної відсутності правових знань у претендента. Не волію когось персонально образити, проте рівень освіченості, професійного досвіду вічно «незамінних» кадрів нашого муніципалітету викликає лише сумну іронічну посмішку. Якщо це – найкращі правники Миколаєва, то який рівень знань у гірших?

Звання «Поче́сний громадяни́н мі́ста Микола́єва» є найвищою формою громадського визнання видатних заслуг людини перед територіальною громадою міста. Воно надається громадянам України, членам громади або тим, чиє життя і діяльність були тісно пов'язані з містом, які мешкають за межами Миколаєва чи України, на підставі відповідного «Положення» про цю відзнаку. Депутатам міської ради, які в умовах війни планують зменшити обсяг пільг почесним миколаївцям з міського бюджету через необхідність економити, змушений нагадати наступне.

У відповідності до ст. 4 Конституції України в Україні існує ЄДИНЕ ГРОМАДЯНСТВО. Тобто, український громадянин не може мати ще кілька громадянств інших держав: «Миколаїв», «Кривий Ріг» чи «Криве Озеро». Тому звання потрібно перейменувати з «почесного громадянина Миколаєва» на «почесного ГОРОДЯНИНА Миколаєва. Лише три букви змінять правову вакханалію на юридичну визначеність. Згідно зі ст. 58 Конституції України «закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи». Зменшення пільг для почесних городян Миколаєва не пом’якшує, а посилює відповідальність цих осіб. Відповідальність – погіршення матеріального стану, яка виникла в неправовий спосіб. Бо ніхто не пояснює наявність вини цих миколаївців. Про аналогію закону чи аналогію права в цілому не буду писати, щоб міські депутати самі бодай щось знайшли мережі та нарешті прочитали. Власне «Положення» конче потребує удосконалення з метою зменшення впливу «людського фактору», себто суб’єктивного впливу депутатів – цьому даємо почесне звання, а цьому не дамо, бо він нам не подобається. Наприклад, принаймні двоє осіб стали почесними городянами Миколаєва, бо їх чотири рази обирали депутатом міської ради. Питання: чому на цій підставі не надали зазначене звання депутату Миколаївської райради Олегу Крісенку, якого від 1990 року також, як і цих «почесних» чотири рази обирали міським депутатом. Тим паче, він ніколи публічно не заявляв, що відомий чотири рази судимий кримінальний авторитет є його близьким другом. Таке зізнання неодноразово робив один з почесних городян, радник міського голови. Обрання депутатом місцевої ради щонайменше саме чотири рази навіть без звання «почесного» дає право на надбавку до пенсії. Чому число 4 (а не 2, 3, 5, 6) стало фатально щасливим, не пояснює ніхто. Приміром, я двічі обирався депутатом районної та Миколаївської обласної рад. Але мені не доплачують не лише половину суми для тих, кого обирали 4 рази, а взагалі – ані копійки. Так само доплата до вікової пенсії за те, що я є єдиним в Миколаєві та області кавалером державної нагоди «Почесний Хрест Івана Мазепи», складає 0, 0000 копійок. В «Положення» треба зафіксувати автоматичне надання звання почесного городянина миколаївцям, які, наприклад, виграли Олімпійські ігри чи отримали Шевченківську премію, прославляючи саме Миколаїв в якості мешканців цього міста. Мені пощастило на особисте знайомство з усіма трьома славної пам’яті кавалерами найвищої української премії Світланою Фоміних, Андрієм Антонюком, Дмитром Кремінем. Вони творили та поховані саме в Миколаєві, хоча за життя мали безліч пропозицій покинути обласний центр. Ці люди не заслужили на звання почесних городян Миколаєва лише тому, що ніколи не були депутатами міської ради?

Я вважав, що війна забезпечить зміни в головах місцевих депутатів, керівників мста та області. Сподівався на це, коли в 2018/2019 роках працював на «лінії розмежування» в Станиці Луганській. Був також твердо переконаним у наступних ментальних змінах після 24. 02. 2022. Одначе, бачу, що, на жаль, чиновництво не змінюється.