Зелений фургон їде до Росії

Нещодавно побачив чергові українофобські заяви московита Д. Харатьяна і передивився двосерійне кіно «Зелений фургон», що відкрило шлях до публічності, популярності, грошей цьому співаку, актору, шоумену. Саме в цій картині Дмитрик вперше заспівав написані для нього М. Дунаєвським пісеньки.

Російськомовний фільм, вироблений в 1983 році на формально українській (реально – антиукраїнській) Одеській кіностудії, стверджує, що на теренах Південної Пальміри та в Чорноморії України ніколи не було та й немає. Взагалі мене давно муляє логічне питання: українська кіностудія в Одесі – форпост русифікації українців фільмувала стрічки українською мовою? Бодай одну, бодай колись?

Пропоную проаналізувати факти дотично «зеленого» фургону та зробити самостійні висновки про те, куди він рухався та тягнув за собою юних глядачів України.

Дія стрічки відбувається в селах Одещини та власне на вулицях Одеси, ніби в 1920 році. Пісні до кіно написали два московські єврея, як спеціалісти «по одеським бубі мансам». Сценаристами, режисерами, операторами на «українській» студії працюють виключно росіяни. З чотирнадцяти акторів, залучених до зйомок, українцем виявився лише один (Броніслав Брондуков). Він грає місцевого малороса. Традиційно для московської пропаганди хитруватого, підступного, жадібного, неосвіченого боягуза, сільського міліціонера, що контрастує з позитивним головним героєм – юним росіянином, випускником гімназії. Литовець Регімантіс Адомайтіс був озвучений московитом. Діти «лісових братів» навіть в 1983 році не володіли російською мовою на належному рівні. Вірменин Армен Джигарханян виявився російським голосом за кадром, що талановито читає фрагменти тексту брехливої, кон’юнктурної книжки.

Інші одинадцять російських акторів грають росіян. На думку автора книги, за якою зробили фільм, абсолютну більшість населення Одещини сторіччя тому складали саме російськомовні росіяни. В. Путін та його банда й зараз так вважають. Південь України – це ж Новоросія, як казали хвойда Катерина та один з її сексологів-дипломатів Потьомкін. Тому армія РФ страшніше за німецьких окупантів часів другої світової війни обстрілює житлові квартали Одеси, Миколаєва, Херсону. Через демонстративну відсутність квітів, стрічок та хлібних короваїв. Котрими місцеві російськомовні чарівні жінки, на думку ФСБ РФ, повинні були зустрічати вічно п’яних та брудних російських окупантів.

«Православні» буряти, якути, монголи, інгуші, осетини, удмурти, ханти, мордва, чукчі, нанайці, башкіри – один, єдиний, спільний з українцями народ. Так казали в 1983 році члени Політбюро ЦК КПРС. Так, через пів сторіччя, говорить в 2023 році російський цар В. Путін.

І на завершення скажу про гумор в кінострічці. Головним бандитом на прізвисько Червень (а не «іюнь», до речі) виявився місцевий колишній російськомовний адвокат. Вірю, знаю, можуть. Я – про одеських адвокатів )